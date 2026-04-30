Esta empresa afirma que la fusión nuclear podría finalmente alimentar la red eléctrica, y que podría hacerlo pronto

Por Ella Nilsen

Una empresa de fusión con sede en Massachusetts dio esta semana un paso más en su carrera por convertirse en la primera en suministrar a la red eléctrica estadounidense la misma energía que alimenta al sol y a las estrellas.

Commonwealth Fusion Systems está construyendo un tokamak, una máquina con forma de rosquilla donde los átomos chocan entre sí en un plasma a 100 millones de grados. La reacción de fusión nuclear, que fuerza la unión de dos átomos, genera energía térmica de forma similar al sol. Es el polo opuesto de la energía nuclear convencional: la fisión, que divide los átomos. Podría ser la clave para obtener energía prácticamente ilimitada, sin residuos nucleares ni gases de efecto invernadero que calientan el planeta. El combustible para la fusión es abundante. Se obtiene del deuterio, presente en el agua de mar, y del tritio, que se extrae del litio.

El tokamak de demostración de la compañía en Massachusetts está construido en un 75 % y se prevé que podría entrar en funcionamiento a finales del próximo año. Si logra generar un balance energético positivo —produciendo más energía de la que consume—, el siguiente paso de Commonwealth será construir una central de fusión de 400 megavatios en Virginia. Esta central se llamará Fall Line Fusion Power Station, según anunció la compañía el martes.

Si lo logran, sería un logro monumental, fruto de décadas de trabajo. Científicos de Europa y Estados Unidos han realizado una serie de avances significativos en la fusión nuclear en los últimos años, demostrando que es posible obtener una ganancia neta de energía.

El gran reto que queda es mantenerlo el tiempo suficiente para alimentar las redes eléctricas y los sistemas de calefacción de todo el mundo. Algunos expertos creen que aún faltan muchos años para que eso ocurra, pero Bob Mumgaard, director ejecutivo de Commonwealth Fusion, y otros opinan que el plazo podría ser más corto.

La construcción de la primera central eléctrica de fusión a gran escala también significa que Commonwealth es la primera empresa en tomar medidas para integrar este tipo de generación a la red eléctrica estadounidense. El martes, anunció que ha solicitado a PJM, el mayor operador de la red eléctrica del país, la conexión de su futura planta a la red de cables y demás infraestructura que controla la electricidad desde las centrales eléctricas hasta los hogares y las empresas. Este proceso de solicitud tardará años en completarse, y la empresa aspira a que su energía esté conectada a la red para la década de 2030.

“Aunque la fusión nuclear pueda parecer algo lejano, en realidad su cronograma no es tan diferente al de otras fuentes de energía de las que se habla”, declaró Mumgaard a CNN. Por ejemplo, los tiempos de espera actuales para la construcción de las turbinas de gas que alimentan las centrales eléctricas de gas superan los cinco años debido a la insaciable demanda que satura los pedidos de los fabricantes.

El director ejecutivo reconoció que aún no es seguro que la energía de fusión pueda convertirse en una realidad y que se encuentra en “desarrollo activo”.

“La mayoría de las tecnologías que generan un gran impacto pasan de ser imposibles a inevitables muy rápidamente”, afirmó. “Fíjense en lo que está sucediendo ahora mismo: qué se está investigando, adónde se dirigen las personas más brillantes, adónde va el dinero”.

A pesar de su futurista sistema de suministro de energía, el proceso de conectar una central de fusión a la red eléctrica no difiere mucho del de conectar otros tipos de energía, ya sea nuclear convencional, de carbón o renovable, según Rob Gramlich, director ejecutivo de la consultora Grid Strategies LLC. Una central eléctrica de 400 megavatios “no es tan grande en comparación con otras centrales del sistema”, tiene una capacidad similar a la de una central de gas y es más pequeña que los reactores de fisión nuclear y la mayoría de las centrales de carbón. Además, la electricidad se genera de forma similar a las tecnologías existentes: el agua caliente crea vapor para hacer girar turbinas que producen electricidad. La diferencia radica únicamente en cómo calentar el agua.

“No creo que haya nada demasiado complicado”, dijo Gramlich. “No veo ninguna razón por la que la red no pueda soportarlo”.

Además, la pequeña cantidad de combustible necesaria para las pequeñas centrales nucleares, ya sean de fisión o de fusión, les confiere la ventaja de ser más fáciles de construir en zonas con mayor densidad de población, más cerca de la infraestructura de red existente, afirmó Gramlich.

“Tienes la oportunidad de ubicarlas cerca de las zonas de carga, cerca de los centros de datos y, a veces, incluso más cerca de donde vive la gente”, dijo Gramlich. “Si no tienes la vasta extensión de terreno de, por ejemplo, el oeste de Texas, puedes concentrar mucha energía en un área pequeña”.

Mumgaard afirmó que la mayoría de las preguntas de PJM hasta el momento se han centrado en la cantidad de combustible que necesitará la central eléctrica en el lugar, la potencia y el tiempo de preparación necesarios para su puesta en marcha, y la intermitencia del suministro eléctrico.

El proceso de solicitud ante PJM tarda entre cuatro y seis años en completarse. Mumgaard afirmó que su empresa ya llevaba dos años en contacto con PJM antes de presentar formalmente su solicitud.

Un portavoz de PJM no hizo comentarios directos sobre la solicitud de Commonwealth, pero dijo que el operador de la red estaba “entusiasmado con la diversidad de recursos que han solicitado conectarse a la red”.

La energía que generará la planta de fusión de Virginia ya tiene dos compradores: Google y la compañía energética Eni. Esto significa que la construcción de la planta y la infraestructura para conectarla a la red eléctrica no afectarán las tarifas de los negocios ni de los consumidores en general.

“Eso era realmente importante; tratándose de una central eléctrica única en su tipo, no quieres que los contribuyentes tengan que asumir el coste”, dijo Mumgaard.

The-CNN-Wire

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