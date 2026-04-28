Muere un turista tras ser mordido en un espectáculo con serpientes durante vacaciones en Egipto

Por Lianne Kolirin, CNN

Un turista alemán murió tras ser mordido por una serpiente mientras estaba de vacaciones en Egipto, dijeron las autoridades.

El hombre, de 57 años y cuya identidad no fue revelada, asistía con su familia a un espectáculo de encantadores de serpientes cuando fue mordido por el animal a comienzos de este mes, según la policía alemana, que no divulgó la fecha exacta del incidente.

La familia, integrada por tres personas y originaria de la región de Unterallgäu, en Alemania, se hospedaba en un complejo turístico en Hurghada, en la costa del mar Rojo en Egipto, confirmó este lunes un comunicado de la Policía de Baviera.

Durante su estadía asistieron al espectáculo, que hacía parte del programa de entretenimiento del hotel. El show incluía dos serpientes, que se cree eran cobras, y que el “encantador” colocaba alrededor del cuello de personas del público, dijo la policía.

Sin embargo, el incidente mortal aparentemente ocurrió cuando una de las serpientes logró introducirse en la ropa del turista alemán, según el comunicado policial.

“Una de las serpientes se deslizó dentro de los pantalones de un hombre de 57 años, lo que provocó una mordedura en la pierna del turista alemán”, dice el comunicado. “Posteriormente presentó claros síntomas de envenenamiento y requirió reanimación”.

El hombre fue trasladado a un hospital, donde más tarde murió.

Las autoridades dijeron que se abrió una investigación sobre las circunstancias de la muerte y que están pendientes los resultados de un examen toxicológico, a cargo de la División de Investigación Criminal de Memmingen.

Según la Organización Mundial de la Salud, entre 81.000 y 138.000 personas mueren cada año en el mundo por mordeduras de serpiente, mientras que cerca de tres veces esa cifra termina con amputaciones u otras discapacidades permanentes.

CNN se comunicó con las autoridades egipcias sobre el incidente.

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Con información de Sebastian Shukla, Stephanie Halasz y Nadeen Ebrahim, de CNN.