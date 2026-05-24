¿Quiénes son los favoritos en las elecciones presidenciales de Colombia 2026? Esto dicen las encuestas

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

Desde las consultas interpartidistas de marzo en Colombia quedó claro que la contienda presidencial es de tres: Iván Cepeda, el candidato del oficialismo, y Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, aspirantes de la oposición y representantes de segmentos de la derecha política en el país. Las encuestas consistentemente han mostrado el liderazgo de Cepeda, que habría segunda vuelta y que la incógnita es quién es el otro que pasa al ballotage.

Las principales encuestas presenciales en el país dan cuenta de que Cepeda, del Pacto Histórico, será el candidato más votado, aunque no le alcanzaría para ganar en primera vuelta (tendría que tener el 50% más un voto para hacerlo). La encuesta Invamer le da 44,6 % de intención de voto. Mientras que en el sondeo de Guarumo-EcoAnalítica, el candidato oficialista obtiene un 37,1 %. Por su parte, en el estudio del Centro Nacional de Consultoría, Cepeda tiene un 33,4 %.

Cepeda, candidato de Gustavo Petro y quien ganó la consulta del partido de Gobierno el año pasado y no pudo participar en las consultas de marzo, ha sido el más opcionado a lo largo del año y se ha caracterizado por no asistir a debates con otros candidatos y decir que su batalla política es exclusivamente contra la derecha, que para él encabeza el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien tuvo un pleito jurídico en un caso de falsos testigos, por el que Uribe inicialmente fue condenado y luego absuelto.

Cepeda ha sido legislador desde 2010, primero como representante a la Cámara y luego como senador, desde 2014. Fue miembro del Partido Comunista, la Unión Patriótica, la Alianza Democrática M-19, el Polo Democrático y desde el año pasado forma parte oficial del consolidado Pacto Histórico de Petro. Busca concretar el apoyo de los votantes de Petro y ofrecer una continuidad a ese proyecto político, procurando desmarcarse de los escándalos de corrupción y sin ahondar en polémicas como la propuesta de una Asamblea Constituyente y el camino exacto de la llamada “paz total” del actual mandatario.

El candidato considerado de extrema derecha se lanzó por firmas como independiente, pero cuenta con el respaldo de grupos políticos importantes como Salvación Nacional, Creemos de Antioquia y la casa Char de Barranquilla. El abogado, que se proyecta como ‘outsider’, midió 31,6 % en la más reciente encuesta de Ivamer, en tanto que saca 27,5 % en la de Guarumo-Econoanalítica. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, De la Espriella marca un 30,9 % de intención de voto.

De la Espriella ha construido una campaña con base en modelos como el de Nayib Bukele en El Salvador, con propuestas de mano dura y una perspectiva de manejo técnico en la economía, apalancado en su candidato a vicepresidente, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y quien ha sido rector de varias universidades. Busca convencer al electorado netamente opositor a Petro con un discurso frontalmente de derecha.

Lo critican por su falta de experiencia política y su trayectoria como abogado de personalidades polémicas como el convicto estafador David Murcia Guzmán y Alex Saab, llamado testaferro de Nicolás Maduro. En la campaña además se ha mostrado hostil hacia los periodistas y le han señalado actitudes misóginas.

La candidata del Centro Democrático llega a primera vuelta tras salir victoriosa de la Gran Consulta por Colombia, en la que derrotó a otros políticos de derecha y a Juan Daniel Oviedo, de centro, que se volvió su compañero de fórmula. Esa decisión es considerada como la manera de recoger votantes de centro e indecisos, aquellos quienes se oponen a Petro y Cepeda y no ven en De la Espriella un candidato viable. La senadora es tercera en la encuesta de Ivamer con 14 %. Marca un 21,7 % en el sondeo de Guarumo-Econanalítica. Finalmente, obtiene un 12,6 % en el trabajo del Centro Nacional de Consultoría.

Valencia, quien es senadora desde 2014 y es nieta Guillermo León Valencia (presidente entre 1962 y 1966), aprovechó su moméntum tras la consulta y en las primeras encuestas posteriores fue quien tuvo mayor ascenso, lo que por lo demás se vio reflejado en el estancamiento de los candidatos de centro Sergio Fajardo y Claudia López. Tiene el reto de mantener íntegro el apoyo de los uribistas ‘purasangre’, fieles al expresidente Uribe, y seducir a la vez a quienes se han apartado antes de esa opción política pero que buscan un cambio en el Gobierno.

A Valencia le critican posiciones de años anteriores contra los indígenas del departamento del Cauca y sus posturas conservadores poco afines a los derechos de las minorías.

En lo que sigue de la tabla y sin opción aparente de pasar a segunda vuelta están los mencionados Fajardo y López, quienes, de obtener el porcentaje que indican las encuestas (entre el 1 % y el 3 %) podrían jugar un papel importante en la definición de la segunda vuelta. El centro no parece ser una opción de poder, pero sí de gobernabilidad para el próximo presidente.

En el fondo de la tabla están Santiago Botero, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño (padre del asesinado precandidato Miguel Uribe Turbay), Roy Barreras y Gustavo Matamoros. Luis Gilberto Murillo y Clara López (ambos exministros de Petro), que aparecerán con sus compañeros de fórmula en el tarjetón, anunciaron su apoyo a la campaña de Iván Cepeda en las últimas semanas por cuenta de su baja intención de voto.

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