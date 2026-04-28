Elon Musk testificará en un caso que podría cambiar el futuro de la IA

Por Samantha Delouya y Hadas Gold, CNN

Este lunes, Elon Musk publicó en su plataforma de redes sociales X información sobre su demanda contra OpenAI, su CEO, Sam Altman, y su presidente Greg Brockman. Musk alega que el creador de ChatGPT lo engañó y traicionó su misión original.

“Scam Altman y Greg Stockman robaron una organización benéfica. Punto final”, decía uno de los comunicados de Musk.

Pero no son las personas de X a quienes Musk y su equipo legal deben intentar convencer esta semana, sino a los nueve jurados elegidos el lunes para escuchar la demanda de Musk contra su rival en el campo de la inteligencia artificial (IA). Este martes, Musk podría subir al estrado para intentar precisamente eso, argumentando que OpenAI lo traicionó a él y a su misión original sin fines de lucro al crear una filial con fines de lucro.

Su veredicto servirá de guía a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers a la hora de decidir si Musk consigue lo que quiere: que OpenAI vuelva a ser una organización sin ánimo de lucro, que Altman y Brockman abandonen el consejo de administración de OpenAI y que unos US$ 130.000 millones sean pagados en concepto de indemnización a la fundación sin ánimo de lucro de OpenAI.

Más allá de las medidas correctivas que exige Musk, el juicio podría descarrilar a una de las mayores empresas de IA del mundo —y una de las principales rivales de Musk en el sector—, que planea salir a bolsa este mismo año. OpenAI ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de Musk y afirma que su demanda se basa en la envidia y el arrepentimiento.

La batalla entre dos de los mayores pioneros de la IA, Musk y Altman, podría definir el futuro de esta tecnología emergente, pero ya de enorme influencia. Se espera que la salida a bolsa de OpenAI sea un éxito rotundo, y el capital que recaude podría ayudarle a dominar un sector en el que ya lleva la delantera. Por otro lado, si Musk gana, su empresa de IA complementaria (xAI) podría frenar a un importante rival y, potencialmente, superarlo.

Sin embargo, Musk podría enfrentarse a grandes obstáculos. El lunes, los abogados de Musk recusaron a varios posibles miembros del jurado que criticaron duramente a su cliente multimillonario, entre ellos uno que se refirió a Musk como “codicioso” y “un pedazo de basura” en su formulario previo al juicio, y otro que afirmó que el puesto de su socio se vio “perjudicado” por la iniciativa de recorte de gastos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que Musk lideró en la administración de Trump.

“La realidad es que a la gente no le cae bien. A mucha gente no le cae bien. Eso no significa que los estadounidenses no puedan tener integridad en el proceso judicial”, dijo el juez Rogers a los abogados de Musk.

Los miembros del jurado expresaron pocas opiniones sobre Altman, quien estaba presente en la sala para la selección del jurado. Finalmente, los jurados seleccionados fueron en su mayoría aquellos que afirmaron tener una opinión neutral sobre Musk o la IA.

Musk cofundó y ayudó a financiar OpenAI como organización sin fines de lucro en 2015, para la que aportó, según él, al menos US$ 44 millones en sus primeros años. Sin embargo, se separó de la compañía en 2018 tras una agria lucha de poder. Más tarde, Musk fundó su propia empresa de inteligencia artificial, xAI.

Un año después de su salida, OpenAI creó una filial con fines de lucro para recaudar más fondos. En 2025, la empresa evolucionó aún más hasta convertirse en una corporación sin fines de lucro de beneficio público, bajo la fundación OpenAI. Musk alega que este cambio traicionó la misión original sin fines de lucro de OpenAI de desarrollar tecnología de IA segura y de código abierto para el bien público, y que los líderes de la empresa, incluidos Altman y Brockman, se beneficiaron indebidamente de sus donaciones caritativas, según la demanda.

Microsoft, a quien Musk nombró codemandada en el caso, está acusada de complicidad en el incumplimiento de la obligación fiduciaria de OpenAI con fines benéficos. En una moción para desestimar la demanda, Microsoft calificó los argumentos de Musk como carentes de especificidad y fundamento, y basándose repetidamente en información y creencias sin respaldo.

Pero OpenAI afirma que fue el propio Musk quien impulsó una estructura con fines de lucro. Según OpenAI, Musk abandonó la empresa porque no pudo asumir el control total, y su demanda está motivada por “celos, arrepentimiento por haberse marchado de OpenAI y el deseo de perjudicar a una empresa de IA de la competencia”.

Cientos de páginas de correos electrónicos, mensajes de texto, registros de llamadas y documentos presentados como prueba ofrecerán una visión interna del caso, tanto antes como después de que Musk abandonara la empresa; comunicaciones que, en muchos casos, muestran una perspectiva muy diferente en privado que en las declaraciones públicas en las redes sociales.

En un correo electrónico de 2023 presentado como prueba, Altman le dice a Musk que es su “héroe”, pero que le duelen sus ataques contra OpenAI.

“Te entiendo y, desde luego, no es mi intención herir tus sentimientos, por lo que pido disculpas, pero el destino de la civilización está en juego”, dijo Musk en respuesta.

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