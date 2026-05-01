Alabama se convierte en el segundo estado en proceder a la redistribución de los distritos tras fallo de la Corte Suprema

Por Fredreka Schouten, CNN

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, anunció este viernes que la legislatura estatal controlada por los republicanos celebrará una sesión especial la próxima semana para allanar el camino hacia la redistribución de distritos, convirtiéndose así en el segundo estado en tomar medidas tras la decisión de la Corte Suprema que debilita aún más la Ley de Derecho al Voto.

Los legisladores se reunirán a partir del lunes para establecer una elección primaria especial tanto para los distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como para los del Senado estatal “cuyas líneas de límites sean alteradas por una acción judicial”, declaró Ivey, republicana, en su proclamación.

La elección primaria del estado está prevista para el 19 de mayo.

Inmediatamente después del fallo emitido el miércoles por el alto tribunal —el cual anuló un distrito congresional de mayoría negra en Louisiana—, Ivey había indicado que su estado no intentaría rediseñar sus líneas. Actualmente, Alabama se encuentra bajo una orden judicial que prohíbe al estado realizar una redistribución de distritos hasta después del censo de 2030.

Sin embargo, Ivey y otros funcionarios han enfrentado una intensa presión para actuar. El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, presentó el jueves mociones solicitando al alto tribunal que actúe con rapidez para levantar las órdenes de suspensión, de modo que Alabama pueda proceder con la redistribución de distritos.

Los esfuerzos estatales por rediseñar sus líneas antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre tienen mucho en juego para ambos partidos políticos.

Los republicanos actualmente tienen una mayoría mínima en la Cámara de Representantes, y ambos partidos han librado durante meses una guerra de redistribución de distritos a mitad de década, buscando obtener una ventaja partidista.

La redistribución de distritos suele ocurrir una vez por década, después del censo.

El fallo de la Corte Suprema de esta semana —que hace significativamente más difícil impugnar los planes de redistribución de distritos bajo el argumento de que son discriminatorios— ha desatado una nueva y frenética carrera por la redistribución.

En un comunicado, Ivey afirmó que convoca la sesión especial con la esperanza de que el estado prevalezca en los tribunales. Actualmente, Alabama está representado en la Cámara por cinco republicanos y dos demócratas, después de que los tribunales ordenaran la creación de un segundo distrito congresional con una población negra considerable.

La medida de Ivey se produce un día después de que funcionarios republicanos en Louisiana anunciaran que estaban retrasando las elecciones primarias del estado para la Cámara de Representantes de EE.UU., aunque las boletas para el extranjero ya han sido enviadas por correo. Funcionarios de Louisiana dicen que no contarán los votos emitidos en la elección del 16 de mayo para escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mientras la legislatura busca trazar un nuevo mapa.

Votantes, organizaciones de derechos civiles y otros grupos han presentado impugnaciones legales, buscando bloquear el plan de Louisiana.

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Con información de John Fritze, de CNN.