Nueva presentación judicial detalla cronología del tiroteo y arsenal del sospechoso en la Cena de Corresponsales

Por Aileen Graef, CNN

Un agente del Servicio Secreto vio a un sospechoso armado con una escopeta disparar hacia las escaleras que conducían a un salón de hotel donde el presidente Donald Trump, miembros de su gabinete y algunos de los principales periodistas del país se habían reunido el sábado para la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, según alegaron fiscales federales en una nueva presentación judicial este miércoles.

El documento, que expone los argumentos de la fiscalía para mantener detenido al sospechoso mientras espera juicio, ofrece una cronología más detallada del tiroteo de lo que se conocía hasta ahora, junto con un recuento exhaustivo del arsenal que había acumulado.

Los fiscales argumentaron que no existe “ninguna combinación de condiciones que pueda garantizar razonablemente la seguridad de la comunidad” si el sospechoso fuera liberado, señalando su amplia preparación y la posibilidad —evitada por “buena fortuna”— de que pudiera haber matado a personas y causado daños graves.

Calificaron el plan como un acto de “violencia política extrema”.

“La elección de objetivos por parte del acusado demuestra la naturaleza profundamente peligrosa de su conducta”, escribieron los fiscales. “El intento de homicidio siempre es un delito grave, pero cuando la víctima prevista es el presidente de Estados Unidos, así como otros altos funcionarios del Gobierno, las posibles consecuencias son de gran alcance”.

Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años de California, está acusado de intentar asesinar al presidente y de cargos relacionados en conexión con el tiroteo. Aún no ha presentado una declaración en el caso, y su abogado no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios este miércoles.

Los fiscales federales alegaron que viajó a Washington, tras un largo trayecto en tren a través del país, y que finalmente se acercó al salón del Washington Hilton la noche del sábado con lo que describieron como un “verdadero arsenal”. Este incluía una escopeta de acción de bombeo calibre 12, una pistola calibre .38, múltiples cuchillos y dagas, y una cantidad significativa de municiones para recargar, según el documento.

De acuerdo con la fiscalía, la planificación comenzó semanas antes de la cena. El 6 de abril, poco más de un mes después de que Trump anunciara su asistencia, Allen buscó información sobre el evento y reservó una estancia de dos noches en el Washington Hilton para ese fin de semana.

También investigó detalles sobre la cena, el programa, el anfitrión y los asistentes previstos.

Cuatro días antes del ataque, el 21 de abril, Allen salió de Los Ángeles en un tren de pasajeros de Amtrak rumbo a Chicago, según el documento judicial. El 23 de abril abordó un segundo tren hacia la ciudad de Washington.

Durante el trayecto entre Chicago y la capital, pasó el tiempo leyendo un artículo de un periódico local titulado “Escena social: su guía para el fin de semana de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca 2026”, de acuerdo con la presentación. Llegó a Union Station el 24 de abril, tomó el metro hacia Dupont Circle y se registró en el hotel Hilton —donde se celebraba la cena— alrededor de las 3:15 p.m.

El día de la cena, según el documento, Allen salió varias veces de su habitación y buscó en su teléfono el programa del presidente.

Aproximadamente a las 8:03 p.m., se tomó una fotografía frente al espejo de su habitación, en la que se le ve con armas sujetas a su cuerpo, señala la presentación.

Tras consultar por última vez la agenda del presidente, salió de su habitación alrededor de las 8:15 p.m. Unos 12 minutos después, estaba viendo videos en vivo en sitios de medios que mostraban la llegada del presidente al hotel. Los fiscales dijeron que programó previamente el envío de un correo electrónico detallando sus intenciones para que llegara a familiares, amigos y un antiguo empleador a las 8:30 p.m.

Minutos después de ver la llegada del presidente en su teléfono, alrededor de las 8:30 p.m., Allen se acercó al punto de control de seguridad ubicado un piso por encima del salón donde se encontraban el presidente, miembros del gabinete y periodistas, de acuerdo con la presentación judicial. Antes de llegar, se quitó un abrigo negro largo, dejando al descubierto la escopeta que llevaba. Luego corrió hacia el salón, una escena que quedó registrada en video difundido por Trump la noche del tiroteo.

Mientras corría hacia las escaleras, levantó la escopeta y un agente del Servicio Secreto reportó que lo vio “disparar en dirección a las escaleras que conducen al salón”, según el documento. El mismo agente “y otros en el punto de control escucharon el disparo”.

De acuerdo con el expediente, el agente disparó cinco veces contra Allen, pero ninguna de las balas le alcanzó. Allen cayó al suelo y fue detenido poco después.

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