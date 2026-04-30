Cómo una narrativa viral sobre científicos muertos o desaparecidos escaló hasta una investigación federal

Por T.M. Brown, CNN

En una conferencia de prensa el 15 de abril, Peter Doocy, de Fox, hizo una pregunta inesperada a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Ahora hay 10 científicos estadounidenses que han desaparecido o muerto desde mediados de 2024. Según se informa, todos tenían acceso a material clasificado nuclear o aeroespacial”, dijo. “¿Alguien está investigando si estos casos están conectados?”

Leavitt dijo a Doocy que lo investigaría; al día siguiente, Doocy preguntó personalmente al presidente Donald Trump al respecto, y Trump respondió que acababa de salir de una reunión sobre el tema. El 17 de abril, Leavitt anunció que la Casa Blanca iniciaría una investigación.

El 20 de abril, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció que también planeaba abrir su propia investigación. “Si los informes son precisos, estas muertes y desapariciones podrían representar una grave amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y para el personal con acceso a secretos científicos”, escribieron en un comunicado los legisladores republicanos James Comer, de Kentucky, y Eric Burlison, de Missouri.

Sin embargo, detrás de todo este discurso de alto nivel sobre resolver el misterio, había otra incógnita: ¿de dónde surgió esta historia sobre un supuesto patrón de científicos muertos o desaparecidos?

Las preguntas de Doocy y las respuestas de la Casa Blanca fueron la culminación de un recorrido de cuatro meses desde los márgenes de internet hasta el centro del Gobierno federal, un proceso que demuestra cómo las plataformas de medios alternativos y las redes sociales pueden penetrar rápida y profundamente en la política contemporánea.

En enero, Daniel Liszt, quien dirige el sitio web Dark Journalist y escribe sobre vida extraterrestre y teorías de conspiración del “Estado profundo”, realizó una transmisión de tres horas en YouTube en la que habló sobre la muerte de Nuno Filipe Gomes Loureiro, el físico del MIT que fue asesinado por Claudio Manuel Neves Valente en diciembre, días después de que Valente matara a dos personas e hiriera a nueve en un tiroteo masivo en la Universidad de Brown.

Liszt, que tiene 188.000 suscriptores en YouTube, comparó los movimientos de Valente por Nueva Inglaterra con los de los autores del atentado del maratón de Boston y con los del principal secuestrador del 11 de septiembre, Mohamed Atta. Planteó la teoría de que Loureiro estaba “trabajando en algo potencialmente tan transformador que, si obtienes una ventaja real en la investigación, si aprendes algo, te conviertes en una especie de base de datos que podría necesitar ser eliminada”. A partir de ahí, describió un supuesto historial de muertes entre científicos vinculados a la Iniciativa de Defensa Estratégica de Estados Unidos, y repasó otros casos recientes, sugiriendo que estaba surgiendo un patrón similar.

“Había expuesto todo esto y me sorprendía que la gente no estuviera prestando atención a las personas desaparecidas”, dijo en una entrevista telefónica este mes. “Y luego todos empezaron a prestarle atención”.

El 20 de febrero, la escritora e influencer Jessica Reed Kraus publicó un texto en su Substack, House Inhabit, en el que hablaba tanto de Loureiro como de Carl Grillmair, quien fue asesinado en el porche de su casa en una zona rural al norte de Los Ángeles en 2026, ocho semanas después del asesinato de Loureiro. (Las autoridades locales arrestaron a un sospechoso y lo acusaron del homicidio, así como de robo de vehículo y allanamiento en otro caso). Grillmair era un astrónomo y astrofísico muy reconocido, que trabajaba con la NASA en investigaciones sobre exoplanetas a años luz de nuestro sistema solar.

Kraus consideró sospechosa la cercanía temporal de ambas muertes y planteó su propia teoría. “Mientras estamos al borde de que un presidente potencialmente revele la existencia de vida en otros planetas… yo diría que el asesinato de dos hombres respetados en estos campos probablemente merece una revisión más profunda”, escribió.

Kraus comenzó como influencer de estilo de vida, compartiendo imágenes de su casa en California. Dio un giro hacia temas de actualidad al defender a Ghislaine Maxwell, llegó a usar una camiseta con el mensaje “Free Ghislaine” en la Convención Nacional Demócrata de 2024 en 2021, y al respaldar a Johnny Depp en su demanda por difamación contra Amber Heard en 2022. Actualmente cuenta con más de un millón de seguidores o suscriptores entre Substack e Instagram, y se ha convertido en una figura influyente cercana a Trump en general y a Robert F. Kennedy Jr. y su agenda MAHA en particular. En 2025, estuvo entre las personas que recibieron carpetas que supuestamente contenían los “archivos Epstein” en un acto fotográfico en la Casa Blanca.

Kraus también escribe sobre la “divulgación”, un término clave entre una comunidad de periodistas independientes como Liszt y funcionarios como los congresistas republicanos Tim Burchett, de Tennessee, y Anna Paulina Luna, de Florida, quienes han presionado al Gobierno federal para que revele lo que sabe sobre los “fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés)”, el término actualmente preferido para lo que popularmente se conoce como ovnis.

“Tengo fuentes que están particularmente interesadas en el tema de los UAP, y suelen acertar en todo”, dijo Kraus en una entrevista telefónica. Señaló que una fuente que hablaba con ella sobre Jeffrey Epstein fue quien le llamó la atención sobre la muerte de Loureiro, y que cuando supo del tiroteo de Grillmair, “me lancé de inmediato, porque sabía que había algo ahí”.

El 11 de marzo, Kraus dio seguimiento a su publicación anterior en Substack con un post en su cuenta de Instagram sobre Grillmair y Loureiro. La publicación se volvió viral.

Anna Merlan, reportera senior de Mother Jones y autora de “Republic of Lies: American Conspiracy Theorists and Their Surprising Rise to Power”, explicó que así es como las teorías de nicho se expanden en el entorno político actual. “Una afirmación como esta pasa de un foro de extrema derecha o una cuenta de redes sociales a un medio dispuesto a promover teorías de conspiración, antes de llegar a un medio más grande como Fox News, donde el presidente la verá en televisión”, dijo.

La distancia entre esos eslabones es menor, añadió Merlan, porque muchas figuras dentro del Gobierno de Trump, como Pete Hegseth y el exsubdirector del FBI Dan Bongino, son también figuras mediáticas.

Kraus afirmó que miembros del Congreso como Luna, cuya cuenta personal de Instagram la sigue, comenzaron a hablar de los científicos poco después de que ella escribiera sobre ellos. “Mi audiencia se ha expandido hacia funcionarios de alto nivel y personas en la Casa Blanca”, dijo.

Kraus también escribió un artículo en Substack el 2 de marzo sobre William Neil McCasland, un general retirado de la Fuerza Aérea con presuntos vínculos con investigaciones sobre ovnis, que desapareció durante una caminata cerca de su casa en Nuevo México a finales de febrero.

“En mi opinión, todo era altamente sospechoso. No eran objetivos aleatorios”, dijo en la entrevista.

Tanto Kraus como Liszt señalaron supuestas conexiones entre McCasland y John Podesta, colaborador de larga data de los Clinton, cuyos correos electrónicos filtrados fueron el foco central de los teóricos de la conspiración de “Pizzagate”.

“Recordé a McCasland de inmediato porque su trabajo fue divulgado a través de WikiLeaks, donde Podesta intercambiaba correos con Tom DeLonge de Blink-182”, dijo Liszt. (DeLonge, cofundador de la banda, es un entusiasta de los extraterrestres desde hace tiempo). “DeLonge hablaba de que McCasland iba a ayudarle a hacer pública toda esta información. McCasland se retiró drásticamente después de esa filtración”.

La desaparición de McCasland también atrajo la atención de Burchett, uno de los primeros funcionarios en hablar sobre los supuestos vínculos entre el grupo de científicos. Burchett dijo en una entrevista que estuvo “siguiendo todo esto” durante un tiempo y que recibió llamadas de fuentes cuando “empezaron a ocurrir cosas extrañas” con estos científicos.

Sin embargo, fue la desaparición de McCasland en febrero lo que lo llevó a analizar el caso más de cerca. “Desapareció y salió de su casa sin teléfono, sin gafas, sin llaves, pero se llevó su revólver”, dijo Burchett. (CNN informó que el arma de McCasland no ha sido localizada. No hay evidencia de que la llevara consigo el día de su desaparición).

Burchett sostiene que existe un encubrimiento general sobre la actividad de los UAP, y que McCasland podría haber sido silenciado por ser un posible denunciante. “Ciertas agencias me dicen que estas cosas no existen, y luego me informan que sí existen y que tienen fotos y testimonios”, afirmó.

Mientras tanto, la idea comenzaba a consolidarse en medios establecidos, con el Daily Mail marcando el camino. A partir del 22 de marzo con el titular “El misterio de cinco científicos desaparecidos sacude a Estados Unidos. Tres están muertos. Y un vínculo inquietante ahora es examinado en Washington” el tabloide británico publicó una serie de artículos sobre el “patrón” de muertes y desapariciones, citando a Liszt y a lo que describió como otros “investigadores independientes”, junto con comentarios de funcionarios actuales y anteriores. La cobertura incluyó un conteo continuo de personas muertas o desaparecidas y un diagrama de sus supuestas conexiones.

“El Daily Mail se puso en contacto conmigo en febrero para hablar sobre el informe que publiqué”, dijo Liszt. “Pero no fue hasta la desaparición de McCasland que quisieron más información”. Añadió que Chris Melore, editor de ciencia del Daily Mail y autor de toda la cobertura del tabloide sobre la conspiración, ha visto varios de sus videos sobre el tema.

Entre las fuentes del Daily Mail estaba Burchett, a quien citaron diciendo, sobre McCasland: “Ha habido varios otros en todo el país que han desaparecido en circunstancias sospechosas”.

En la entrevista telefónica, Burchett dijo que la desaparición de McCasland le pareció otro caso más en una larga lista de supuestos investigadores de temas extraterrestres que han tenido finales misteriosos. “Si 12 vendedores de autos usados o 12 pastores bautistas desaparecieran, estaríamos prestando atención”, dijo.

Una fuente cercana a Luna indicó que la congresista comenzó a prestar más atención a las supuestas conexiones entre los científicos muertos tras ver publicaciones en redes sociales y los artículos del Daily Mail.

Otros medios también retomaron la historia. El mismo 22 de marzo, Ross Coulthart, corresponsal de NewsNation, intentó vincular la desaparición de McCasland con la de Monica Jacinto Reza, una ingeniera de materiales del Jet Propulsion Laboratory que murió durante una caminata en junio de 2025. “Cada vez hay más misterios que rodean no solo la desaparición del general McCasland, sino también la de esta científica y posiblemente otros casos”, dijo en el segmento.

Sin embargo, Coulthart también rechazó claramente una conspiración más amplia. En un correo electrónico, escribió: “Sí creo que hay casos individuales… que generan sospechas y merecen mayor investigación. Pero discrepo con muchos de mis colegas que han publicado historias sugiriendo que existe algún tipo de vínculo siniestro entre las muertes o desapariciones”.

El 23 de marzo, el tema de McCasland fue el centro de un segmento en Fox News: “Desaparición de un general retirado de la Fuerza Aérea vinculado a la comunidad ovni, junto con el asesinato de un científico, genera interrogantes”.

Burchett continuó encendiendo las alarmas. El 24 de marzo, el youtuber conservador Benny Johnson lo invitó a su programa, donde reiteró sus acusaciones. “Hay demasiados desapareciendo. Nada ocurre por coincidencia en esta ciudad o alrededor de ella. Algo está pasando”, dijo.

A medida que la historia se expandía, más personas comenzaron a buscar nuevas conexiones, lo que hizo crecer la lista de nombres. “Para quienes llevan la cuenta, el número de científicos desaparecidos con información altamente sensible de Estados Unidos ya asciende a SEIS”, decía un titular de Barstool Sports del 27 de marzo. El autor, Jerry Thornton, dijo en una entrevista que “está bastante seguro” de haber conocido la historia primero a través del Daily Mail, y que otros datos provinieron de X.

“Las publicaciones sobre ovnis siempre generan mucha atención”, dijo. El hecho de que Barstool retomara la historia mostraba cuán rápido se había propagado la supuesta conspiración y cuán amplio era su atractivo. Merlan calificó este tipo de historias como “oro viral” para quienes las impulsan. “Las empresas de medios y el Gobierno de Trump forman parte de la economía de la atención”, dijo.

Ese mismo 27 de marzo, el New York Post siguió la línea del Daily Mail con un artículo titulado: “Madre casada que desapareció el año pasado podría estar vinculada a científicos estadounidenses muertos y desaparecidos: informe”. El 29 de marzo, el representante Burlison apareció en Fox News para hablar del tema y asegurar que estaba presionando en el Congreso para obtener respuestas.

A inicios de abril, el Daily Mail, el New York Post y Newsweek continuaron publicando artículos sobre los científicos, llevando la historia completamente al ámbito principal y sumando más casos al conteo: “noveno científico vinculado a programas secretos muere”; “onceavo caso planteado”.

Para los seguidores más dedicados de los misterios ovni, algo se estaba perdiendo en medio del ruido mediático. “Aprecio que la historia se esté difundiendo y que aumente la conciencia”, dijo Liszt. “Pero surgen distorsiones cuando esta historia empieza a mezclarse con otras que no encajan en el patrón”. Señaló en particular la inclusión de muertes de científicos chinos que trabajaban en inteligencia artificial y armamento avanzado dentro de la narrativa, como en un titular de Newsweek del 23 de abril: “Científicos chinos también han muerto en circunstancias misteriosas”.

Pero para entonces la historia ya había llegado a los grandes podcasters. El 9 de abril, Joe Rogan habló sobre los científicos desaparecidos en su podcast, dándole a la teoría quizá su mayor audiencia hasta ese momento. Luna también abordó el tema en el podcast de Glenn Beck el 15 de abril, el mismo día en que Doocy preguntó a Leavitt si el Gobierno de Trump investigaría el asunto.

Una historia especulativa sobre un grupo de investigadores muertos y desaparecidos pasó de ser una hipótesis marginal a convertirse en un tema del debate público, en camino a consolidarse como una verdad asumida respaldada en los niveles más altos del Gobierno. Burchett dijo que no le sorprendía que Trump se interesara en el caso. “He hablado con el presidente sobre esto”, afirmó. “Solo queremos total transparencia sobre lo que está ocurriendo”.

Aunque las preguntas sobre los casos tenían un aire de thriller —mentes brillantes con algunos de los secretos más sensibles del país desapareciendo una a una—, las respuestas disponibles resultaban mucho menos contundentes. No todos los nombres en la lista eran realmente científicos, y los reportes de CNN sobre las investigaciones federales encontraron que la mayoría de las muertes o desapariciones eran consideradas por investigadores o familiares como casos con explicaciones no misteriosas, o sin ningún vínculo con secretos sensibles.

“La gente debería entender que los científicos también mueren y no exagerar esto”, dijo la familia de Amy Eskridge, cofundadora del Institute for Exotic Science, quien murió en 2022 a los 34 años.

El 30 de abril, Doocy volvió a preguntarle a Trump sobre posibles conexiones entre los científicos, y el presidente respondió: “Bueno, hasta ahora, quiero decir, son casos individuales. Tenemos muchos científicos”. Añadió que “hasta ahora estamos encontrando que no hay mucha conexión”, pero aseguró a Doocy: “Vamos a hacer un informe completo, y es algo muy serio”.

Aunque la historia puede carecer de coherencia interna o externa, ha logrado compensarlo con atención mediática. Y la teoría de la conspiración ha seguido creciendo. El 23 de abril, el New York Post sumó una decimotercera muerte al conteo: Joshua LeBlanc, un ingeniero nuclear de la NASA que murió en un accidente automovilístico en julio de 2025.

La propagación de estas historias puede tener un efecto contraproducente para las autoridades locales que intentan localizar a personas desaparecidas o identificar sospechosos. “Las investigaciones en línea suelen provocar que las agencias de seguridad reciban una avalancha de pistas dudosas”, dijo Merlan.

Para Kraus, el paso de su plataforma independiente al ámbito principal es una señal alentadora. “Creo que todos queremos saber qué está pasando… Me alegró que se convirtiera en un tema de conversación en algunas de estas audiencias recientes y que el presidente lo mencionara directamente”, dijo. “Creo que los medios finalmente se están poniendo al día”.

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