Quién es Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico por EE.UU.

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La carrera del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un académico curtido en la administración universitaria y que pasó por varios partidos del espectro político hasta dar el gran salto con la coalición izquierdista encabezada por Morena, dio un vuelco esta semana cuando el funcionario fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y armas.

Rocha Moya, de 76 años, dijo este miércoles que rechaza “categórica y absolutamente” las imputaciones en su contra y que estas “carecen de veracidad y fundamento alguno”.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del mismo partido que Rocha Moya, dijo este jueves que solo procederá contra el gobernador “si existen pruebas contundentes” y consideró que si no hay evidencias quedaría claro que el objetivo de Estados Unidos “es político”.

Rocha, licenciado como profesor de Educación Media, realizó también una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), según su hoja de vida.

Entre 1993 y 1997, fue rector de la UAS, institución en la que previamente ya había fungido como secretario general.

Desde entonces, e incluso antes, Rocha Moya ya había buscado ser gobernador de Sinaloa. En 1986, fue candidato a la gubernatura del estado por una coalición de partidos de izquierda llamada Movimiento Popular Sinaloense (MPS). Rocha Moya quedó en un lejano tercer lugar con apenas el 1,67 % de los votos, eclipsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, que tuvo más del 66 % de los votos) y el Partido Acción Nacional (PAN, con casi el 28 %). El político denunció fraude en el proceso más amplio de elecciones en el estado, como se puede constatar en el libro de su autoría “Fraude a la democracia: Las elecciones en Sinaloa, 1986”, publicado un año después de la contienda.

En 1998, Rocha Moya se volvió a postular a la gubernatura y quedó nuevamente en tercer lugar de la elección, esta vez como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización política de izquierda hoy extinta que fue fundada, entre otros, por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A partir de 2005, se desempeñó como coordinador de asesores del gobernador de Sinaloa, que en ese entonces era el priista Jesús Aguilar Padilla. Dicho cargo lo ocupó hasta el final de la gestión de Aguilar Padilla en 2010.

En 2013, durante la presidencia del priista Enrique Peña Nieto, Rocha Moya inició su cargo como subdirector de Capacitación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ha escrito más de una decena de libros en temáticas diversas como política, educación (“Pedagogía del anhelo. Una vida en las normales rurales”, de 2015) y narcotráfico (la novela “El disimulo: así nació el narco”, de 2013), un tema que hoy lo tiene bajo una acusación formal de las autoridades estadounidenses.

“En general (‘El disimulo’) trata del narcotráfico. Pretendo yo, a través de una historia general y una serie de historias particulares, hablar, describir el modus operandi de las bandas del narcotráfico”, dijo Rocha Moya en entrevista con un medio local al presentar su novela.

Rocha Moya ha trabajado en todo el espectro político mexicano. En las décadas de 1980 (MPS) y 1990 (PRD), se volcó a la izquierda, mientras que desde 2005 su preferencia se fue con el PRI, partido con el que trabajó de cerca por su cargo con Aguilar Padilla y luego en el ISSSTE.

Su cargo en el ISSSTE lo ocupó hasta 2017. Ese mismo año, laboró como coordinador de asesores en el estado de Sinaloa bajo el mandato del gobernador priista Quirino Ordaz Coppel, actual embajador de México en España. También ese año, volvió a la izquierda con Morena, partido fundado por López Obrador, al ocupar el encargo de coordinador estatal de dicha fuerza política en Sinaloa.

Al año siguiente, Rocha Moya e Imelda Castro compitieron en las elecciones generales por un puesto en el Senado como candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia que era encabezada por Morena —misma coalición que llevó a López Obrador a la presidencia ese año luego de dos intentos consecutivos fallidos—. Rocha Moya y Castro arrasaron en dicha elección con más del 46 % de los votos, con lo cual se convirtieron en senadores desde 2018.

En 2021, Rocha Moya se postuló a gobernador de Sinaloa como candidato común del Partido Sinaloense y Morena. Los cómputos oficiales le dieron la victoria con más del 56 % de los votos, aunque se registraron denuncias de los candidatos opositores por “privación de la libertad y amenazas a simpatizantes”, así como por “amenazas del narco”. A pesar de las denuncias, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa confirmó los resultados a favor de Rocha Moya.

La acusación que Estados Unidos hizo pública este miércoles retoma el desarrollo de los comicios de ese año y las posibles irregularidades en ellos. Según el documento, Rocha Moya sostuvo reuniones con líderes de Los Chapitos, una fracción del poderoso Cartel de Sinaloa que presuntamente prometió apoyarlo a cambio de recibir respaldo para poder realizar actividades ilícitas.

“Para respaldar la elección de Rocha Moya, los líderes de Los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a los miembros de Los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya, y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición”, dice.

Está previsto que el mandato de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa termine en 2027.

A lo largo de su mandato como gobernador, Rocha Moya ha recibido señalamientos por problemas en Sinaloa como los altos índices de violencia y la operación de grupos criminales. Algunos de esos señalamientos aumentaron a mediados de 2024 luego de la captura de Ismael “el Mayo” Zambada, líder del cartel que se declaró culpable en Estados Unidos y espera sentencia.

La detención del “Mayo”, quien dice haber sido traicionado por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, otro capo ya condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, desató enfrentamientos entre fracciones rivales del cartel que han incrementado los homicidios en Sinaloa.

Rocha niega haber tenido alguna relación con el arresto del “Mayo” y, en agosto de 2024, fue defendido por el entonces presidente López Obrador.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa, y lo felicito porque da la cara”, dijo López Obrador entonces durante un acto público.

La acusación contra Rocha, quien podría enfrentar una pena que va de 40 años de prisión a la cadena perpetua si es hallado culpable, sostiene que el gobernador y otros nueve acusados se aliaron con el Cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos del continente, “para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que Los Chapitos apoyaron a Rocha desde que fue candidato y presuntamente se reunieron con él. “Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”, dice la acusación.

Rocha dijo en X que la acusación representa “un ataque” contra la “cuarta transformación”, el movimiento que abandera Morena.

El partido, por su parte, ha puesto en duda las acusaciones de Estados Unidos y dice que confía en que las autoridades mexicanas podrán esclarecer la situación. “Morena refrenda su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la República, sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía”, dijo en un comunicado emitido por la noche del miércoles.

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