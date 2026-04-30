Trump volvió a pedir que ABC despida a Kimmel, pero Disney se mantiene firme

Por Brian Stelter, CNN

El presidente Donald Trump afirmó que ABC “haría bien” en despedir pronto a Jimmy Kimmel. Este es el ataque más reciente contra la cadena y su popular presentador de programas nocturnos.

Trump escribió en Truth Social este jueves por la mañana: “¿Cuándo despedirá la cadena de noticias falsas ABC al pésimo Jimmy Kimmel, que dirige de forma incompetente uno de los programas con menor audiencia de la televisión? La gente está enfadada. ¡Más vale que sea pronto!”.

Trump se equivoca sobre los índices de audiencia de Kimmel, pero tiene razón en que los influencers mediáticos de MAGA siguen enfadados con el comediante y con el apoyo que ABC le brinda.

La empresa matriz de ABC, Disney, no ha dado muestras de ceder a pesar de la presión de Trump y del desafío casi sin precedentes que la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por sus siglas en inglés) ha planteado a las licencias de las estaciones de ABC.

Disney se ha negado a comentar sobre las peticiones de despido de Kimmel, cuyo contrato finaliza el próximo año. Sin embargo, la compañía ha mantenido su programa nocturno al aire y no ha hecho nada para distanciarse de él.

Trump lleva años arremetiendo contra Kimmel, pero esta última controversia comenzó la semana pasada cuando Kimmel bromeó diciendo que la primera dama, Melania Trump, parecía una “futura viuda”.

Los medios de comunicación afines a Trump condenaron el comentario, especialmente tras el tiroteo del sábado por la noche a las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El lunes por la mañana, la primera dama pidió a ABC que “tomara una postura”, y el presidente la respaldó esa misma tarde diciendo que ABC “debería” despedir a Kimmel de inmediato.

El martes, la FCC, afín a Trump, le ordenó a Disney que iniciara un proceso de renovación anticipada para sus ocho licencias de estaciones de ABC, una medida ampliamente considerada como una forma de castigo gubernamental.

Si bien el organismo regulador afirmó que la impugnación de la licencia estaba relacionada con una investigación en curso sobre las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión de Disney, la mayoría de los observadores externos lo han interpretado como una represalia por la negativa de ABC a despedir a Kimmel.

Disney declaró este martes que sus estaciones de ABC cumplen con las normas de la FCC y que defenderá las estaciones a través de los “canales legales apropiados”.

La publicación de Trump del jueves sugiere que quiere mantener la presión contra Kimmel y ABC.

Según los expertos legales, es altamente probable que Disney prevalezca en cualquier batalla legal relacionada con sus licencias de emisión.

Kimmel no ha hecho referencia a la batalla de la FCC en sus monólogos de esta semana, pero ha continuado con los comentarios anti-Trump que su audiencia espera.

En el episodio del miércoles por la noche, bromeó diciendo que “últimamente Donald y Melania parecen estar más unidos que nunca, y me gusta pensar que yo tuve algo que ver con eso”.

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