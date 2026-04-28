Se multiplican las teorías conspirativas tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Por Donie O’Sullivan, CNN

Apenas un hombre armado intentó irrumpir en el salón de baile del Washington Hilton, donde se celebraba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche, las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas sobre lo que aún se estaba desarrollando en tiempo real.

Desde el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore en 2024 hasta los incendios de Los Ángeles el año pasado, prácticamente todas las noticias de última hora importantes a nivel nacional en Estados Unidos se convierten instantáneamente en material para los teóricos de la conspiración en línea, que a menudo buscan culpar de los acontecimientos a quienes consideran sus oponentes políticos.

Algunos de los periodistas más conocidos del país se reunieron el sábado por la noche en el salón de baile del hotel Hilton e inmediatamente se pusieron a trabajar para esclarecer los hechos de lo sucedido.

Pero inmediatamente, antes de que se supiera nada sobre el sospechoso y sus motivos, la palabra “montado” comenzó a surgir como tendencia en las plataformas de redes sociales.

Un fragmento de un comentario inocuo que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hizo a Fox News al entrar al evento comenzó a circular rápidamente en internet.

Los discursos pronunciados por los presidentes en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tradicionalmente han sido humorísticos, y el mandatario suele hacer bromas a costa de los medios de comunicación y de sí mismo.

El sábado estaba previsto que Trump hablara a la cena por primera vez como presidente, y cuando Fox News le preguntó qué podía esperar el público, Leavitt dijo: “Será divertido, será entretenido. Esta noche habrá shots fired [comentarios mordaces] en la sala. Así que todos deberían sintonizar, va a ser genial. Tengo muchas ganas de escucharlo”.

El comentario de Leavitt sobre los “shots fired”, una clara referencia a las bromas y pullas que Trump tenía previsto hacer en su discurso, despertó de repente y de forma absurda sospechas. Una versión del video en X fue publicada menos de 45 minutos después de los disparos y ha sido vista más de seis millones de veces. Mucha gente la compartió como si fuera prueba de algo.

En una rueda de prensa celebrada a última hora del sábado, Trump afirmó que el ataque demostraba la necesidad de un salón de baile seguro. Trump está construyendo un salón de baile en el complejo de la Casa Blanca, lo que ha generado controversia. Algunos usuarios de redes sociales comenzaron a sugerir, sin fundamento, que el ataque había sido orquestado por este motivo.

Un segundo video de Fox News también se convirtió en objeto de especulación viral.

El sábado, al igual que muchos otros reporteros de televisión, Aishah Hasnie, una de las corresponsales de la cadena en la Casa Blanca, informó en directo por teléfono desde el salón de baile, compartiendo su experiencia de primera mano de lo sucedido.

Su llamada telefónica se cortó a la mitad de su relato en el que contaba cómo, horas antes, el marido de la secretaria de prensa Leavitt, con quien Hasnie estaba sentada al lado en la cena, le había hablado de la importancia de que tomara precauciones de seguridad dado su puesto de alto perfil en la televisión por cable.

Algunas personas comenzaron a especular con la posibilidad de que Fox News hubiera interrumpido deliberadamente la llamada telefónica.

“No quiero fomentar teorías conspirativas. Pero, en serio… esto fue rarísimo. Muy raro”, escribió Angelo Carusone al compartir el video con sus 32.000 seguidores en BlueSky. Carusone es el CEO de Media Matters, una organización de vigilancia de los medios de comunicación de tendencia izquierdista que denuncia con frecuencia la desinformación difundida por los republicanos.

En respuesta a las especulaciones, Hasnie publicó más tarde en X: “Nuestras llamadas se cortaban porque apenas hay cobertura en ese salón. Para terminar, me decía que tuviera cuidado con mi seguridad porque el mundo está loco. Es lo mismo que me han dicho mi padre y otras personas últimamente. Me estaba expresando su preocupación por mi seguridad. Iba a decir, antes de perder la señal, que era una lástima que todo esto hubiera ocurrido poco después”.

En la rueda de prensa de la Casa Blanca del lunes, Hasnie le preguntó a Leavitt sobre las teorías conspirativas que circulan en internet. “Para nosotros es muy importante conocer la verdad y los hechos sobre este caso y cualquier otro caso lo antes posible para desmentir algunas de esas locuras que se ven proliferando en internet”, dijo Leavitt.

El ataque del sábado se produjo en medio de un reciente aumento de figuras destacadas que, tras haber sido partidarios de Trump, cuestionan la versión oficial sobre las circunstancias que rodearon el intento de asesinato contra él en Butler, Pensilvania, en julio de 2024.

El Departamento de Justicia, tanto bajo la presidencia de Joe Biden como de Trump, llegó a la misma conclusión: que el presunto asesino Thomas Crooks había actuado solo.

Sin embargo, Tucker Carlson y la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene coincidieron en que el Gobierno debe divulgar más información sobre Crooks y sugirieron que algo se está encubriendo.

Los escritos de Cole Allen, el sospechoso del ataque del sábado, en los que expresaba sentimientos anti-Trump se hicieron públicos el domingo por la mañana.

Luego de que se conocieran, Greene escribió en X: “Quiero saber por qué la administración de Trump publicó el manifiesto de Cole Allen de inmediato, pero sigue manteniendo un hermetismo absoluto sobre Thomas Crooks”.

A pesar de su afirmación, no hay pruebas de que el FBI haya mantenido en secreto información clave sobre Crooks, quien mató a un asistente al mitin al disparar contra Trump. Posteriormente, un francotirador del Servicio Secreto localizó y abatió a Crooks segundos después de que comenzara a disparar contra Trump.

El FBI lleva mucho tiempo combatiendo las teorías conspirativas en torno al tiroteo de Crooks, incluidas las falsas afirmaciones de que existía una conexión extranjera.

Antes del tiroteo, según el FBI, Crooks había buscado en internet la fecha de la Convención Nacional Demócrata y dónde tenía previsto hablar Trump, además de realizar otras búsquedas sobre Trump y el presidente Joe Biden.

El expresentador de noticias por cable Keith Olbermann, una voz prolífica contra Trump en las redes sociales, publicó para sus casi un millón de seguidores en X la noche del domingo: “¡No estoy diciendo que fue un montaje… USTEDES están diciendo que fue un montaje! ¿Tienen dudas? ¿Solo porque Trump les ha mentido todos los días sobre todo durante una década? ¿Solo porque su gente es escoria? ¡Qué vergüenza, cínicos!”.

En una publicación aparte, Cenk Uygur, presentador del programa de YouTube de izquierda “The Young Turks”, comentó sobre la falta de confianza generalizada en la sociedad estadounidense: “Es un reflejo de los tiempos que, en cuanto se supo que había habido un tiroteo en Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que fuera un montaje. ¿Por qué? Porque hemos perdido toda la fe en nuestro Gobierno. Sabemos que mienten para encubrir los crímenes de los poderosos; ya no confiamos en nada. Y con razón”.

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