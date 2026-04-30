El equipo cibernético de EE.UU. aún no se ha activado para proteger las elecciones intermedias de la injerencia extranjera

Por Sean Lyngaas, CNN

Por primera vez en años, los funcionarios militares y de inteligencia de Estados Unidos aún no han activado un equipo especializado dedicado a detectar y frustrar las amenazas extranjeras a las elecciones, según comentarios de esas agencias al Congreso y a CNN, lo que ha alarmado a algunos legisladores y exfuncionarios que han formado parte del equipo.

“No activar al equipo sería un grave error de seguridad nacional y espero que lo corrijan en las próximas semanas”, declaró a CNN el senador independiente Angus King de Maine, miembro de la Comisión de Servicios Armados.

En todas las elecciones generales y de mitad de mandato desde las elecciones de 2020, el Grupo de Seguridad Electoral (ESG, por sus siglas en inglés) ha servido como centro de operaciones para funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la agencia de descifrado de códigos e inteligencia de señales, y del Comando Cibernético de EE.UU., los hackers militares, para compartir información de inteligencia y lanzar contraataques contra troles de Rusia, Irán y otros lugares que intentaban socavar las elecciones estadounidenses.

El ESG ha supervisado operaciones dirigidas a empresas rusas que difundieron propaganda entre los votantes estadounidenses en 2024 y a hackers iraníes que interfirieron en las elecciones de 2020.

En esta etapa del ciclo electoral, incluso a meses de las elecciones, el grupo normalmente está activado, con personal completo e informando al Congreso sobre sus actividades, según exfuncionarios del Comando Cibernético.

Sin embargo, el recién nombrado director de la NSA y del Comando Cibernético indicó esta semana a los legisladores que el grupo aún se encuentra inactivo de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

“No sé si se ha establecido un comité ESG todavía, pero estamos preparados para hacerlo, según sea necesario”, declaró el general Joshua Rudd en una audiencia del Senado en respuesta a una pregunta de la senadora demócrata de Hawai, Mazie Hirono.

El Comando Cibernético y la NSA cuentan con otros métodos para rastrear y contrarrestar las amenazas extranjeras a las elecciones estadounidenses. Según declaraciones de la agencia a CNN, ese trabajo continúa.

Sin embargo, el hecho de que se haya descuidado el criterio ESG —que muchos expertos en seguridad electoral consideran una herramienta probada y eficaz— ha sorprendido a algunos exfuncionarios del Comando Cibernético.

“El mayor peligro no reside en lo que hagan los agentes extranjeros, sino en lo que los estadounidenses crean que hicieron”, declaró Kikta a CNN. “Nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato parcialmente ajenos a la influencia extranjera, y justo después de un intento de asesinato [del presidente] surgieron teorías conspirativas casi de inmediato. Es tan imprudente como insensato”.

La misión ESG “fue la más impactante en la que participé en el Comando Cibernético de EE. UU.”, declaró a CNN Andrew Schoka, quien trabajó en dicho comando durante el ciclo electoral de 2020.

Añadió que, si bien los detalles de ese trabajo a menudo no se pueden divulgar, constituye “una contribución sumamente importante y trascendental a la celebración de elecciones libres y justas en Estados Unidos”.

Según explicó, el grupo combina “la misión única de la NSA y las facultades y capacidades únicas del Comando Cibernético”.

CNN preguntó en repetidas ocasiones, por correo electrónico y por teléfono, al Comando Cibernético y a la NSA si se había activado el ESG. Ambas organizaciones respondieron con un comunicado que no contestaba a la pregunta.

“El Comando Cibernético de Estados Unidos ataca regularmente las acciones de ciberdelincuentes extranjeros maliciosos en el extranjero contra la nación, incluidos aquellos que pretenden interferir en nuestros procesos democráticos”, señaló un portavoz del comando.

Un portavoz de la NSA declaró: “En apoyo al esfuerzo conjunto de la ODNI [Oficina del Director de Inteligencia Nacional] y la comunidad de inteligencia en relación con las amenazas extranjeras a las elecciones de 2026, hemos identificado a un responsable electoral que representará a la NSA en el marco de la capacidad más amplia de la comunidad de inteligencia para contrarrestar las amenazas extranjeras a la seguridad electoral”.

El trabajo que realizan el Comando Cibernético y la NSA es solo una parte de un esfuerzo a nivel de todo el Gobierno federal para exponer los intentos extranjeros de influir en los votantes estadounidenses.

Más de un año después del inicio del segundo mandato de Trump, muchos centros de otras agencias federales, incluidos el FBI y los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado, que anteriormente tenían la tarea de repeler las operaciones de influencia extranjera, han sido disueltos o reducidos, según informó previamente CNN.

En su evaluación anual de amenazas publicada en marzo, las agencias de inteligencia estadounidenses no mencionaron las amenazas extranjeras a las elecciones de EE.UU. por primera vez desde la operación de influencia rusa dirigida a los comicios de 2016.

La evaluación de 2025, la primera bajo la dirección de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, señaló que potencias extranjeras utilizarían inteligencia artificial para seguir atacando a los votantes estadounidenses con desinformación.

King, el senador independiente, declaró a CNN que la inactividad del ESG sería “muy preocupante, si se tiene en cuenta que hemos visto injerencias extranjeras en nuestras elecciones durante la última década, y sabemos que nuestros adversarios están más capacitados que nunca para dañar nuestra democracia”.

La NSA y el Comando Cibernético cuentan con un presupuesto y recursos suficientes para combatir la injerencia extranjera en las elecciones, en caso de que se les ordene utilizarlos.

Exfuncionarios de ambas agencias declararon a CNN que aún existen diversas herramientas que podrían emplear para contrarrestar las amenazas electorales, más allá de las Directrices de Seguridad y Vigilancia Electoral (ESG).

Además, existe apoyo bipartidista para tomar medidas enérgicas contra los piratas informáticos y troles extranjeros que atacan la democracia estadounidense.

“Cuando estos dictadores utilizan operaciones cibernéticas para atacar las elecciones estadounidenses, creo que deberíamos mostrar un poco de nuestra capacidad cibernética ofensiva”, señaló el senador Dan Sullivan, republicano de Alaska, en la audiencia sobre las fuerzas armadas.

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