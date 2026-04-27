México detiene a alias “El Jardinero”, posible sucesor del “Mencho” en el Cartel Jalisco Nueva Generación

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina de México detuvieron en el estado de Nayarit a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos meses después de la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado durante años el máximo líder de la organización.

El arresto fue confirmado este lunes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que Flores Silva contaba con una orden de aprehensión en México y era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición. Por su captura, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta US$ 5 millones.

La “operación fue planeada, desarrollada y ejecutada por personal de la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales”, escribió García Harfuch en un comunicado publicado en su cuenta de X, donde también reconoció “la valentía, disciplina y compromiso” de los elementos de seguridad que participaron en su captura.

Alias “El Jardinero”, de 45 años, era considerado por analistas en seguridad como el posible sucesor del Mencho tras su muerte en febrero durante un operativo militar en Tapalpa, un pueblo ubicado a unos 120 kilómetros al suroeste de Guadalajara en una zona montañosa, que desató una ola de violencia en 20 estados del país.

Desde entonces, el CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas del país, podría estar atravesando posibles reacomodos para definir su liderazgo. De acuerdo con InSight Crime, entre los posibles sucesores del Mencho dentro de la estructura del cartel también figuran Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, y Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”, ambos identificados como figuras de alto rango en la operación y expansión territorial de la organización.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., Flores Silva era un estrecho colaborador del Mencho, considerado durante años el máximo líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señala como uno de los líderes regionales del CJNG que tenía control en varias zonas de la costa del Pacífico mexicano, incluido Nayarit.

Investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) sostienen que el detenido operaba aeronaves y pistas clandestinas, además de redes de transporte terrestre utilizadas para mover cocaína, heroína y metanfetaminas desde Centroamérica hasta distintos puntos de distribución en Estados Unidos.

Flores Silva fue acusado formalmente en 2020 por un tribunal federal en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir drogas y por delitos relacionados con el uso de armas de fuego.

Su detención ocurre en un momento en que la relación entre México y Estados Unidos pasa por un desencuentro en materia de seguridad por la presencia de agentes de la CIA en una operación encubierta en Chihuahua.

Al mismo tiempo, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente presión del Gobierno de Donald Trump para que México tome más medidas contra los cárteles del narcotráfico. Trump incluso ha insistido con que Estados Unidos pueda realizar operaciones contra narcotraficantes en México, una posibilidad que Sheinbaum repetidamente ha rechazado.

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