Buzos encuentran los restos del mayor buque naval estadounidense perdido en la Primera Guerra Mundial

Por Brad Lendon, CNN

El capitán del submarino alemán divisó la silueta de su objetivo contra el cielo vespertino frente a la costa del sur de Inglaterra y dio la orden de disparar un solo torpedo.

Fue la última vez que alguien vería al guardacostas estadounidense Tampa y a sus 131 tripulantes en más de 107 años.

Tres minutos después de que ese torpedo alemán impactara en el centro del buque, el Tampa se hundió en el fondo del Atlántico con toda su tripulación, en la mayor pérdida naval para las fuerzas estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial.

Este miércoles, la Guardia Costera anunció que un equipo de buzos británicos había localizado los restos del Tampa el fin de semana pasado a una profundidad de 91 metros (300 pies), y a unos 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Cornualles.

Los restos del naufragio fueron hallados por el equipo británico de buceo Gasperados, voluntarios especializados en buceo técnico que colaboraban con historiadores e investigadores para encontrar naufragios en todo el Reino Unido, según su página de Facebook.

El equipo llevaba buscando el Tampa desde 2023.

“Este descubrimiento es el resultado de tres años de investigación y exploración. El Tampa tiene una enorme importancia para Estados Unidos y para los familiares de todos los que fallecieron ese día. Por fin se conoce su lugar de descanso final”, declaró Steve Mortimer, líder del equipo de buceo, en una publicación de Facebook.

“Encontrar el Tampa no fue algo que ocurrió solo el fin de semana pasado. Este fue el décimo viaje para explorar posibles objetivos y todos —capitán, tripulación, investigador, enlace o buzo— tuvieron un papel importante. ¡Seguimos emocionados! ¡Lo logramos!”, decía otra publicación en Facebook.

La Guardia Costera afirmó haber proporcionado al grupo los registros y datos necesarios para confirmar que el pecio era el del Tampa.

“Esto incluía las imágenes de archivo de los accesorios de la cubierta, el timón, la campana, el armamento y las imágenes de archivo del Tampa”, dijo William Thiesen, historiador del área atlántica de la Guardia Costera, en el comunicado.

Un informe de la Guardia Costera sobre la historia del Tampa detalla su último viaje.

El 17 de septiembre de 1918, el barco comenzó a escoltar un convoy en aguas del Atlántico. Pero el 26 de septiembre, el capitán del Tampa solicitó permiso para abandonar el convoy que escoltaba, ya que su barco se estaba quedando peligrosamente sin carbón para alimentar sus calderas y necesitaba repostar.

Los comandantes accedieron a la petición del capitán, y el barco se dirigió a toda velocidad a un puerto de Gales alrededor de las 4 de la tarde.

Alrededor de las 20:15, fue avistado por el submarino alemán UB-41, que disparó un único torpedo. Tras la explosión del torpedo, se produjo una segunda explosión, causada, según el registro de la Guardia Costera, por la ignición de polvo de carbón o la detonación de cargas de profundidad a bordo del Tampa.

Un avión enviado para buscar el barco porque no había llegado a su destino encontró restos del naufragio al día siguiente.

A bordo viajaban 111 guardacostas, cuatro marineros de la Marina estadounidense y 16 británicos, entre ellos personal de la Marina Real y civiles.

Los guardacostas provenían de diversos ámbitos y regiones de Estados Unidos, incluyendo inmigrantes de Rusia y Noruega. Once de los tripulantes fallecidos eran afroamericanos, según la historia del barco elaborada por la Guardia Costera. Fueron los primeros guardacostas pertenecientes a minorías étnicas en morir en combate.

“Cuando el Tampa se hundió con toda su tripulación en 1918, dejó una profunda huella en nuestro servicio”, declaró el comandante de la Guardia Costera, el almirante Kevin Lunday, en un comunicado. “Localizar los restos del naufragio nos conecta con su sacrificio y nos recuerda que la devoción al deber perdura”.

La Guardia Costera ha declarado que está elaborando planes para explorar más a fondo los restos del naufragio utilizando sistemas autónomos y robótica.

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