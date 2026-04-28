Israel reubica batallón militar que agredió y detuvo a equipo de CNN tras suspensión de un mes

Por Oren Liebermann, CNN

Un batallón de las Fuerzas Armadas de Israel que agredió y detuvo a un equipo de CNN en la Ribera Occidental ocupada fue reubicado tras una suspensión de un mes, dijo a CNN una fuente de seguridad israelí.

La unidad de reserva, que opera bajo el batallón ultraortodoxo “Netzah Yehuda”, participó en un seminario educativo y entrenamiento adicional, señaló la fuente. Según la radio del Ejército de Israel, se espera que la unidad retome plenamente sus actividades operativas en los próximos días.

El 30 de marzo, soldados del batallón detuvieron a un equipo de CNN que cubría la violencia de colonos en la aldea de Tayasir, en la Ribera Occidental. Un soldado sometió al fotoperiodista Cyril Theophilos con una llave en el cuello, lo derribó al suelo y dañó su cámara. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, tomó medidas disciplinarias que parecieron sin precedentes al suspender la unidad en un plazo de 48 horas.

Un funcionario militar dijo a CNN que la agresión contra Theophilos sería investigada por la policía militar de Israel. Las FDI calificaron el incidente como una “grave falla ética y profesional”. El Ejército había indicado que realizaría entrenamientos “destinados a reforzar sus fundamentos profesionales y éticos” y que el Comando Central de Israel, que supervisa las operaciones militares en la Ribera Occidental, decidiría cuándo podrían volver al servicio.

La policía aún no ha divulgado conclusiones ni medidas disciplinarias tras la investigación de la policía militar. El soldado que agredió al fotoperiodista de CNN no ha enfrentado ninguna suspensión adicional conocida ni otras sanciones disciplinarias.

Mientras tanto, el Departamento de Investigaciones Internas de la policía de Israel, un organismo independiente dentro de la institución, investiga un incidente anterior en el que un agente le fracturó la muñeca a la productora sénior de CNN Abeer Salman. El 17 de marzo, Salman estaba entre un grupo de periodistas que cubrían las oraciones del Ramadán fuera de la Puerta de los Leones de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Fieles musulmanes, impedidos de rezar en la mezquita de Al-Aqsa por restricciones en tiempos de guerra, se habían reunido fuera de las murallas de la Ciudad Vieja para orar.

La policía trasladó a los fieles a otro lugar cercano a las murallas cuando los agentes lanzaron granadas aturdidoras contra el grupo. Dos periodistas fueron detenidos en el lugar mientras agentes los agredían y dañaban su equipo. Tras su liberación, la policía ordenó a los periodistas retroceder. Imágenes del lugar muestran al grupo obedeciendo las instrucciones policiales cuando un agente de civil tomó la mano de Salman, la torció y le causó una fractura en la muñeca.

En respuesta a una serie de preguntas sobre el incidente y si hubo acciones posteriores, la policía de Israel emitió inicialmente la misma declaración que antes, que la Unión de Periodistas en Israel calificó de “fácticamente incorrecta”. El comunicado afirmaba que los periodistas “se negaron a cumplir las instrucciones policiales” y no se identificaron como prensa. La conducta, según el texto, “generó sospechas entre los agentes” y el equipo de cámara “parecía destinado a provocar”.

La policía no respondió a una lista de preguntas de CNN, incluidas cuáles instrucciones no se cumplieron, qué conducta fue considerada sospechosa y por qué poseer una cámara se considera provocador.

“Estamos impedidos de abordar el asunto en este momento”, dijo la policía en un comunicado, en referencia a la investigación en curso. Las autoridades no han indicado cuándo esperan concluirla.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.