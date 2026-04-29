“Al límite de su capacidad”: nuevo escrutinio al Servicio Secreto tras ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Por Jeremy Herb, Jamie Gangel, Whitney Wild, Josh Campbell y Betsy Klein, CNN

El presidente Donald Trump, el secretario de Justicia interino y otros altos funcionarios de la administración afirman públicamente que el Servicio Secreto respondió según lo previsto cuando un hombre armado intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Pero entre bastidores, el incidente del sábado por la noche en el Washington Hilton, en el que el atacante intentó atravesar corriendo un control de seguridad antes de caer y ser reducido por las fuerzas del orden, ha reavivado las dudas sobre los problemas que arrastra desde hace tiempo el Servicio Secreto, como la escasez de personal, la presión sobre los agentes y el agotamiento.

Funcionarios actuales y antiguos del Servicio Secreto han declarado a CNN que los problemas de personal han afectado a la agencia durante años, a pesar de las promesas de solución.

“Tenemos recursos limitados y los utilizamos lo mejor que podemos”, declaró a CNN un exalto funcionario. “La realidad es que estamos sobrecargados y la agencia está constantemente intentando ponerse al día”.

Expertos en seguridad y legisladores expresaron a CNN su preocupación por las vulnerabilidades que el incidente puso de manifiesto.

Entre ellas, mencionaron los problemas de seguridad del propio hotel, así como la conveniencia de un perímetro de seguridad más amplio o la presencia de agentes adicionales en un evento donde se encontraban reunidos el presidente, el vicepresidente y la mayor parte del gabinete.

“Tras haber asistido a muchos eventos, y ciertamente a eventos con el presidente y el gabinete, la seguridad fue lamentablemente insuficiente cuando se trata de tanta gente entrando en una sala de ese tamaño”, comentó el representante Mike Lawler, republicano de Nueva York, a Manu Raju de CNN el domingo.

“El Servicio Secreto cumplió con su deber al interceptar al atacante, y lograron detenerlo. Pero no debería haber sido necesario llegar a eso”, añadió Lawler. “Para empezar, no debería haber estado en esa zona”.

Tras el intento de asesinato de Trump en 2024 en Butler, Pensilvania, y las investigaciones posteriores que expusieron importantes fallos del Servicio Secreto, surgió un impulso para contratar y capacitar a más agentes, según Jonathan Wackrow, exempleado del Servicio Secreto y analista de CNN que ha colaborado en los preparativos de la cena anual.

Pero en cambio, la administración Trump se centró en capacitar a nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su campaña de deportaciones, lo que creó un atasco en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley, señaló Wackrow.

“El momento oportuno para hacerlo fue al comienzo de esta administración, cuando contábamos con el impulso generado por Butler y las recomendaciones bipartidistas”, agregó Wackrow. “Teníamos cierto apoyo presupuestario para impulsar una campaña de contratación y que esas personas avanzaran en el proceso. Pero entonces la atención se centró en ICE”.

Desde el tiroteo del sábado, altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante la administración Trump, incluyendo al secretario de Justicia interino Todd Blanche y al director del Servicio Secreto Sean Curran, han desestimado las preocupaciones sobre posibles fallas de seguridad.

“Fue un éxito rotundo en materia de seguridad”, declaró Blanche a Dana Bash de CNN el domingo. “Según lo que sabemos por las grabaciones de las cámaras de vigilancia y los testimonios de los testigos presentes, este hombre apenas logró traspasar el perímetro. Fue reducido de inmediato”.

Curran, quien comenzó a informar al Congreso el lunes sobre el incidente, declaró a los periodistas en el Capitolio que tenía “mucha confianza” en la agencia. “Mis agentes hicieron un excelente trabajo”, afirmó.

Al preguntársele por qué el perímetro de seguridad no estaba más alejado, respondió: “Hay una razón, pero no voy a entrar en detalles. Es información clasificada. No quiero explicar por qué hacemos eso, pero hay una razón”.

Según una fuente familiarizada con las operaciones del Servicio Secreto, ampliar el perímetro de seguridad habría requerido más personal, lo que supondría un reto adicional para una agencia que ya estaba sobrecargada de trabajo.

Si bien los altos mandos policiales afirman que el sistema funcionó según lo previsto, existen dudas sobre por qué no había nadie para enfrentarse al atacante antes de que llegara al puesto de control de seguridad.

Otra fuente familiarizada con los procedimientos del Servicio Secreto expresó su preocupación por la posibilidad de que no hubiera nadie asignado al punto de entrada al salón de baile.

“Ninguna persona protegida resultó perjudicada, así que podemos considerarlo un éxito”, admitió la fuente. “¿Hay cosas que se pueden mejorar? Por supuesto”.

El intento de asesinato del sábado es el último episodio que ha puesto en entredicho la actuación del Servicio Secreto, una agencia encargada de proteger al presidente y al vicepresidente, a sus familias, a los expresidentes, a los candidatos presidenciales, así como a otros dignatarios, incluidos funcionarios de la Casa Blanca y líderes extranjeros en territorio estadounidense.

Durante varios años, diversas fuentes han manifestado una profunda frustración por tener que hacer más con menos recursos.

Además, según estas fuentes, la partida de numerosos agentes y oficiales, ya sea por jubilación o por buscar trabajo en otras agencias policiales, ha ejercido una presión considerable sobre las operaciones de protección del Servicio Secreto.

“Nos crucificaron después de Butler”, comentó otra fuente involucrada en operaciones de protección, refiriéndose al intento de asesinato de Trump en Pensilvania en 2024, “pero no vimos un aumento significativo de personal para ayudar a realizar el trabajo”.

Según las fuentes, los agentes actuales del Servicio Secreto se muestran molestos por la enorme cantidad de miembros de la familia Trump y personal que la agencia, ya de por sí sobrecargada, tiene que proteger.

Además, la agencia es responsable de cubrir los itinerarios de viaje “erráticos” y en constante cambio de las personas a las que protege, incluidos el presidente y el vicepresidente, añadieron las fuentes.

Trump también necesita una gran presencia debido al creciente número de amenazas, así como a su asistencia a eventos que atraen a grandes multitudes, como las peleas de la UFC.

“Me encanta mi trabajo, pero mi familia quiere que renuncie”, manifestó una fuente, quien reconoció que las exigencias de cubrir a Trump y al vicepresidente J.D. Vance han causado problemas en casa.

El Servicio Secreto busca contratar a 4.000 nuevos empleados para 2028 con el fin de aliviar la carga de trabajo de los agentes.

Sin embargo, este esfuerzo, confirmado por una fuente a CNN y publicado inicialmente por el Washington Post en enero, sigue siendo una meta ambiciosa en cuanto a alcanzar esas cifras y capacitar a tantos agentes nuevos.

CNN informó en 2024 que el Servicio Secreto contaba con aproximadamente 8.100 empleados, incluyendo 3.800 agentes especiales y 1.500 funcionarios de división uniformados.

Un portavoz del Servicio Secreto afirmó que no había “ninguna escasez de personal” en la División de Protección Presidencial de la agencia.

“El plan de seguridad y el modelo de protección por capas para la cena de corresponsales de la Casa Blanca fueron eficaces para neutralizar la amenaza que representaba el atacante”, afirmó el portavoz.

Curran declaró ante el Congreso a principios de este mes que el objetivo de la agencia era aumentar la plantilla en casi 2.000 agentes de policía para finales del año fiscal 2027. La solicitud presupuestaria del presidente incluía un aumento de fondos para más de 850 puestos, añadió.

Curran afirmó que las exigencias operativas de la agencia han aumentado considerablemente en los últimos dos años, incluyendo un 37 % más de visitas de vigilancia preventiva en el año fiscal 2025 en comparación con 2023, y más del doble del número de controles con magnetómetro.

Además, según fuentes policiales, a los agentes que participan en algunos de los operativos de seguridad operados por el Servicio Secreto se les ha informado que es posible que se les exija trabajar más de 20 horas extras por semana.

Si bien los agentes generalmente reciben un pago adicional por horas extras, según fuentes consultadas, los límites salariales del Gobierno estadounidense a menudo provocan que parte de ese pago no llegue a sus cuentas bancarias hasta el año siguiente.

Debido al cierre parcial del Gobierno que afecta al Departamento de Seguridad Nacional, muchos agentes aún no han recibido el pago de horas extras correspondiente a 2025.

Según un alto funcionario del Gobierno, los agentes del Servicio Secreto y de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) siguen recibiendo sus sueldos habituales durante el cierre gubernamental, que ya se prolonga desde hace más de dos meses, gracias a la Ley de Reforma del Gobierno.

El portavoz del Servicio Secreto indicó que, actualmente, todos los demás empleados de las agencias reciben su salario conforme al decreto del presidente.

Un ex alto funcionario afirmó que algunos agentes están en camino de alcanzar un límite máximo que les impedirá recibir pago adicional por horas extras a mitad de año, y que aún tendrán que seguir trabajando horas de más debido a los próximos Eventos Nacionales Especiales de Seguridad (NSSE, por sus siglas en inglés) que no permitirán a los agentes tomarse vacaciones, incluyendo la Copa del Mundo y las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

El sábado, el presunto autor de los disparos, Cole Tomas Allen, fue detenido antes de llegar a la escalera que conducía al salón de baile donde Trump, Vance, miembros del gabinete, legisladores y destacados periodistas y editores se encontraban reunidos en el cavernoso salón de baile del Washington Hilton.

Allen, acusado de intentar asesinar al presidente, era huésped del Washington Hilton, lo que significa que ya se encontraba en el hotel antes de que comenzara la cena.

Según las fuentes, dado que el salón de baile forma parte de un gran hotel, es prácticamente imposible garantizar la seguridad total de las habitaciones sin infringir los derechos de los huéspedes.

Aseguran que es improbable que el servicio tenga autoridad legal para registrar las habitaciones de los huéspedes, e incluso si la tuviera, garantizar que las habitaciones permanezcan seguras una vez registradas sería complicado.

Una fuente policial indicó que el FBI está revisando las grabaciones de video del hotel de los últimos días, así como las de las calles aledañas, buscando imágenes tanto internas como externas del sospechoso, incluyendo si recorrió la misma ruta que siguió hasta el control de seguridad antes de la cena.

En los documentos de la acusación, los investigadores afirman que los agentes oyeron un fuerte disparo cuando Allen pasó corriendo por el puesto de control.

Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en su chaleco antibalas, según informaron las autoridades.

De acuerdo con los documentos judiciales, el agente que había recibido un disparo descargó varias veces su arma contra Allen, y el sospechoso “cayó al suelo y sufrió heridas leves”, pero no resultó herido de bala.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, declaró que Allen no resultó herido, salvo por “un raspón en la rodilla”. Aún no está claro si el agente fue alcanzado por los disparos de Allen.

Dentro del salón de baile, los agentes del Servicio Secreto que protegían al presidente y al vicepresidente subieron rápidamente al escenario. Según el video del incidente, Vance fue el primero en ser retirado, seguido por el presidente.

Si bien desde entonces han surgido preguntas sobre cómo fue evacuado el presidente, CNN informó el domingo que la secuencia parece seguir los procedimientos del Servicio Secreto, que incluyen medidas que pueden no ser visibles.

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