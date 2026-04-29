“The Devil Wears Prada 2”: fecha de estreno, elenco y banda sonora de la secuela

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Es la película con la que comienza la temporada de estrenos de verano en Estados Unidos. Es “The Devil Wears Prada 2”, la comedia protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway cuyo estreno está previsto para este viernes en las salas de cine.

El estreno de la secuela se produce 20 años después del debut en 2006 de la cinta original titulada en español “El diablo viste a la moda”. Basada en la novela “The Devil Wears Prada” (2003) de la escritora Lauren Weisberger, el libro contaba la historia de una joven contratada como asistente personal de una poderosa editora de una revista de alta moda llamada Miranda Priestley, en quienes muchos vieron un retrato de la editora real de la revista Vogue, Anna Wintour, pues Weisberger trabajó un tiempo como su asistente personal en la publicación.

Wintour, quien en septiembre de 2025 anunció como su sucesora a Chloe Mall en el rol de nueva editora de Vogue, contó en ese momento lo que opinaba realmente del personaje de Miranda Priestly que Meryl Streep interpretó en la versión cinematográfica de “The Devil Wears Prada”. “Fui al estreno vestida de Prada, sin tener idea de qué iba a tratar la película. Primero que nada, era Meryl Streep, lo cual es fantástico. Y luego fui a ver la película y la encontré muy entretenida. Fue muy divertida”, dijo Wintour entonces en en el podcast “The New Yorker Radio Hour”.

“The Devil Wears Prada” tuvo un presupuesto de US$ 35 millones y recaudó US$ 326 millones en la taquilla global en 2006, según el sitio web que registra la taquilla cinematográfica Box Office Mojo, lo que certifica que fue un éxito de taquilla.

Cabe hacerse la pregunta: ¿por qué se esperaron 20 años para hacer la secuela? Juan Carlos Arciniegas, conductor del espacio “Ojo crítico” en CNN en Español, escribió que la nostalgia es el factor que impulsa la ida de imaginar cómo lucen los personajes tras dos décadas.

La película llega a los cines este viernes 1 de mayo, mes en el que se inicia formalmente la temporada de estrenos del verano. Tiene el camino prácticamente despejado en la taquilla hasta el 22 de mayo, cuando debuta en salas “The Mandalorian and Grogu”, la primera película de Star Wars que se estrena en cines en más de cinco años.

David Frankel, realizador de “The Devil Wears Prada”, regresa para dirigir la secuela, con un guion de Alien Brosh McKenna.

La trama de “The Devil Wears Prada 2” se desarrolla 20 años después de la historia original. Muestra a una Miranda Priestly (Meryl Streep), editoria de Runaway, la prestigiosa revista de modas, quien, ante el declive de los medios impresos y una toma hostil de compra de acciones de la empresa, debe competir contra su exasistente convertida en rival, Emily Charlton (Emily Blunt), quien ahora es una poderosa ejecutiva del sector del lujo. Andy Sachs (Anne Hathaway), quien fuera la asistente personal de Miranda en la cinta original, se ve atrapada en medio de este conflicto.

En la película repiten las cuatro estrellas de la cinta original: Mery Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. En la secuela se une al elenco Kenneth Branagh, quien interpreta al esposo de Mirand Priestly.

Además de Branagh, los nuevos rostros del reparto incluyen a Simone Ashley (“Los Bridgerton”), Justin Theroux (“The Leftovers”), Lucy Liu, Lady Gaga, Pauline Chalamet, B. J. Novak, Tracie Thoms, Donatella Versace, Jenna Bush Hager (hija del expresidente George W. Bush) y Rachel Bloom.

Entertainment Weekly informó que el cameo de Sydney Sweeney fue eliminado de la película.

Si bien la canción “Vogue” de Madonna, lanzada en 1990, fue usada en el primer tráiler de “The Devil Wears Prada 2”, el tema musical principal de la secuela es “Runway”, interpretado por Lady Gaga y Doechii, y que está incluido en la banda sonora de la película.

El álbum también incluye otras dos canciones de Lady Gaga: “Shape of a Woman” y “Glamorous Life”. Otros artistas que participan en la banda sonora son Dua Lipa (“End of an Era”), Miley Cyrus con Brittany Howard, RZA, Laufey, Olivia Dean, The Marías y Sienna Spiro.

“The Devil Wears Prada 2” se estrena en cines este este viernes 1 de mayo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.