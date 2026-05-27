Sarampión, enfermedades infecciosas, ébola y más: la Copa del Mundo pone a prueba el manual de salud pública de EE.UU.

Por Deidre McPhillips, CNN

La Copa Mundial de la FIFA comenzará en pocas semanas, pero la doctora Rebecca Katz lleva años preocupándose por las amenazas para la salud pública que plantea.

“Con cualquier evento de reunión masiva, hay ciertas condiciones de enfermedad que preocupan a la gente”, dijo Katz, quien dirige el Centro de Ciencia y Seguridad de la Salud Global de la Universidad de Georgetown. “Siempre está pasando algo”.

Existe un manual bien establecido para planificar cómo proteger la salud pública durante reuniones masivas como la Copa del Mundo, dicen los expertos. Pero las circunstancias más amplias que rodean el torneo de este año, que se espera que traiga a millones de visitantes a Norteamérica, están a punto de poner a prueba ese manual.

En este momento, un brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda está planteando una preocupación aguda para la salud global. La Organización Mundial de la Salud lo ha declarado una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, apenas la novena declaración de este tipo desde que se establecieron los criterios en 2005. Y ocurre mientras los recursos de salud de EE.UU. e internacionales también se están destinando a responder a un raro brote de hantavirus.

Aunque esas enfermedades raras y graves son preocupantes, los expertos dicen que la mayor parte de la preparación de salud pública para la Copa del Mundo se ha enfocado en problemas conocidos, pero intensificada para igualar la magnitud del evento.

“Esperamos lo inesperado, pero existe esta idea de ‘asegurémonos de que también estamos realmente esperando lo esperado’”, dijo el doctor Marcus Plescia, director de salud de la Junta de Salud del Condado de Fulton (Georgia), donde se encuentra la ciudad anfitriona de la Copa del Mundo, Atlanta. “Las cosas comunes se van a volver aún más comunes”.

Las enfermedades respiratorias son una preocupación particular durante los eventos multitudinarios, y el sarampión ha ascendido rápidamente a la cima de esa lista debido a que los tres países anfitriones de la Copa del Mundo —EE.UU., México y Canadá— enfrentan un reciente aumento de casos.

Otras enfermedades infecciosas, como las infecciones de transmisión sexual, también plantean desafíos, especialmente durante tiempos de celebración. Y los arbovirus —un grupo de virus que se transmiten a las personas a través de picaduras de insectos infectados, como el dengue por mosquitos— fueron una obsesión temprana para Katz y sus preocupaciones sobre la Copa del Mundo.

“Tenemos los vectores del dengue, de la chikunguña, de todos estos desafíos de enfermedades en EE.UU., pero lo que no hemos tenido ha sido suficiente gente con esas enfermedades para sostener la transmisión”, afirmó. La Copa del Mundo, sin embargo, traería a millones de personas que potencialmente podrían hacer que esa cadena de transmisión fuera más sustancial, dijo Katz.

Los líderes locales de salud pública también han señalado preocupaciones sobre las altas temperaturas, la calidad del aire, las sobredosis de drogas, la seguridad alimentaria y más.

La doctora Katelyn Jetelina, epidemióloga y exasesora principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., indicó que la enfermedad relacionada con el calor es “probablemente el riesgo más confiable” más allá de las enfermedades infecciosas.

“Multitudes más sol más temperaturas de verano más esfuerzo físico más alcohol es una combinación que envía a la gente a las salas de emergencia cada año”, escribió en su boletín de salud pública, Your Local Epidemiologist.

La salud pública siempre trabaja para proporcionar un “escudo invisible” alrededor de las comunidades, comentó la doctora Monika Roy, suboficial de salud y directora de la rama de enfermedades infecciosas y respuesta del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara (California).

“Hacemos esto todos los días. Es el pan de cada día, así que nos sentimos preparados, pero contar con los recursos para hacerlo es muy importante”, dijo en una sesión informativa este mes.

La edición de este año presenta la competencia de la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 equipos participantes, frente a 32, y es la primera vez que los partidos se distribuirán en tres países.

Esta escala única hace que los elementos centrales de una respuesta de salud pública —comunicación clara, vigilancia rápida y coordinación eficiente— sean aún más importantes.

“Hay toda una ciencia detrás de cómo hacer esto”, indicó Katz. Pero “este Mundial en particular es una concentración masiva realmente complicada”, afirmó. “Esto llega en un momento en que se están reasignando y repriorizando recursos en el ámbito de la salud pública, y también llega en un momento en que Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud”.

Plescia dice que en este momento considera el sarampión —una de las enfermedades más contagiosas del mundo— como parte de lo que él concibe como “problemas comunes fundamentales de salud pública”.

2025 fue un año récord de sarampión en EE.UU., y decenas de nuevos casos cada semana ponen al país en camino de casi duplicar esa cifra este año. Canadá y México también han tenido grandes brotes de sarampión.

“Si hubiera un brote de sarampión entre un grupo de aficionados de la FIFA, sería muy difícil”, comentó Plescia, “porque los aficionados potencialmente van a desplazarse con su equipo”.

El departamento de salud de Georgia informó de tres casos de sarampión en una familia del área de Atlanta apenas la semana pasada. Pero una exposición en Atlanta también podría tener consecuencias en otra ciudad, después de que los aficionados hayan viajado para ver el siguiente partido.

Este escenario pone de relieve la importancia de una respuesta de salud pública de múltiples capas, dicen los expertos.

“Si solo tomamos el sarampión, hay aproximadamente una ventana de cinco a siete días entre cuando podrías detectar sarampión en las aguas residuales y cuando podrías ver el primer caso en un departamento de emergencias”, explicó Katz.

“Esa cantidad de tiempo de advertencia en realidad se ha usado de manera muy eficaz en el pasado: desde alertar al personal de control y prevención de infecciones dentro de los hospitales, hasta incluso directamente a las personas, que luego toman decisiones sobre la vacunación”.

Las herramientas de salud pública que se han implementado para gestionar las amenazas de enfermedades infecciosas para el Mundial abarcan un espectro amplio, dicen los expertos. El ébola está claramente dentro del alcance de las posibles amenazas para las que los funcionarios están preparados para responder, pero el riesgo real que plantea es menor.

Los funcionarios de la OMS han sostenido desde el inicio del brote más reciente de ébola que el nivel de riesgo global es bajo, incluso mientras aumenta el riesgo a nivel regional.

El Gobierno federal ha coordinado protocolos especiales en aeropuertos y controles para viajeros internacionales relacionados con el brote de ébola: los pasajeros que viajen a EE.UU. y hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos deben aterrizar en Atlanta, Houston o el aeropuerto de Dulles, a las afueras de Washington, para someterse a controles de salud.

El Dr. Peter Hotez, decano de la National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine, dijo que estaría dispuesto a ir a un partido del Mundial en el que juegue el equipo de la RDC, con muchos visitantes en las gradas, especialmente porque el ébola no se transmite hasta que una persona infectada presenta síntomas evidentes.

Con un brote de este tamaño, la gente no debería sorprenderse de oír sobre nuevos casos de ébola en algunos lugares inesperados, dijo Hotez, pero no hay un riesgo particular de propagación a Houston, que el equipo de la RDC planea convertir en su base durante el Mundial. El equipo también estará sujeto al “mismo protocolo de pruebas y aislamiento al que estarían sujetos los ciudadanos estadounidenses que regresan y los residentes permanentes legales”, comentó a CNN la semana pasada un alto funcionario del Departamento de Estado.

“La probabilidad no es cero, pero no es alta”, indicó Hotez. “Tenemos que estar preparados por si eso ocurre”.

Pero ¿cómo sabrá la gente cuáles son los riesgos donde está?

A principios de este mes, Katz puso en marcha el Centro de Operaciones de Seguridad Sanitaria, un centro para monitorear posibles amenazas de enfermedades infecciosas. Como parte del Centro Nacional de Seguridad y Resiliencia Sanitaria —una labor conjunta entre la Universidad de Georgetown y MedStar Health— y con la ayuda de decenas de colaboradores, el centro distribuirá informes diarios de situación a cientos de organizaciones e individuos, incluidos gestores de emergencias hospitalarias, funcionarios de salud estatales y locales, agencias federales y organizadores del torneo.

“Recopilamos una gama realmente amplia de datos —datos de aguas residuales, datos de viajeros, datos agregados y desidentificados (de historias clínicas electrónicas)— para construir una red genérica de vigilancia”, aseguró el doctor Ethan Booker, médico de emergencias y vicepresidente de innovación en la atención en el MedStar Institute for Innovation. “Parte de la intención de recopilar una amplia red de datos es tratar de generar cierta alerta ante la posibilidad de algo desconocido”.

Los CDC han desarrollado su propio panel de datos del Mundial, que se encuentra en su etapa final de desarrollo, dijo a CNN un portavoz de la agencia en un comunicado. Y la agencia cuenta con herramientas que pueden evaluar el riesgo de potenciales brotes e identificar patrones inusuales en los datos de vigilancia casi en tiempo real, un trabajo que “ayuda a las jurisdicciones a evaluar el riesgo y fortalecer las capacidades de alerta temprana en entornos operativos”, señaló el comunicado.

Los funcionarios locales de salud pública también están enfocados en una vigilancia amplia y eficiente.

Las pruebas de aguas residuales se han convertido en una herramienta de salud pública cada vez más popular desde la pandemia de covid-19 porque pueden ayudar rápidamente a identificar lo que podría estar circulando en una comunidad de manera pasiva, sin necesidad de analizar a personas individuales para detectar patógenos específicos. Muchos líderes de salud pública de las ciudades anfitrionas del Mundial han citado la vigilancia de aguas residuales como una forma clave con la que planean monitorear la salud comunitaria durante los partidos.

“Incrementamos nuestros sitios de muestreo para cubrir todo el condado de Dallas”, dijo el director de salud del condado, el doctor Phil Huang. “Y haremos lo que se llama pruebas metagenómicas, así que podemos detectar de manera amplia cualquier cosa que aparezca en las aguas residuales sin identificar previamente patógenos específicos que estemos buscando”.

En Filadelfia, los funcionarios de salud pública planean contar con un laboratorio móvil especial que permitirá realizar pruebas en el terreno de diversas muestras, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos que normalmente se necesitan para enviar esas muestras a laboratorios especializados en otras partes del estado o del país.

“Hemos estado trabajando para desarrollar la unidad durante unos años”, dijo la comisionada de Salud de la ciudad, la doctora Palak Raval-Nelson.

“Originalmente, no era en anticipación de los eventos [de este año]; así de atrás se remonta el financiamiento. Pero ahora nos hemos preparado para asegurarnos de que esté instalada y lista”.

Las ciudades también trabajan con los sistemas hospitalarios locales para planificar un posible aumento en el uso de los servicios de salud que podría saturar la capacidad, y activando sus Centros de Operaciones de Emergencia para mantener al público seguro e informado.

El Gobierno federal otorgó US$ 625 millones a las ciudades anfitrionas como parte del Programa de Subvenciones de la Copa Mundial de la FIFA a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Los CDC no respondieron directamente a las preguntas de CNN sobre si las ciudades anfitrionas ya han recibido esos fondos o cómo podría gastarse el dinero específicamente para protegerse contra amenazas a la salud.

“Los CDC participan activamente en la preparación para el Mundial como parte de la estructura de coordinación federal liderada por el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo un portavoz de la agencia en un comunicado. “Como parte del HHS, los CDC se relacionan regularmente con los departamentos de salud pública de las ciudades anfitrionas, otras agencias federales y organizaciones asociadas”.

La Organización Panamericana de la Salud, una oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, pondrá en marcha su propio centro operativo para coordinar en torno al Mundial. Pero la participación de EE.UU. es complicada, ya que el país ya no forma parte de la OMS.

Katz dijo que los líderes del Centro de Operaciones de Seguridad Sanitaria planean participar en llamadas diarias de coordinación organizadas por la OPS y compartir esa información directamente con socios estatales, locales y federales.

En esta y todas sus actividades, el centro operará “de forma independiente, pero en apoyo” del trabajo del Gobierno, dijo Katz.

Las amenazas para la salud siguen evolucionando: En 2018, cuando la FIFA designó a Canadá, México y Estados Unidos como anfitriones del Mundial de 2026, los coronavirus estaban lejos de la conciencia del público en general. El conjunto de 16 ciudades sede se anunció en 2022, después de que la administración de Joe Biden revirtiera el intento de la primera administración de Trump de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando se publicó el calendario de partidos en 2024, el brote récord de sarampión en Texas aún estaba a más de un año de distancia.

La coherencia es clave para la preparación, dijeron los expertos.

“Necesitamos una fuente de financiamiento de sentido común y coherente, compartida por responsables de políticas federales, estatales y locales, para financiar plenamente el sistema de salud pública en su conjunto, a fin de prevenir y responder a situaciones rutinarias y a emergencias que podrían ocurrir”, afirmó Chrissie Juliano, directora ejecutiva de la Big Cities Health Coalition, en una sesión informativa este mes.

Las organizaciones no gubernamentales también pueden desempeñar un papel.

“Nos gustaría ver una capacidad más incorporada de manera persistente para proporcionar esta vigilancia de forma más coherente”, comentó Booker, del MedStar Institute for Innovation. “No solo para el gran evento, sino para mejorar realmente la seguridad sanitaria de Estados Unidos”.

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