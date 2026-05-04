Juez niega solicitudes de “El Chapo” Guzmán, incluida su petición de extradición a México

Por Rocío Muñoz-Ledo y María Santana, CNN en Español

El juez federal Brian Cogan rechazó todas las peticiones enviadas en los últimos días por Joaquín “El Chapo” Guzmán a través de cinco cartas, entre ellas su solicitud de ser extraditado a México.

En una orden de la Corte Federal de Brooklyn emitida el 4 de mayo de 2026, el juez Cogan señaló que el exlíder del Cártel de Sinaloa solicitó distintos tipos de alivio legal, entre ellos una petición de “Liberación por extradición de regreso al país”, es decir, su traslado de regreso a México.

El juez escribió que las solicitudes “no tienen mérito legal” y añadió que “algunos de estos documentos no tienen sentido”. Todas fueron rechazadas. “Se deniegan en consecuencia”, concluye la orden judicial.

El fallo también incluye otras peticiones hechas por Guzmán Loera a lo largo de cinco cartas redactadas a mano y en inglés, enviadas en el último mes, como un nuevo juicio, la revisión de su condena, acceso a documentos del caso y sus afirmaciones de lo que considera fue una “condena injusta”.

En la carta más reciente, fechada el 23 de abril y recibida el 5 de mayo por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, “El Chapo” solicitó al juez Cogan ser extraditado a México, tras haber sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

“Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación mediante extradición de regreso a México”, escribe el capo mexicano en la carta redactada a mano en inglés desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde se encuentra recluido.

En la carta, Guzmán Loera afirma que su caso estuvo marcado por irregularidades y sostiene que no se valoraron pruebas clave que fueron presentadas durante su histórico juicio en la corte federal de Brooklyn, que se extendió por tres meses entre y concluyó en 2019 con su condena por 10 cargos, incluidos participación en una empresa criminal continua, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Guzmán dijo en aquella ocasión que “no hubo justicia aquí”, y fue luego sentenciado a cadena perpetua más 30 años y se le ordenó pagar US$ 12.600 millones en confiscación.

“Esta es una carta respetuosa sobre la violación de la Corte en la evidencia contundente que no se probó para evitar desestimar mi caso”, señala en el documento de una página. “Pido a la corte de distrito que se respeten mis derechos a solicitar regresar a mi país y pedir modificaciones por la violación a mi sentencia, en aras de la imparcialidad en la legislación federal”, añade.

El exlíder del Cartel de Sinaloa dice que busca “un trato igualitario ante la ley” y presenta la carta como parte de su apelación, incluyendo una solicitud de un nuevo juicio.

“He escrito varias cartas sobre lo justo de mi solicitud de apelación para la siguiente fecha, para obtener un trato igualitario ante la ley”, dice.

En 2022, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la condena. En su decisión, los magistrados señalaron que el juez federal Brian Cogan condujo el juicio “con diligencia e imparcialidad, luego de emitir una serie de fallos previos al juicio elaborados meticulosamente”.

El tribunal de apelaciones rechazó además los argumentos de la apelación de Guzmán Loera, que alegaban violaciones al derecho a un juicio justo, restricciones durante la detención preventiva y supuesta mala conducta del jurado. “Concluimos que ninguno de estos reclamos tiene mérito”, indicó el panel en su resolución.

“Durante el proceso de mi apelación, se ha considerado la posibilidad de un nuevo juicio”, añade el capo maxicano en el texto, donde también menciona que las autoridades de ambos países podrían coordinarse para facilitar su regreso a México.

La carta más reciente, fechada el 23 de abril y recibida el 5 de mayo por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, es la quinta que envía Guzmán Loera en un mes desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, diseñada para albergar a los reclusos considerados de mayor peligrosidad en el sistema penitenciario estadounidense.

En sus escritos, el exlíder del Cartel de Sinaloa insisite en que su condena fue injusta, sin evidencia suficiente, solicita acceso a documentos de su caso y afirma que busca preparar una nueva apelación. También denuncia violaciones a sus derechos constitucionales y cuestiona la legalidad de su extradición y del proceso judicial en su contra.

En la anterior carta que envió, hace apenas dos semanas, Guzmán pide acceso a su expediente legal e insisite en las supuestas irregularidades en la deliberación del jurado.

“Estoy solicitando mi expediente legal para ver cómo el jurado llegó a una decisión con una violación indebida de la deliberación de la corte”, dice la carta fechada el 20 de abril y recibida por la corte el 28 de abril de 2026.

Además, dice que lleva más de tres años “luchando” para que la corte acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso.

ADX Florence, ubicada en Colorado, es considerada la prisión federal más restrictiva de Estados Unidos. Está construida para lo peor de lo peor en el sistema penitenciario, incluidos los reclusos más violentos y los terroristas convictos. Muchos de los más de 400 reclusos pasan hasta 23 horas al día solos en celdas de concreto insonorizadas que miden 2 x 3 metros.

“El Chapo”, considerado el fundador y líder de largo tiempo del cártel de Sinaloa, fue extraditado de México a EE.UU. en 2017.

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