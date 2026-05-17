¿Por qué Trump puso a su “policía malo” al mando para rescatar al Partido Republicano en las elecciones de medio término?

Por Steve Contorno y Kristen Holmes, CNN

James Blair tiene seis meses para defender el poder republicano en el Congreso, pero primero necesitaba enviar un mensaje a su partido.

Blair, subsecretario general de la Casa Blanca, pasó semanas tramando cómo aplastar a un grupo de legisladores republicanos de Indiana que desafiaron las exigencias del presidente de un mapa electoral más favorable para el Congreso. Él mismo ayudó a reclutar y evaluar a sus oponentes en las primarias, al tiempo que diseñaba una estrategia destinada a acabar con sus carreras políticas.

La noche en que cinco de esos republicanos que se resistían cayeron este mes, subió un gif de Russell Crowe en “Gladiator” a X donde el personaje se golpea golpeó el pecho y dice: “¿No están entretenidos?”

“A veces puedes votar según tu conciencia, otras veces tienes que votar con el jefe”, le dijo Blair a CNN al día siguiente de las primarias de Indiana, en referencia al presidente Donald Trump. “Y él decide cuándo es eso, porque es el líder electo del partido. Mi trabajo es implementarlo”.

Apodado “el Oráculo” por sus colegas e “implacable” incluso por sus amigos, Blair, de 36 años, se ha convertido en uno de los operadores más poderosos y temidos de la política republicana. En la Casa Blanca, se lo considera un posible sucesor de la secretaria general de la Casa Blanca Susie Wiles si alguna vez renunciara. En el Capitolio, ha mantenido a raya a las frágiles mayorías del partido. En todo el país, ha advertido a los republicanos recalcitrantes, sin importarles el tamaño de su objetivo. ¿La dura batalla por la redistribución de distritos electorales a mitad de década que está transformando el mapa de las elecciones de mitad de mandato? Esa es obra de Blair.

Ahora, este joven político se embarcará en la que quizás sea su misión más difícil. En las próximas semanas, se espera que deje su cargo en la Casa Blanca para liderar los esfuerzos del Partido Republicano por defender sus mayorías en el Congreso, una tarea compleja que se ve aún más dificultada por la baja popularidad de Trump, una guerra impopular, la persistente incertidumbre económica y los primeros indicios de fractura en la coalición que llevó al presidente a la victoria en 2024.

Se está elaborando un plan. Según fuentes conocedoras de los datos, la atención se centrará principalmente en entre 30 y 35 contiendas para la Cámara de Representantes. Los asesores de Trump reconocen en privado que algunos de los votantes ocasionales que movilizaron hace dos años para llevar al presidente a la Casa Blanca podrían no volver a votar, por lo que están llevando a cabo una operación de análisis de datos amplia y sofisticada para encontrar nuevos votantes.

El miedo, dijo Blair, será un factor motivador fundamental. La pregunta clave es: ¿De verdad quieren que los demócratas vuelvan al poder?

La confianza se debe en parte a las encuestas que muestran que los demócratas también son en gran medida impopulares, así como a la fe en una maquinaria política que, según insisten los asesores de Trump, está más avanzada que en 2018 y es muy superior a la del Partido Demócrata.

Blair contará con un enorme presupuesto para la campaña (casi US$ 400 millones entre los super PACs afines a Trump), una ventaja financiera de la que carecía el Partido Republicano durante el primer mandato del presidente. Blair no quiso precisar cuánto dinero está destinado para el otoño, pero insistió en que los republicanos dispondrían de los recursos necesarios. Supervisará la coordinación del gasto entre los distintos grupos republicanos, garantizando una alineación que históricamente ha sido difícil de alcanzar.

La preocupación dentro del Partido Republicano va en aumento. Voces que van desde el encuestador Richard Baris, afín a MAGA, hasta el multimillonario y gran donante republicano Ken Griffin, se preparan para sufrir grandes pérdidas en noviembre. El senador de Carolina del Norte Thom Tillis advirtió recientemente en Politico que los republicanos se enfrentan a una “brecha de entusiasmo electoral que debemos abordar”. Algunos republicanos dudan en privado que Trump gaste generosamente para ayudar a los candidatos republicanos.

Las quejas sobre las tácticas de Blair en las elecciones de mitad de término —incluso por parte del propio Trump en un momento dado— alcanzaron su punto álgido a principios de este año, cuando la estrategia de redistribución de distritos parecía estar a punto de desmoronarse. Quienes apoyan a Blair lo ven como la mejor, y quizás la única, esperanza del partido para mantener el control de la Cámara de Representantes.

“No soy del todo pesimista respecto a las elecciones de mitad de término porque sé que tenemos a James”, dijo la representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida que le atribuye a Blair el haber salvado su primera campaña para la Cámara de Representantes. “En caso de incendio, rompan el cristal, y eso fue lo que hicieron al dar rienda suelta a James”.

Desde sus inicios en la política republicana, la intensidad y la lealtad de Blair destacaron.

Poco después de que Blair se graduara en 2011 de la Universidad Estatal de Florida con un título en finanzas, su currículum llegó a manos del entonces representante estatal de Florida, Richard Corcoran. Corcoran, futuro presidente de la Cámara de Representantes de Florida y conservador combativo, tenía una conexión con Blair a través de sus hermanos, quienes eran socios en una influyente firma de cabildeo de Tallahassee.

Corcoran recordó haber estado sentado frente a Blair en un restaurante Chili’s a las afueras de Tampa, presionándolo sobre un empleador anterior con una reputación dudosa. Esperaba que el joven aspirante se desahogara. Blair se negó a hablar de su antiguo jefe. Corcoran lo contrató.

“Si tomas decisiones en la vida con base en tu propia conveniencia personal, llegará el momento en que te convenga traicionar a todos los que te rodean”, dijo Blair. “Yo no soy de esas personas”.

Como mano derecha de Corcoran, Blair presenció de cerca cómo los republicanos de Florida hacían valer sus mayorías en Tallahassee, y rápidamente se ganó la reputación de ejecutar órdenes con una eficiencia implacable.

Por ejemplo, cuando el Partido Republicano de Florida se recuperó de un escándalo de gastos anterior que amenazó la carrera política del entonces prometedor Marco Rubio, el partido encontró una nueva estrategia para sus finanzas: canalizó muchos gastos a través de la tarjeta de crédito personal de Blair. Entre 2015 y 2017, Blair, que entonces tenía veintitantos años, acumuló más de US$ 1,5 millones en reembolsos, según muestran los registros estatales de financiación de campañas.

Corcoran afirmó que era más eficiente. También dificultaba que el público rastreara los gastos.

“No había trabajo que James no estuviera dispuesto a hacer”, dijo Corcoran. “Nunca vas a poder superar a James en trabajo, y la humildad es su fuerte. Está dispuesto a hacer cualquier cosa”.

Blair conoció a Wiles durante este período. Wiles acababa de asegurar la victoria de Trump en Florida en las elecciones de 2016, y Blair se preparaba para dirigir la campaña de Corcoran para gobernador. Inmediatamente reconocieron una conexión especial entre ellos.

“Sabía que era súper inteligente”, dijo Wiles a CNN sobre su primera impresión de Blair, “Me gusta tratar con ese tipo de personas”.

Corcoran causó revuelo desde el principio con un anuncio provocador basado en el mensaje antiinmigrante de Trump: una escena guionizada que mostraba a un hombre indocumentado apuntando con una pistola directamente a la cámara y disparando a una joven blanca. Blair participó en la producción. Sin embargo, Corcoran se retiró antes de presentarse formalmente a las elecciones, y Blair se unió a la campaña del entonces representante Ron DeSantis.

El respaldo de Trump impulsó a DeSantis en las primarias, pero cuando este tuvo dificultades como candidato republicano, el presidente envió a Wiles para estabilizar la campaña. Juntos, ella y Blair guiaron a DeSantis hacia una de las victorias más ajustadas en la historia del estado.

Ambos permanecieron brevemente en la órbita de DeSantis (Blair como subsecretario, mientras que Wiles dirigía su operación política) antes de ser apartados durante su primer año. La ruptura tuvo repercusiones en la política republicana durante años y sigue afectando a DeSantis hasta el día de hoy. Wiles y Blair mantuvieron una estrecha relación durante todo ese tiempo.

Cuando el covid-19 obligó a Trump a cancelar la Convención Nacional Republicana de 2020 en Charlotte, Carolina del Norte, Wiles recurrió a Blair para organizar una convención alternativa en Jacksonville (que finalmente también se canceló). Más tarde ese mismo año, Blair ayudó a Wiles a ganar Florida para Trump por segunda vez.

En abril siguiente, con Trump en el exilio político, Wiles reunió a un pequeño grupo en Mar-a-Lago. Fue el primer encuentro de Blair con Trump, quien quería saber por qué el modelo de movilización electoral de Florida había funcionado cuando otros estados clave se decantaron por Joe Biden. Blair le explicó su singular estrategia para llegar a los votantes republicanos no tradicionales, incluidos los votantes judíos, los latinos y los afroamericanos socialmente conservadores. La conversación duró dos horas y media, según una persona presente, y quedó claro para todos que Trump se presentaría de nuevo a las elecciones.

Blair tenía una familia joven y planeaba unirse a la tercera campaña presidencial de Trump después de que su esposa diera a luz a su tercer hijo, alrededor del Supermartes. Wiles tenía otros planes. En septiembre de 2023, convenció a Blair de mudarse a West Palm Beach y ayudar a asegurar la victoria en las asambleas electorales de Iowa.

Permaneció en el cargo hasta el día de las elecciones, transformando el modelo de Florida en una operación nacional de movilización de votantes dirigida a personas que normalmente no votan en las elecciones, como los hombres jóvenes, al tiempo que lograba avances entre los grupos minoritarios que históricamente habían votado por el Partido Demócrata.

“No se me dan bien muchas cosas, pero soy bueno formando equipos”, dijo Wiles. “Y él, casi de inmediato, encajó con mi forma de ver las contiendas y los desafíos en general. Es un piloto con un rendimiento tan probado que, en mi caso, es bastante fácil”.

Las tácticas agresivas que Blair acabaría implementando en Washington se pusieron a prueba por primera vez en las primarias de Florida, que dejaron candidatos maltrechos y al menos una demanda judicial a su paso.

“A menudo decimos de James: No hay mejor amigo, pero tampoco peor enemigo”, dijo Brad Herold, estratega republicano de Florida y amigo cercano que ascendió en el partido estatal junto a Blair. “En nuestro sector, a veces la gente no tiene la valentía para hacer lo que sea necesario para ganar batallas políticas. James no es uno de ellos”.

En 2022, Elizabeth Cornell, planificadora financiera del centro de Florida, se postuló para la Cámara de Representantes estatal contra un candidato que Blair estaba apoyando. Durante las primarias, fue atacada por Jacob Engels, un bloguero local y provocador conservador que publicó una serie de artículos enfocados en su vida personal, su negocio y su historial de votaciones. Estos artículos fueron posteriormente promovidos por un comité político que pagaba a la firma de Blair.

En una demanda por difamación que presentó antes de perder las primarias, los abogados de Cornell afirmaron que los ataques eran falsos y perjudicaban su reputación profesional. Su demanda señalaba comunicaciones y facturas que, según ellos, demostraban que la firma de Blair contrató a un investigador privado para encontrar material perjudicial sobre ella, le entregó los hallazgos a Engels, le pagó para que los publicara y luego los difundió entre los votantes mediante mensajes de texto y correo postal.

Un intercambio de mensajes incluido en la demanda muestra a Blair revisando los índices de popularidad de Cornell y escribió: “Creo que habremos logrado un avance significativo para revertir esa situación a finales de la próxima semana”. Según la demanda, al día siguiente se enviaron folletos con una de las publicaciones de Engels.

Tras argumentar inicialmente que los mensajes de texto y los correos estaban protegidos por la Primera Enmienda, Blair y su firma llegaron a un acuerdo confidencial con Cornell durante la campaña presidencial de 2024. Al ser contactada por teléfono, Cornell declinó hacer comentarios. Su abogada dijo a CNN que Blair firmó una declaración solicitando la eliminación de las publicaciones, pero se negó a proporcionar una copia. Posteriormente, un juez falló en contra de Engels —en parte porque dejó de responder— y le ordenó pagar a Cornell US$ 200.000. Según su abogada, aún no lo ha hecho.

Engels comentó a CNN que en el pasado se había defendido con éxito de varias demandas por difamación, pero que al llegar a un acuerdo con Cornell, Blair había perjudicado su caso. Según Engels, Blair lo dejó en una situación muy difícil.

Blair declinó hablar del caso de Cornell, alegando el acuerdo alcanzado, pero defendió su enfoque político sin concesiones.

“Las medias tintas nunca funcionan en la vida”, dijo Blair. “Solo te arrepientes de ellas”.

Los demócratas también han aprovechado la imagen de Blair como un adversario temible y un símbolo de la política combativa actual. El mes pasado, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunció planes para responder a la redistribución de distritos republicana con una “guerra total”.

El mensaje se proyectó junto a una imagen gigante de Trump, y justo encima de su hombro izquierdo se veía una silueta recortada de la inconfundible cabeza calva de Blair.

En Washington, Blair ha operado de manera similar. Una persona cercana al equipo del presidente lo describió como el “ejecutor” de la Casa Blanca, y él mismo se ha autodenominado uno de los ”perros de la chatarra” de Trump.

Los funcionarios le reconocen a Blair el mérito de haber impulsado el ambicioso paquete de impuestos y gastos de Trump, la “Gran Ley”, en un Congreso dividido. Un asesor principal afirmó que Blair actúa como el “policía malo” de la Casa Blanca, para que Trump no tenga que serlo; un cambio con respecto al primer mandato del presidente, cuando se comportó como un hombre fuerte y, en el proceso, quemó puentes.

“Todo el mundo sabe que es una persona seria y que no hay que meterse con él”, dijo Luna refiriéndose a Blair.

No todos los legisladores republicanos aprueban este enfoque. Uno de ellos, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, calificó a Blair como alguien que hace “matoneo”. Otros se han mostrado indignados ante lo que describen como amenazas apenas veladas: recordatorios de la popularidad de Trump e insinuaciones de que republicanos más leales están esperando para ocupar sus escaños. Blair ha negado estar profiriendo amenazas, insistiendo en que simplemente expone los hechos.

Por lo general, Blair cumple con las expectativas de Trump. La disputa por la redistribución de distritos en Indiana fue una rara excepción.

A principios de este año, Trump apoyó a Barbara Wilson, una funcionaria local, en las primarias contra el senador estatal de Indiana, Greg Goode, uno de los republicanos que aún no se habían postulado. Cuando otra republicana llamada Alexandra Wilson se presentó para el mismo puesto, la Casa Blanca se apresuró a evitar apellidos duplicados en la boleta electoral. Blair llamó directamente a Alexandra Wilson a mediados de febrero, advirtiéndole que un cargo anterior por resistirse al arresto y el reciente cargo por conducir bajo los efectos del alcohol de su esposo serían utilizados en su contra. Predijo que será una contienda muy reñida si ella no se retiraba.

“Van a contarle esto a todos los votantes del distrito”, dijo Blair, según una grabación realizada por Wilson y compartida con CNN. “Porque no tienen por qué contar tu versión de la historia. Contarán la versión que quieren que la gente escuche”.

Alexandra Wilson, que tenía seis meses de embarazo en el momento de la llamada, no cedió. Un comité de acción política (PAC, por su siglas en inglés) afín a Trump publicó el anuncio que Blair había descrito.

“Me indigna hasta dónde llegaron y por lo que me hicieron pasar”, comentó a CNN. “Pero mucha gente me ha dicho: ‘Bien por ti por no dejar que te hicieran eso. Así no debería ser la política’”.

Blair la calificó de “una llamada telefónica perfecta”, tomando prestada una frase que Trump ha utilizado para describir sus propias llamadas controversiales.

Los dos Wilson perdieron. Goode sobrevivió.

Al preguntársele si Blair alguna vez había ido demasiado lejos, Wiles respondió: “Tal vez en otra década”.

“Pero no con lo que estamos enfrentando y lo que le ha sucedido al presidente hasta ahora”, agregó. “No se puede ir a una pelea con una mano atada a la espalda. No es responsable. Y cuando te atacan, hay que responder de la misma manera”.

Dentro de la Casa Blanca, Blair se ha convertido en la persona de referencia de Wiles para casi cualquier tema, a pesar de su limitada experiencia en política federal. Gestiona una cartera de asuntos que abarca la política sobre la marihuana, la seguridad alimentaria, la legislación sobre criptomonedas, la legislación sobre vigilancia, la atención médica y el comercio.

En un momento dado, cuando las repercusiones de la gestión de Trump del caso Epstein amenazaron la agenda del Gobierno, Blair fue puesto brevemente a cargo de la comunicación sobre el tema. Cabe destacar que Blair acompañó a Trump a China la semana pasada para mantener conversaciones cruciales con el líder Xi Jinping, mientras que Wiles se quedó en casa.

“Soy un poco reacia a confiar y bastante quisquillosa”, dijo Wiles. “Y cuando hay algo que no puedo hacer, recurro a James para que lo haga bien. Ni siquiera me preocupo”.

Si Wiles dejara su puesto, Blair estaría entre los principales candidatos para reemplazarla, según informaron varias fuentes a CNN. Al ser consultada directamente si creía que Blair podría desempeñar su trabajo, Wiles respondió afirmativamente, aunque añadió que tenía la intención de permanecer en el cargo durante el resto del mandato de Trump.

Su salida temporal de la Casa Blanca para dirigir la campaña de las elecciones de mitad de término refleja la importancia que Trump le da a mantener a los republicanos en el poder. Tras analizar el ciclo electoral de 2018, en el que el Partido Republicano perdió 40 escaños en la Cámara de Representantes, el equipo de Trump concluyó que era esencial contar con una operación externa dedicada, libre de la maquinaria diaria del Gobierno.

“El presidente ha recaudado mucho dinero y vamos a gastar mucho dinero”, dijo Wiles. “En la medida en que la ley lo permita, coordinaremos todo. Y yo no puedo hacerlo. Ni James, que está aquí sentado, tampoco”.

“Alguien tiene que ser agente de tráfico”, agregó.

La fortuna ha sonreído a Blair en las últimas semanas, mientras se prepara para asumir plenamente su nuevo cargo.

Él y su esposa, una exanimadora de los Tampa Bay Buccaneers convertida en consultora política, dieron la bienvenida a su cuarto hijo a finales de marzo. Los fallos judiciales han favorecido considerablemente su estrategia de redistribución de distritos: una decisión invalidó un mapa electoral para el Congreso diseñado por los demócratas en Virginia; otra abrió la puerta para que los estados controlados por los republicanos en todo el sur rediseñaran los límites de manera que diluyeran los distritos con alta concentración de minorías, que durante mucho tiempo fueron favorables a los demócratas.

Estas victorias han apaciguado un invierno y una primavera difíciles, durante los cuales el plan de redistribución de distritos de Blair parecía estar en la cuerda floja. Cuando los republicanos de Indiana se negaron a las exigencias de la Casa Blanca en diciembre, Trump arremetió contra Blair y lo culpó de la vergüenza, según varias fuentes.

Blair le restó importancia: “A Trump le encanta esta guerra”.

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Con información de Dugald McConnell, de CNN.