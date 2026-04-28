Hegseth y Kid Rock “dieron una vuelta” en un helicóptero del Ejército, después de un polémico incidente con Apaches

Por Rashard Rose, CNN

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que él y Kid Rock salieron a “dar una vuelta” el lunes con pilotos de helicópteros Apache del Ejército de EE.UU. El episodio ocurre menos de un mes después de una polémica que envolvió a las Fuerzas Armadas cuando pilotos del Ejército sobrevolaron con helicópteros Apache la residencia del artista, situada en el área de Nashville.

“Kid Rock es un patriota y un gran partidario de nuestras tropas”, escribió Hegseth en la red social X, junto a varias fotografías en las que ambos aparecen de pie frente a un helicóptero Apache. “El Departamento de Guerra no pierde el tiempo para celebrar el 250º aniversario de Estados Unidos: el hogar de los libres gracias a los valientes”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó en un comunicado que los helicópteros que operaron este lunes lo hicieron “en apoyo a un evento de relaciones comunitarias en el marco de la iniciativa ‘Freedom 250’”.

Kid Rock “participó en múltiples interacciones directas con los miembros del servicio y grabó videos con motivo del Día de los Caídos (Memorial Day), del 250º aniversario de Estados Unidos y para su gira ‘Freedom 250’”, señaló Parnell.

“La visita de hoy brindó a Kid Rock la oportunidad de agradecer a los miembros del servicio, destacar la profesionalidad de los hombres y mujeres que apoyan la misión y reconocer su continuo sacrificio en honor a nuestra nación”, añadió.

El mes pasado, el Ejército inició brevemente una investigación y suspendió a los pilotos que habían sobrevolado con dos helicópteros Apache la residencia de Kid Rock. Hegseth puso fin de inmediato a la investigación y levantó las suspensiones de los pilotos. “Sin castigos. Sin investigaciones. Sigan adelante, patriotas”, escribió Hegseth en las redes sociales en aquel momento.

Un video publicado por Kid Rock mostraba al músico haciendo el saludo militar a un helicóptero que permanecía suspendido en el aire junto a la piscina de su residencia, a la cual él ha bautizado como “La Casa Blanca del Sur”. En otro video, se le ve alzando el puño con entusiasmo mientras dos helicópteros Apache pasan volando junto a él.

En aquel entonces, Trump declaró: “Bueno, probablemente no deberían haberlo hecho; sí, se supone que uno no debe andar jugando a esas cosas, ¿verdad? Pero yo le echaría un vistazo al asunto. A ellos les gusta Kid Rock. A mí me gusta Kid Rock. Quizás intentaban protegerlo. No lo sé”.

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