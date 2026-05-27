La guerra eterna de Irán: Con o sin acuerdo, el desafío iraní a Estados Unidos perdurará más que Trump

Análisis por Brett H. McGurk

Poco después de mi llegada a Bagdad por primera vez en enero de 2004, los servicios de inteligencia estadounidenses interceptaron una carta de Ayman al-Zawahiri, lugarteniente de Osama bin Laden, dirigida a Abu Musab al-Zarqawi, líder de Al Qaeda en Iraq.

En la carta se hablaba del uso de la violencia despiadada para establecer un califato islámico, primero dentro de Iraq y, finalmente, en todo Medio Oriente.

“La mayor batalla del Islam en esta era se está librando ahora mismo”, escribió Zawahiri.

Estados Unidos dio a conocer la carta, pero pocos tomaron en serio la idea de que Al Qaeda pudiera hacerse con el control y gobernar un territorio en el corazón del mundo árabe.

Diez años después, regresé a Bagdad cuando el sucesor de Zarqawi, Abu Bakr al-Baghdadi, conquistó la segunda ciudad más grande de Iraq y proclamó un califato que abarcaba un territorio del tamaño de Indiana, con millones de personas viviendo bajo su dominio.

Pasamos la siguiente década desmantelándolo.

La lección me quedó grabada: cuando los líderes declaran abiertamente objetivos ideológicos a largo plazo y demuestran repetidamente su disposición a usar la violencia para lograrlos, hay que tomarlos en serio.

Esa lección se aplica también a Irán.

Durante casi cinco décadas, los presidentes estadounidenses de ambos partidos han abordado a Irán con diversas combinaciones de diplomacia, sanciones, disuasión y fuerza militar.

Sin embargo, el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica persiste porque el principal motor del comportamiento iraní se ha mantenido notablemente constante: la ideología revolucionaria de la propia República Islámica.

El debate en Washington suele centrarse en las tácticas.

Los demócratas tienden a priorizar la diplomacia y citan el acuerdo nuclear de 2015 entre el presidente Barack Obama y Teherán como el mejor mecanismo disponible para frenar las ambiciones nucleares de Irán y evitar la guerra.

Los republicanos, por su parte, suelen favorecer las campañas de “máxima presión” y la disuasión militar, argumentando que Irán se aprovecha de los acuerdos diplomáticos mientras continúa su agresión regional.

Ambos argumentos contienen elementos de verdad. Ninguno explica completamente la continuidad del problema.

El denominador común no son los cambios en la coyuntura política de Washington, sino más bien la naturaleza perdurable del régimen iraní y los objetivos arraigados en la República Islámica desde 1979.

Nada de lo que, según se informa, el presidente Donald Trump está discutiendo ahora con Irán —un acuerdo transaccional para reabrir el estrecho de Ormuz y tal vez imponer nuevos límites nucleares— alteraría lo que ha sido un rumbo fijo durante 47 años.

La constitución iraní asigna al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) no solo un papel militar defensivo, sino lo que denomina una “misión ideológica de yihad en nombre de Dios”.

Durante décadas, la dirigencia revolucionaria iraní ha interpretado esa misión como la extensión de la influencia iraní por todo Medio Oriente, la expulsión de Estados Unidos de la región y el apoyo a movimientos armados comprometidos con la destrucción de Israel.

Esos objetivos han trascendido a los presidentes estadounidenses e iraníes, las crisis económicas, las campañas de sanciones y las aperturas diplomáticas.

La toma de rehenes, el terrorismo y la guerra por delegación que ha caracterizado la relación de Irán con Estados Unidos desde la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 explican el patrón de ataques.

También lo explican la inversión constante de Irán en organizaciones militantes de toda la región, como Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica Palestina, las milicias iraquíes y los hutíes.

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue diseñada específicamente para proteger la revolución en el país e impulsarla en el extranjero.

Su brazo expedicionario, la Fuerza Quds, dedicó décadas a construir redes de socios armados capaces de proyectar la influencia iraní mucho más allá de las fronteras de Irán.

En diversos momentos, los responsables políticos estadounidenses abrigaron la esperanza de que el fervor revolucionario de Irán se moderara a cambio de oportunidades económicas y su reintegración en el sistema internacional.

Esa esperanza formaba parte de la lógica estratégica que sustentaba el acuerdo nuclear de la administración Obama.

El JCPOA impuso restricciones significativas al programa nuclear iraní durante un tiempo y, en ese sentido, fue un logro. Sin embargo, no alteró la conducta regional de Irán ni sus objetivos revolucionarios.

En algunos aspectos, Teherán, con sus nuevos recursos económicos, pareció cada vez más confiado posteriormente.

Poco después de la firma del acuerdo, el líder supremo Alí Jamenei desestimó las insinuaciones de que la postura de Irán hacia Israel o Estados Unidos se suavizaría.

Predijo públicamente que Israel dejaría de existir en 25 años y prometió mantener la resistencia en toda la región.

Al igual que Zawahiri, esa jactancia no era mera retórica. Se ajustaba a la trayectoria que Irán había seguido durante décadas.

El 7 de octubre de 2023 representó la manifestación más clara hasta la fecha de esa trayectoria.

Hamas, armado, financiado y apoyado por Irán durante muchos años, lanzó el ataque más mortífero en la historia de Israel, causando la muerte de más de 1.200 personas y la toma de más de 250 rehenes.

La mayoría de los Gobiernos del mundo condenaron las atrocidades. Sin embargo, el liderazgo iraní las celebró y las calificó como un acto de resistencia contra Israel.

En cuestión de días, grupos respaldados por Irán en toda la región se sumaron al conflicto. Hezbollah comenzó a lanzar cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel.

Milicias respaldadas por Irán en Iraq y Siria lanzaron repetidos ataques contra las fuerzas estadounidenses. Los hutíes en Yemen comenzaron a atacar buques mercantes y activos navales estadounidenses en el Mar Rojo.

Todo esto reflejaba décadas de inversión iraní en una red diseñada precisamente con este propósito: ejercer presión contra Israel y Estados Unidos a través de múltiples frentes, manteniendo al mismo tiempo distintos grados de negación.

Irán acabó lanzando dos ataques directos sin precedentes con misiles y drones contra Israel desde territorio iraní, antes de que Israel hubiera atacado directamente a Irán.

Trump es el primer presidente en atacar directamente a la alta cúpula militar iraní y, posteriormente, autorizar operaciones militares dentro del propio territorio del país persa.

Algunas de esas acciones produjeron resultados tácticos tangibles. La eliminación del comandante de la Fuerza Quds, Qassem Soleimani, en 2020, interrumpió las operaciones regionales de Irán.

Los ataques posteriores contra la infraestructura militar y las instalaciones nucleares iraníes debilitaron significativamente partes de los programas de misiles, drones y armas nucleares de Irán.

Pero el éxito militar táctico por sí solo no produce resultados estratégicos.

En efecto, los acontecimientos de los últimos meses han puesto de manifiesto las limitaciones del poder militar por sí solo frente a un sistema revolucionario profundamente arraigado.

Si bien el sistema iraní se encuentra debilitado, parece haberse consolidado, otorgando un papel protagónico a ideólogos intransigentes como Ahmad Vahedi, el nuevo líder de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien dirigió la Fuerza Quds durante gran parte de las décadas de 1980 y 1990.

Las tácticas estadounidenses —militares, diplomáticas y económicas— pueden ser eficaces para debilitar las capacidades iraníes, pero han demostrado ser totalmente ineficaces para cambiar el rumbo ideológico del propio régimen iraní.

A pesar de los rumores de un acuerdo inminente, el nuevo líder supremo de Irán reafirmó los objetivos de su difunto padre: expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente y eliminar el Estado de Israel. “De ahora en adelante”, escribió esta semana, “muerte a Estados Unidos y muerte a Israel serán las consignas comunes de la Ummah islámica”.

Para colmo, reafirmó la promesa de su difunto padre de ver a Israel eliminado para el año 2040, una afirmación que Israel no tiene más remedio que tomarse en serio.

Israel, por su parte, podría tener un nuevo Gobierno tras las elecciones de finales de este año, pero es improbable que su doctrina de seguridad, más proactiva, cambie después del 7 de octubre.

Actuará ante las amenazas a medida que surjan, ya sea cerca de sus fronteras o dentro del propio Irán, incluyendo las acciones contra el programa de misiles iraní.

Estados Unidos también actuará para defenderse a sí mismo y a sus intereses.

Esta semana, mientras Washington y Teherán negociaban la reapertura del estrecho de Ormuz, la Guardia Revolucionaria Islámica fue sorprendida colocando nuevas minas en el estrecho, lo que derivó en un intercambio militar.

Esta realidad —la ideología que define a Irán, la tendencia de Israel a actuar contra las amenazas percibidas y la protección que Estados Unidos brinda a sus propios intereses y personal— planteará desafíos constantes para Trump y su sucesor.

Mientras no haya un cambio político en Irán, cabe esperar un ciclo recurrente de confrontación, desescalada temporal y nueva confrontación.

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