Las fuerzas del orden federales realizan redadas en empresas en Minnesota en el marco de una investigación por fraude

Por Andy Rose y Hannah Rabinowitz, CNN

Funcionarios federales están ejecutando órdenes de registro en el área de Minneapolis relacionadas con una investigación por fraude, informaron este martes por la mañana el Departamento de Seguridad Nacional y un portavoz del Departamento de Justicia.

Un total de 22 órdenes de registro federales fueron ejecutadas en Minnesota, informó un funcionario federal a CNN. La mayoría de los lugares parecen ser negocios que reciben fondos de Medicaid, incluyendo guarderías, según informó KARE, afiliada de CNN, que citó fuentes anónimas.

Cinco de los centros a los que se les entregaron las órdenes judiciales están vinculados a un programa estatal diseñado para ayudar a niños con trastorno del espectro autista, y la unidad de control de fraude de Medicaid del estado asistió en las operaciones en esos lugares, informó la oficina del fiscal general de Minnesota a CNN.

Los allanamientos del martes se producen en medio de acusaciones de que algunas empresas de Minnesota, incluidas las dirigidas por personas de ascendencia somalí, han utilizado fondos federales de forma fraudulente. Las acusaciones han sido objeto de una investigación federal y de una acalorada audiencia en el Congreso el mes pasado, y el gobernador Tim Walz suspendió su campaña de reelección en respuesta al escándalo.

Según un funcionario federal, las redadas no estaban relacionadas con la inmigración, pero el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) publicó en redes sociales que formaban parte de la operación. HSI es una unidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Un portavoz del Departamento de Justicia indicó que en las redadas también participaron el FBI y las fuerzas del orden estatales y locales.

Imágenes difundidas por los medios locales no mostraron a nadie bajo custodia, y las agencias federales no anunciaron ningún arresto.

El martes, un video de KARE mostraba a dos agentes del orden público y a un fotógrafo forense del FBI retirando una caja y bolsas de plástico con pruebas del antiguo local de Quality Learning Center, la guardería infantil que aparece en un video de diciembre del creador de contenido conservador Nick Shirley, en el que acusaba a empresas somalíes de St. Paul y Minneapolis de fraude a gran escala.

Un representante de Quality Learning Center declaró a KARE poco después de que saliera a la luz el video de Shirley que no estaban involucrados en ningún fraude.

Según los registros del Departamento de Servicios Humanos del estado, el negocio cerró en enero, y su letrero, tristemente célebre por sus faltas de ortografía, ya no estaba sobre la entrada el martes.

Un reportero de KARE también vio a agentes del FBI ingresando al Centro para Adultos Mayores Somalíes, que cuenta con licencia para brindar servicios de cuidado diurno para adultos. Una persona que contestó el teléfono en el establecimiento el martes por la mañana le dijo a un reportero de CNN que “llamara más tarde” y colgó.

Días después de que el video de Shirley exhibiera las acusaciones de fraude en la comunidad somalí, los reguladores estatales inspeccionaron los negocios que él señaló y declararon que estaban “operando como se esperaba”.

Las acusaciones de fraude ejercieron una intensa presión sobre Walz, el excandidato demócrata a la vicepresidencia que aspiraba a un tercer mandato como gobernador. Si bien negó las acusaciones de los republicanos de que su administración ignoró el abuso financiero, Walz anunció en enero que abandonaba su campaña de reelección.

“Cada minuto que dedico a defender mis propios intereses políticos es un minuto que no puedo dedicar a defender al pueblo de Minnesota contra los criminales que se aprovechan de nuestra generosidad y los cínicos que quieren sacar provecho de nuestras diferencias”, dijo Walz en una conferencia de prensa en enero.

La investigación federal por fraude más importante en Saint Paul y Minneapolis se ha centrado en Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro acusada de robar cientos de millones de dólares en fondos federales.

Un total de 65 personas, la gran mayoría de origen somalí, han sido condenadas en la investigación del caso Feeding Our Future, que comenzó en 2022. La persona que las autoridades federales señalaron como la “cerebro” del plan de fraude, Aimee Bock, es blanca.

Bock fue declarada culpable de siete cargos federales. Aún no ha sido sentenciada, pero un juez denegó su solicitud de un nuevo juicio.

El presidente Trump ha utilizado con frecuencia un lenguaje xenófobo y agresivo contra los somalíes en Minnesota, incluida la representante Ilhan Omar, quien emigró a Estados Unidos siendo niña refugiada de Somalia. En una reunión de gabinete en diciembre, Trump llamó a Omar una “basura”.

“Su país no sirve para nada”, dijo. “Su país apesta y no los queremos en el nuestro”.

Más adelante ese mismo mes, el director del FBI, Kash Patel, escribió que la agencia “había enviado un gran número de personal y recursos de investigación a Minnesota para desmantelar esquemas de fraude a gran escala que explotaban programas federales”.

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Con información de Rebekah Riess, Ray Sanchez, Jeff Zeleny y Holmes Lybrand, de CNN.