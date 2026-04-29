En la última reunión de Powell como presidente, la Reserva Federal mantiene sin cambios las tasas de interés

Por Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios por tercera reunión consecutiva este miércoles, y algunos miembros de la comisión de política monetaria citaron los precios de la energía aún elevados debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron la tasa de referencia en un rango del 3,5 % al 3,75 %, en la que se espera que sea la última reunión de Jerome Powell como presidente antes de que finalice su mandato el 15 de mayo.

Powell compareció ante la prensa tras el anuncio y se refirió a la última decisión de la Reserva Federal. Allí confirmó que dejará su cargo como líder del banco central el próximo mes, pero que tiene la intención de continuar con su mandato concurrente como gobernador, el cual se extiende hasta 2028. Ahora cumple un mandato simultáneo como gobernador de la Reserva Federal que se extiende hasta enero de 2028.

Se espera que Kevin Warsh, el candidato del presidente Donald Trump para suceder a Powell, favorezca recortes adicionales de las tasas de interés este año. Warsh ya superó un obstáculo clave en su proceso de confirmación este miércoles, lo que lo encamina firmemente a asumir uno de los cargos más poderosos de la economía global. Se espera que su nominación avance al Senado para la votación final.

Sin embargo, si bien Warsh podría favorecer tasas más bajas, actualmente no existe un argumento económico convincente para una política monetaria más expansiva a corto plazo, una opinión que tres votantes clave de la Reserva Federal dejaron entrever en esta reunión.

La decisión de mantener las tasas sin cambios fue casi unánime, con solo el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, emitiendo un voto disidente a favor de tasas más bajas que las que desea la mayoría por sexta reunión consecutiva.

Pero los presidentes de la Reserva Federal, Beth Hammack de Cleveland, Neel Kashkari de Minneapolis y Lorie Logan de Dallas, “no apoyaron la inclusión de una postura expansiva en la declaración en este momento”.

Sus disidencias ponen de manifiesto la dificultad que tendrá Warsh, de ser confirmado, para persuadir a la mayoría del comité de la Reserva Federal, compuesto por 12 miembros, de que aprueben una bajada de tipos. Si bien el presidente de la Reserva Federal ejerce una influencia considerable, controlando la agenda de cada reunión, solo tiene un voto en un comité que toma decisiones por consenso.

Por diversas razones, será difícil para cualquier funcionario de la Reserva Federal defender una bajada de tasas de forma inminente.

Los precios de la energía siguen elevados debido a la guerra con Irán; los estadounidenses siguen gastando, lo que impulsa los beneficios empresariales; el mercado laboral estadounidense está débil, pero parece haberse estabilizado; y el presidente de la Reserva Federal no tiene autoridad unilateral sobre las decisiones de tasas de interés del banco central estadounidense.

La Reserva Federal suele bajar los costes de endeudamiento si la inflación se desacelera, el desempleo aumenta (y existe riesgo de que siga aumentando) o si se da una combinación de ambos factores. En la actualidad, ninguna de estas situaciones se está produciendo. Esto permite a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal actuar con prudencia y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de decidir si suben o bajan los tipos de interés, como han manifestado varios de ellos en recientes discursos públicos, en particular los funcionarios que discreparon esta semana.

El último comunicado de política monetaria de la Reserva Federal reconoció que “los acontecimientos en Medio Oriente contribuyen a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

Aun así, la Reserva Federal sigue reconociendo que el mercado laboral estadounidense se encuentra en una situación delicada. El crecimiento del empleo durante el último año ha sido generalmente débil, lo que significa que cualquier aumento significativo de los despidos podría dificultar la búsqueda de empleo para muchos estadounidenses, lo que fácilmente podría derivar en un mayor desempleo. Las empresas se han sentido paralizadas por los drásticos cambios en la política económica, incluidos los nuevos y drásticos aranceles impuestos por Trump a todos sus socios comerciales globales, y por ahora han suspendido las contrataciones. Además, la guerra con Irán se ha convertido en otra fuente de incertidumbre que genera cierta incertidumbre entre las empresas.

Si bien Warsh podría tener dificultades para justificar más de uno o dos recortes de tasas este año, su liderazgo probablemente marcaría el comienzo de una nueva era en la Reserva Federal.

En su audiencia de confirmación de la semana pasada, el candidato a dirigir la Reserva Federal prometió un “cambio de régimen” en el banco central de ser confirmado, incluyendo la posible reducción del número de reuniones de política monetaria anuales y la introducción de un nuevo marco para la regulación de la inflación.

Desde la década de 1980, la Reserva Federal se ha reunido ocho veces al año para fijar las tasas de interés, pero la ley le exige reunirse solo trimestralmente. Warsh declaró ante los legisladores que cuatro reuniones al año “no son suficientes”, pero no se comprometió a mantener la tradición de ocho reuniones anuales. No está claro si Warsh necesitaría el acuerdo de otros funcionarios de la Reserva Federal para reducir el número de reuniones.

Warsh también reiteró su crítica habitual de que los banqueros centrales se comunican con demasiada frecuencia, sugiriendo que podría considerar abandonar las conferencias de prensa posteriores a las reuniones, que se han vuelto habituales tras cada reunión de la Reserva Federal desde la época del expresidente Ben Bernanke. Sin embargo, cuando se dirige a los periodistas, afirmó que “sería fundamental escuchar la opinión de los periodistas del día”.

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