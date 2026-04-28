Exclusivo: Trump acelera las deportaciones de niños inmigrantes bajo custodia del Gobierno de EE.UU.

Por Priscilla Álvarez, CNN

Según funcionarios de la administración y abogados de los menores, el Gobierno de Trump está tomando medidas para acelerar las deportaciones de niños inmigrantes bajo custodia estadounidense, en medio de la presión de la Casa Blanca para que los menores sean procesados ​​rápidamente.

Las audiencias de inmigración, en las que un juez decidirá si un niño puede permanecer en Estados Unidos o ser deportado, se están adelantando semanas o incluso meses, lo que dificulta que los abogados obtengan medidas de alivio inmigratorio para los menores en un proceso que ya de por sí es engorroso.

Niños de tan solo cuatro años se ven obligados a comparecer repetidamente ante el tribunal y a informar sobre el estado de su caso, en ocasiones sin asistencia legal, en cuestión de semanas.

Las frecuentes audiencias judiciales resultan alarmantes para los menores que apenas se están familiarizando con los tribunales y el sistema de inmigración.

Según Emily Norman, directora regional para la costa este de Kids in Need of Defense, los niños suelen sentir una enorme presión y algunos se orinan encima cuando tienen que ir a juicio.

Se trata de la última de una serie de medidas para centrar la aplicación de la ley de inmigración en los menores que llegaron a Estados Unidos sin acompañantes o que han regresado a la custodia del Gobierno debido a operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que resultaron en la detención de sus tutores.

Esta iniciativa ha generado alarma entre abogados y defensores, quienes argumentan que los plazos apresurados podrían provocar que menores vulnerables sean enviados de vuelta a las condiciones de las que huían.

“Todos ellos están, en cierto modo, confundidos, asustados y frustrados”, afirma Scott Bassett, abogado director del Programa Infantil del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes.

Un niño de 5 años que llegó solo a Estados Unidos tenía programada una audiencia de inmigración para dentro de una o dos semanas.

En Texas, las audiencias de 300 niños que residían en albergues se adelantaron abruptamente, a veces con muy poco aviso.

Un caso se adelantó varias semanas, de un jueves al martes siguiente. Norman comentó que una audiencia programada para 2027 se programó repentinamente para menos de una semana después.

En declaraciones a CNN, Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirmó que el departamento “se centra en resolver los casos que involucran a menores no acompañados de la manera más rápida y eficiente posible, de conformidad con la ley”.

“Muchos de estos niños corren el riesgo de ser víctimas de trata y explotación, y en algunos casos son trasladados a través de la frontera por cárteles en condiciones peligrosas y coercitivas. Agilizar los casos ayuda a desmantelar esas redes y garantiza que los niños regresen a entornos seguros lo antes posible. Reducir el tiempo de detención también disminuye los costos para los contribuyentes y asegura que el sistema funcione según lo previsto”, agregó Nixon.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN que la administración Trump “está trabajando para desarticular los planes de los cárteles y devolver a los niños víctimas de trata a sus hogares y familias lo más rápido posible, de forma humanitaria”.

CNN también se puso en contacto con el Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración del país, para obtener comentarios.

Funcionarios de la administración Trump han hablado frecuentemente sobre el paradero de menores no acompañados que ingresaron a Estados Unidos durante el mandato del expresidente Joe Biden, argumentando que miles de ellos están desaparecidos y deben ser localizados.

Exfuncionarios de Biden y varios expertos en la materia refutan la afirmación de que hay un gran número de niños desaparecidos del sistema, argumentando que las afirmaciones son exageradas o se basan en datos tergiversados.

Pero si bien la administración ha presumido de su labor para localizar a los niños, también ha tomado medidas para encaminarlos hacia la deportación si no pueden obtener protección en Estados Unidos.

Algunos niños que llegaron solos a Estados Unidos y fueron puestos en libertad bajo la custodia de un padre o tutor están siendo devueltos a la custodia del Gobierno, uniéndose a otros recién llegados en albergues.

Debido a esto, se ha vuelto cada vez más difícil que los niños sean entregados a familiares en Estados Unidos, lo que provoca que permanezcan bajo custodia durante meses.

Los defensores y abogados que trabajan con menores afirman que la aceleración de los plazos para las audiencias de inmigración está exacerbando las circunstancias ya de por sí difíciles para los niños que no saben si serán liberados ni cuándo, si obtendrán algún tipo de protección migratoria y, ahora, si serán deportados antes de poder obtener cualquiera de esas respuestas.

“El objetivo es sacar a estos chicos del país”, manifestó Bassett. “Sienten que las paredes se les cierran encima porque, en efecto, así es”.

Los menores inmigrantes no acompañados constituyen una población especialmente vulnerable, ya que a menudo han sufrido traumas en su país de origen o durante el viaje a Estados Unidos.

Por ello, los abogados afirman que se necesita tiempo para establecer una relación con ellos y comprender sus historias para, finalmente, solicitar la protección inmigratoria a la que tienen derecho. Sin embargo, señalan que los plazos acelerados socavan estos esfuerzos.

“Cuando trabajas especialmente con niños que han sobrevivido a un trauma, se necesita tiempo para generar confianza con ellos y obtener la información necesaria”, apuntó Alexa Sendukas, abogada directora del Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston, que supervisa los servicios legales para niños inmigrantes.

Una vez identificada dicha solicitud de alivio, pueden transcurrir varios meses para obtenerla y, finalmente, solicitar a inmigración la suspensión del proceso de deportación. De no obtenerse dicha suspensión, las audiencias aceleradas se encaminan hacia una orden de expulsión del país.

Según los últimos datos federales disponibles, los niños inmigrantes pasan, en promedio, casi siete meses bajo custodia, superando con creces el tiempo que pasaban anteriormente.

Los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos están haciendo un seguimiento de las estancias prolongadas bajo custodia, conscientes del impacto negativo que esto puede tener en los niños a largo plazo.

El vicesecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller, también presionó recientemente a los funcionarios del HHS para que agilizaran los casos de niños inmigrantes que se encuentran bajo custodia y fueran enviados de regreso a su país de origen, informó un funcionario estadounidense a CNN.

En marzo, había más de 2.000 niños inmigrantes bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que financia instalaciones y programas en 24 estados para el cuidado de los menores no acompañados.

El ajustado plazo, las largas estancias bajo custodia y la incertidumbre están afectando a los niños, algunos de los cuales optan por abandonar el país voluntariamente.

Defensores y abogados han argumentado que los esfuerzos del Gobierno deberían centrarse en entregar a los menores bajo custodia a patrocinadores en Estados Unidos, como uno de sus padres, tal como ha sido el protocolo, pero esto se ha vuelto más difícil debido a las nuevas restricciones sobre quiénes pueden recibir a sus hijos.

“Cuando teníamos nuestra audiencia original, teníamos hasta junio. Pensé que era un plazo ajustado, pero factible. Ahora, sin previo aviso, la adelantan a mediados de mayo”, declaró Steven Wright, profesor clínico del Centro de Justicia para Inmigrantes de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien representa a tres menores no acompañados.

Un tipo de ayuda que suele aplicarse a los niños inmigrantes es el estatus especial de inmigrante juvenil, que les permite obtener la residencia permanente a jóvenes que han sufrido abuso, negligencia o abandono.

Sin embargo, para obtenerlo, los menores deben acudir a un tribunal estatal y solicitar a un juez que determine que cumplen con los requisitos, para luego presentar dicha determinación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para su resolución.

Todo este proceso puede durar meses y, en ocasiones, puede interrumpirse si el menor es trasladado a otro albergue debido a las normas estatales.

“Para impedir que el Gobierno me quite a los niños, necesito ese documento de Inmigración Especial. Y me han puesto un plazo que me dificulta enormemente conseguirlo”, añadió Wright.

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