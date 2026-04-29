Las 5 cosas que debes saber este 29 de abril

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Golpe para la OPEP y Arabia Saudita: Emiratos Árabes Unidos se retirará de la organización. Las teorías conspirativas del tiroteo en la Cena de Corresponsales. El PSG vence al Bayern Munich en histórica semifinal de la Champions. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Según funcionarios de la administración y abogados de menores, el Gobierno de Trump está tomando medidas para acelerar las deportaciones de niños inmigrantes bajo custodia estadounidense, en medio de la presión de la Casa Blanca para que los menores sean procesados rápidamente. Exclusivo CNN.

Osmeilys tenía dos días de haber dado a luz cuando, junto con su esposo, su recién nacido y su hijo de 10 años, decidieron no regresar a su hogar después de que un vecino tomara y les enviara videos en los que se veía a agentes de ICE arrestando a varias personas en su edificio como parte de una redada migratoria. Desde entonces, la familia no ha salido del país, pero su vida en Estados Unidos se ha visto absolutamente trastocada.

Emiratos Árabes Unidos abandonará la OPEP —una organización con décadas de antigüedad que agrupa a los principales exportadores de petróleo del mundo—, lo que generará una conmoción cuyas repercusiones se sentirán en los mercados petroleros globales en un momento de turbulencia sin precedentes, causada por la guerra en Irán.

Mientras un hombre armado intentaba irrumpir en el salón de baile del Washington Hilton, donde se celebraba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche, las redes sociales se inundaban de teorías conspirativas sobre lo que se estaba desarrollando en tiempo real. Esto es lo que se sabe y lo que se puede verificar al respecto.

El exdirector del FBI James Comey fue acusado formalmente este martes por una foto de conchas marinas con la que, según funcionarios, amenazaba al presidente Donald Trump, lo que marca el segundo intento del Gobierno de procesar a uno de sus mayores oponentes políticos, dijeron a CNN tres fuentes.

¿Qué hizo Taylor Swift para protegerse de las amenazas que plantea la inteligencia artificial?

A. Borró todo el contenido de sus redes sociales.

B. Presentó una demanda contra OpenAI.

C. Presentó solicitudes de marca registrada para proteger su voz e imagen.

D. Regrabó todas sus canciones y videos en mandarín.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

El Gobierno de Trump impugna las licencias de estaciones de ABC en medio de la controversia sobre Jimmy Kimmel

Mientras el Gobierno de Trump presiona a ABC para que despida a Jimmy Kimmel, la Comisión Federal de Comunicaciones, alineada con el presidente, impugnará las licencias de estaciones de la cadena, lo que prepara una batalla legal con la empresa matriz de ABC, Disney.

El PSG vence al Bayern Munich en una histórica semifinal de la Champions

El PSG, vigente campeón de la Champions League, venció por 5-4 al Bayern Munich en el Parque de los Príncipes, en uno de los mejores partidos de la historia de la competición. Los nueve goles marcan un récord para un duelo de semifinales en el torneo. Fue, además, la primera vez en la historia de la competencia que se anotan cinco goles en la primera mitad de un partido.

Millonario indio Anant Ambani ofrece acoger a los 80 “hipopótamos de la cocaína” que Colombia plantea sacrificar

El magnate indio Anant Ambani propuso recibir en su centro de conservación de fauna silvestre en India a los 80 “hipopótamos de la cocaína” que el Gobierno de Colombia autorizó sacrificar para, según se anunció, preservar el ecosistema del país.

110 kg

Arrestan en Sri Lanka a 22 monjes budistas que supuestamente llevaban más de 110 kg de cannabis en el aeropuerto.

“Las palabras de Estados Unidos tienen peso y significado, como lo han tenido desde la independencia. Las acciones de esta gran nación importan aún más”

—Lo dijo el rey Carlos III al concluir su discurso ante el Congreso de Estados Unidos.

Cable de una atracción se rompe cuando estaba en el aire en una feria de España

Un cable de un juego de una feria de Sevilla se rompió en pleno movimiento. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. La cápsula golpeó contra la estructura ante el pánico de los testigos. Las autoridades afirman que nadie resultó herido de gravedad. La Policía Nacional de España investiga el incidente. Se advierte que las imágenes del video pueden resultar perturbadoras.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Taylor Swift presentó nuevas solicitudes de marca registrada para dos clips de voz y una imagen que, según un abogado especializado en marcas, están “diseñadas específicamente” para proteger a la superestrella del pop de las amenazas que plantea la inteligencia artificial.

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