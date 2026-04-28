Millonario indio Anant Ambani ofrece acoger a los 80 “hipopótamos de la cocaína” que Colombia quiere sacrificar

Por Anabella González y Fernando Ramos, CNN en Español

El magnate indio Anant Ambani, hijo del millonario Mukesh Ambani, propuso recibir en su centro de conservación de fauna silvestre en India a los 80 “hipopótamos de la cocaína” que el Gobierno de Colombia autorizó sacrificar para, según se anunció, preservar el ecosistema del país.

Se trata de los famosos ejemplares de una especie que llegó al país en la década del 1980 introducida por el fallecido Pablo Escobar, uno de los máximos jefes del narcotráfico en Colombia, quien buscaba tener uno de los zoológicos privados más grandes de América Latina con una gran variedad de animales.

Desde entonces, la población de hipopótamos africanos en la cuenca del río Magdalena, que asciende a cerca de 160 ejemplares, no ha dejado de crecer, al punto de poner en riesgo a especies nativas y la biodiversidad del país, que semanas atrás anunció que avanzaría en sacrificar a 80 de estos animales, una medida que desde hace tiempo genera debates.

Ambani pidió al Gobierno de Colombia que reconsidere la decisión sobre los hipopótamos y propone recibirlos en su centro de rescate. “Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacer, ni crearon las circunstancias que ahora enfrentan”, dijo en una publicación en redes sociales. Estos animales “son seres vivos y sintientes, y si tenemos la capacidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”.

En la ciudad de Jamnagar, en el estado de Guyarat, Ambani fundó el centro de conservación Vantara, que reúne a más de 150.000 animales de más de 2.000 especies de fauna silvestre, según señala su sitio oficial.

Allí es donde propone relocalizar a 80 de los hipopótamos colombianos, que hoy viven en los alrededores de la llamada Hacienda Nápoles, un predio rural ubicado en Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, que perteneció a Escobar y actualmente está destinado a actividades turísticas.

“Estamos dispuestos a recibir y cuidar a estos hipopótamos en un entorno especialmente diseñado y enriquecido, concebido para garantizar su bienestar y, al mismo tiempo, reflejar las características clave de su hábitat actual”, dice un comunicado publicado el lunes que lleva la firma del director ejecutivo de Vantara, Vivaan Karani, en representación de Ambani.

En el escrito, dirigido a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colombia, Irene Vélez Torres, los ejecutivos de Vantara hacen un llamado para “apelar respetuosamente” a la decisión del Gobierno colombiano y suspender la muerte de los animales, una medida que las autoridades autorizaron el 13 de abril pasado.

CNN se contactó con las autoridades de Vantara para obtener más detalles sobre la propuesta.

En caso de que el Gobierno de Colombia esté dispuesto a considerar la iniciativa, la implementación se llevaría a cabo “en estricta conformidad con las aprobaciones, permisos, procesos de debida diligencia, requisitos de bioseguridad y planificación logística necesarios”, explicó Karani en el comunicado, en el que ofrece el cuidado “de por vida” a los animales bajo el principio de “no causar daño a ningún ser vivo”.

CNN consultó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y a la ministra Vélez sobre la recepción de la propuesta y su viabilidad, y está a la espera de respuesta.

Las autoridades de Vantara dijeron estar a “entera disposición” para dialogar con el Gobierno colombiano para analizar la iniciativa y manifestaron la intención de reunirse con los funcionionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quienes extendieron una invitación para visitar las instalaciones del centro de rescate.

Ambani, fundador de Vantara e hijo del presidente y director general de Reliance Industries Limited (RIL), considerada la mayor corporación privada de la India, dice ser un amante de los animales. “En los animales veo a Dios y Vantara es templo”, dice. Su nombre fue noticia internacional en 2024 al casarse con Radhika Merchant, en una boda precedida por lujosas celebraciones que se extendieron durante meses.

La medida de autorizar el sacrificio 80 de estos ejemplares se debe al crecimiento descontrolado de esta especie invasora en la cuenca del río Magdalena, dijo la ministra Vélez al comunicar la decisión.

“Sin esa acción es imposible controlar la población, y, como ya vimos, en las estimaciones implicaría que a 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas y a nuestras especies nativas, como el manatí y como la tortuga de río. Es con responsabilidad con nuestro ecosistema que tenemos que tomar estas acciones”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa el pasado 13 de abril.

Semanas atrás, el ministerio de Ambiente colombiano dijo que exploraba alternativas como la reubicación de algunos de los animales en países como Ecuador, Perú, Filipinas, India, México, República Dominicana, Sudáfrica y Chile; pero que esas opciones no habían prosperado “debido a restricciones internacionales y limitaciones operativas”.

La decisión, que responde a una crisis ecológica evaluada desde hace años por diferentes sectores científicos y de defensa del medio ambiente, ha generado cuestionamientos y debates tanto a favor como en contra de la medida, que tiene opiniones divididas entre ambientalistas y proteccionistas de animales.

Se trata de un debate entre la protección del ecosistema global y el derecho a la vida de animales individuales, muy presente durante los últimos años en Colombia.

“La ciencia nos pide actuar. Las acciones son indispensables para evitar un desastre ecológico irreversible en nuestros ríos”, dijo la ministra Vélez, que no dio precisiones de cuándo podría llevarse a cabo la medida.

El hipopótamo fue incluido en la lista de especies exóticas invasoras de Colombia en marzo de 2022, lo que permitió luego al Gobierno diseñar medidas para controlar la especie, que vive alrededor de 40 y 50 años.

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