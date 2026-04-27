Melania Trump suele ser extremadamente reservada, pero tuvo que afrontar una “experiencia traumática” en el escenario público

Por Betsy Klein, CNN

“Un ruido desagradable”.

Según su marido, esa fue la primera reacción de la primera dama Melania Trump al oír disparos afuera del salón de baile donde ella y el presidente Donald Trump estaban sentados en el escenario para la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado.

Se enderezó, con la mirada al frente, mientras los agentes del orden público se apresuraban hacia el estrado, luego se agachó debajo de la mesa antes de ser escoltada hacia afuera de la sala, a un lugar seguro con el presidente y su personal.

Esta fue la primera vez que Melania Trump, quien ha protegido celosamente su privacidad e independencia durante su segundo mandato, estuvo junto a su esposo cuando el Servicio Secreto lo evacuó de forma precipitada. Ella afirmó haberse enterado de los intentos de asesinato contra su esposo de 2024, en Butler, Pensilvania, y en un campo de golf de West Palm Beach, Florida, mientras veía la televisión estando en una ciudad diferente a la de su esposo.

“Ya he pasado por esto un par de veces, y ella no, al menos no a este nivel. Lo manejó de maravilla”, dijo Donald Trump a “60 Minutes”, de CBS News, este domingo.

En vísperas de su cumpleaños número 56, la primera dama, que desde hace tiempo se preocupa por la seguridad, reconoció el peligro al que podría enfrentarse, y su habitual estoicismo dio paso a una expresión de sorpresa y angustia.

El presidente, que había dicho a los periodistas que había sido “una experiencia bastante traumática” para su esposa, fue consultado este domingo sobre si ella había tenido miedo.

“No quiero decirlo, y a la gente no le gusta que se diga, pero tuvo miedo, sin duda, ¿quién no lo estaría en una situación así?”, declaró a CBS.

Trump añadió que vio un video de la escena y un primer plano de la reacción de la primera dama.

“Parecía muy afectada por lo que acababa de suceder. ¿Por qué no lo estaría?”, dijo.

Melania Trump llevaba 18 minutos en el salón cuando se oyó ese “ruido desagradable”. Sentada entre su marido y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien está esperando su segundo hijo, había estado viendo al mentalista Oz Pearlman, el artista de la noche, adivinar el nombre del nuevo bebé de Leavitt.

Mientras Pearlman, inclinado entre los Trump, mostraba tarjetas con sus nombres en su truco de magia, Melania Trump de repente pareció horrorizada, con la boca abierta, dándose cuenta, aparentemente antes que los que la rodeaban, de que algo no andaba bien.

“Estaba actuando justo en ese momento para el presidente, la secretaria de Prensa y la primera dama. Es como un momento crucial del truco, justo antes de la revelación, algo así como ‘¡guau!’. Y oímos un alboroto”, recordó Pearlman este domingo en el programa “State of the Union”, de CNN, con Dana Bash.

Aproximadamente dos horas después, la primera dama, visiblemente conmocionada, apareció públicamente por primera vez en la sala de prensa de la Casa Blanca, acompañando al presidente en sus declaraciones a los periodistas.

Tras el tiroteo de Butler, ella había emitido un comunicado de dos páginas en el que hacía un llamado a la unidad, el amor y la bondad por encima de la política. El sábado, la primera dama dejó que el presidente hablara.

Según una fuente cercana, su equipo se encuentra bien y agradecido a las fuerzas del orden por su rápida actuación el sábado por la noche, que fue la primera vez que su marido asistió a la cena anual como presidente y la primera vez que ella va como primera dama.

Pero la seguridad ha sido una de las principales preocupaciones de Melania Trump desde aquel incidente con Butler, algo que se subraya en uno de los momentos más dramáticos de su documental homónimo, “Melania”.

“¿Cómo se garantiza la seguridad en esta zona?”, preguntó durante una reunión informativa sobre el desfile de toma de posesión.

“¿Es seguro? Porque si salimos, creo que la gente ya sabrá a dónde iríamos. Así que me pregunto: ¿cómo puede ser seguro, especialmente con lo que ha pasado el año pasado?”.

Y agregó: “Tengo mis preocupaciones, sinceramente”.

Esta semana, la primera dama volverá a ser protagonista, ya que los Trump recibirán al rey Carlos III y a la reina Camila, en la Casa Blanca, para una visita de Estado oficial, cuyos planes se mantienen a pesar de los acontecimientos de este fin de semana.

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