Trump dice que cree que Cuba recurrirá a EE.UU. para llegar a un acuerdo

Por Aleena Fayaz, CNN

El presidente Donald Trump dijo que cree que Cuba recurrirá a Estados Unidos para llegar a un acuerdo.

“Creo que van a tener que venir a nosotros. Es una nación fallida. Es una nación totalmente fallida”, dijo Trump al presentador de Fox News Bret Baier en una entrevista que se emitió el viernes por la noche.

“Quieren ayuda. Necesitan ayuda”, añadió Trump, reflexionando sobre los cubanoestadounidenses que han votado por él.

“La gente que vive aquí quiere volver, y quiere invertir en Cuba. Quieren recuperar a Cuba, etcétera, etcétera. Es algo bueno. Vamos a darles esa opción”, dijo Trump.

Estados Unidos está intensificando la presión sobre el Gobierno de Cuba, preparando una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro, según fuentes, mientras Washington exige reformas al Gobierno cubano a cambio de ayuda humanitaria ante una crisis energética que orquestó.

La noticia de la posible acusación llega después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, encabezara el jueves una delegación estadounidense a La Habana para reunirse con funcionarios cubanos, la visita más reciente de Estados Unidos a la isla, que lidia con un colapso de su sector energético en medio del deterioro de las relaciones con EE.UU.

Si la acusación siguiera adelante, sería uno de los momentos más significativos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en los últimos años.

Más temprano este viernes, Trump declinó comentar sobre la posible acusación. “Dejaré que el DOJ lo comente, pero ellos (los cubanos) necesitan ayuda, como saben”, dijo.

A principios de enero, EE.UU. cortó el principal proveedor de petróleo de Cuba, Venezuela, después de capturar a su presidente en una incursión militar y obligar a su gobierno a detener los envíos. Luego, EE.UU. amenazó con imponer aranceles a otros países si suministraban petróleo a la isla. El bloqueo ha llevado la economía de Cuba al borde del colapso, con la nación caribeña experimentando su peor era de incertidumbre económica en décadas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtiendo de un posible “colapso” humanitario.

En febrero, el presidente Donald Trump dijo que Cuba estaba en un “gran lío”, pero que estaba “hablando” con EE.UU., sugiriendo que una “toma amistosa” podría estar en camino.

“Muy bien podríamos terminar teniendo una toma amistosa de Cuba. Después de muchos, muchos años”, dijo Trump a los periodistas en Washington. “Hemos tenido muchos años de tratar con Cuba. He estado oyendo hablar de Cuba desde que era un niño pequeño”.

Desde entonces, Trump ha reiterado su disposición a “ayudar” a Cuba, diciendo en redes sociales esta semana que “¡¡¡vamos a hablar!!!”

El Gobierno de Cuba está en conversaciones para aceptar US$ 100 millones en ayuda estadounidense, dijo este viernes a CNN un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU.

El funcionario del Departamento de Estado señaló que el Gobierno de Donald Trump se sentía “animado al ver que el régimen parece dispuesto a aceptar nuestra más reciente oferta de ayuda”.

“Tomamos la iniciativa de contactarlos y estamos en conversaciones”, declaró el funcionario, precisando que el contacto se había establecido a través de un canal de alto nivel entre el Departamento de Estado y los altos mandos cubanos.

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Con información de Patrick Oppman, Hannah Rabinowitz y Evan Perez, de CNN.