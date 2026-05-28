Cohete de Blue Origin explota durante una prueba en tierra

Por Deblina Chakraborty, CNN

Un cohete New Glenn de Blue Origin registró una anomalía durante una prueba de encendido en tierra este jueves, según informó la compañía en X.

Un video captado la noche del jueves desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, parece mostrar al cohete explotando en su rampa de lanzamiento.

“Todo el personal está localizado y a salvo”, dijo Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, en una publicación separada en X. “Es demasiado pronto para conocer la causa, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que haga falta y volveremos a volar. Vale la pena”.

La compañía anunció a principios de esta semana que New Glenn volvería a volar después de que una falla durante el tercer vuelo del cohete, el 19 de abril, provocara una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Durante esa misión, el propulsor de la primera etapa aterrizó con éxito en una barcaza en el mar, pero la parte superior, o segunda etapa, no logró colocar su carga útil —el satélite BlueBird 7 de AST SpaceMobile— en una órbita segura.

La cuarta misión de New Glenn tenía previsto transportar 48 satélites para sumarse a la constelación de banda ancha de Amazon.

“La FAA está al tanto de que el vehículo New Glenn de Blue Origin registró una anomalía durante una prueba de encendido estático en la plataforma en Cabo Cañaveral, Florida, alrededor de las 9 p.m., hora local, del 28 de mayo”, dijo la agencia en un comunicado a CNN. “Esta prueba no estaba dentro del alcance de las actividades autorizadas por la FAA. No hubo impacto en el tráfico aéreo. Por favor, contacte a Blue Origin para más información”.

Blue Origin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.

“La NASA está al tanto de la anomalía que ocurrió en el Complejo de Lanzamiento 36 e involucró al cohete New Glenn de Blue Origin en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral”, dijo en X el administrador de la NASA, Jared Isaacman. “Los vuelos espaciales no perdonan, y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil. Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar los impactos inmediatos en la misión y volver a lanzar cohetes”.

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Con información de Ashley Strickland y Amanda Jackson, de CNN.