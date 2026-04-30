Se reanudan los vuelos entre Miami y Caracas tras 7 años suspendidos, otro paso en el reinicio de relaciones EE.UU.-Venezuela

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela después de la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro da un paso más este jueves, uno que en esta ocasión las llevará por los aires.

La aerolínea estadounidense American Airlines reanudará esta mañana sus vuelos entre Miami y Caracas, que quedaron suspendidos en 2019 luego de que Estados Unidos y Venezuela rompieron vínculos diplomáticos y consulares durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021).

Ahora, a casi dos meses de que ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones, un avión volverá a recorrer la ruta entre una ciudad emblemática de la migración venezolana en Estados Unidos y la capital del país sudamericano.

Se prevé que el vuelo salga del Aeropuerto Internacional de Miami a las 10:16 de la mañana, hora local, y llegue a Caracas a 1:36 de la tarde, de acuerdo con el registro de vuelos de la propia terminal aérea.

American Airlines anunció el 9 de abril la reanudación de sus vuelos entre ambas ciudades, en un comunicado en el que destacó el rol de Miami como una puerta de Estados Unidos hacia América Latina.

“American fue la primera aerolínea en anunciar sus planes para reiniciar el servicio hacia Venezuela, y estamos muy entusiasmados por el progreso que hemos hecho con ambos gobiernos”, dijo entonces Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de la empresa, que a partir de ahora espera realizar diariamente un vuelo Miami-Caracas y otro Caracas-Miami.

Otras compañías han seguido estos pasos.

El 22 de abril, la aerolínea venezolana Laser Airlines anunció que el 1 de mayo reanudará sus vuelos directos entre Caracas y Miami, que se llevarán a cabo diariamente y tendrán capacidad para 12 asientos ejecutivos y 138 en clase turista, según informó la compañía en su página de Facebook.

El reinicio de estas rutas aéreas se suma a los acercamientos que se han realizado entre Estados Unidos y Venezuela desde la captura de Maduro el 3 de enero, durante un operativo militar estadounidense en Caracas y otras ciudades venezolanas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha criticado la operación contra Maduro, pero al mismo tiempo repetidamente se ha declarado dispuesta a comenzar una nueva relación de cooperación y respeto con el Gobierno de Estados Unidos. A su vez, Trump ha elogiado a Rodríguez y la apertura de su administración.

Durante los casi cuatro meses que han pasado desde la captura de Maduro, Venezuela ha enviado petróleo a Estados Unidos, ha aprobado leyes para abrir los sectores de energía y minas a la inversión de empresas extranjeras y ha recibido la visita de altos funcionarios estadounidenses. De su lado, Estados Unidos ha suavizado algunas sanciones, como las que pesaban contra el Banco Central y la propia Rodríguez.

Ahora, con la reanudación de vuelos entre Miami y Caracas, el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela en la era posterior a Maduro estrenará un nuevo capítulo.

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