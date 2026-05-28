Guatemala dice que pidió ayuda a EE.UU. para combatir al crimen, pero rechaza que haya fuerzas extranjeras en su territorio

Por Uriel Blanco y Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Guatemala dijo este jueves que pidió ayuda a Estados Unidos para combatir a grupos del crimen organizado, pero rechazó que este acuerdo incluya el despliegue de fuerzas extranjeras en su territorio.

Guatemala hizo estas declaraciones en un comunicado, luego de que el diario estadounidense The New York Times publicara que los gobiernos de ambos países acordaron realizar operaciones conjuntas contra narcotraficantes en suelo guatemalteco.

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo dijo que, si bien el ministro de Defensa, Henry Saenz, se comunicó con su homólogo de Estados Unidos, Pete Hegseth, “para solicitar la cooperación estadounidense” para enfrentar a organizaciones del narcotráfico, estas tareas están “lideradas por fuerzas guatemaltecas”.

“No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional”, señaló el comunicado.

“Esta solicitud se enmarca en los acuerdos bilaterales existentes en la materia, y se ciñe a lo establecido en la Constitución y las leyes en lo que respecta a los acuerdos de cooperación sobre seguridad civil o militar”, agregó.

Joel Valdez, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dijo en un comunicado enviado a CNN que la institución no va “a especular sobre futuras operaciones ni a discutir asuntos de seguridad operativa”. Agregó que el combate al narcotráfico es una prioridad de Estados Unidos en la que busca avanzar con otros países aliados del continente.

“El Departamento de Defensa trabaja con socios en todo el hemisferio para fortalecer el reparto de responsabilidades y la acción colectiva a través de operaciones lideradas por los socios y centradas en la disuasión. Bajo el liderazgo del secretario Hegseth, el Departamento continuará trabajando con socios de confianza para defender la patria y asegurar el hemisferio occidental”, señaló.

Desde que inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025, Donald Trump ha establecido el combate al narcotráfico como una de las prioridades de su Gobierno.

En esa línea, Trump ha designado como organizaciones terroristas internacionales a grupos criminales de México, El Salvador y Venezuela; ha ordenado ataques contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas en aguas del Caribe y el Pacífico; ha impulsado una coalición de gobiernos que funja como “escudo” anticrimen, y ha planteado que Estados Unidos pueda realizar operaciones militares contra los carteles en otros países.

A principios de marzo, Estados Unidos y Ecuador anunciaron que comenzarían a realizar operativos conjuntos contra agrupaciones delictivas. En ese momento, el Ministerio de Defensa de Ecuador calificó la medida como “una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal”. Recientemente este mes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo a CNN que las operaciones con EE.UU. han sido lideradas siempre por el Ejército ecuatoriano y han contado con asistencia tecnológica y de inteligencia.

A la par, Trump ha insistido en poder llevar a cabo acciones militares contra narcotraficantes en México, una propuesta que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum repetidamente ha rechazado argumentando que esto violaría la soberanía nacional.

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Con información de Merlin Delcid, de CNN.