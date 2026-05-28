Netanyahu afirma que ordenó a las FDI que tomen el 70 % de Gaza

Por Dana Karni y Tal Shalev, CNN

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves que ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que tomaran el control del 70 % del territorio de Gaza.

Durante una entrevista en una conferencia en la Ribera Occidental ocupada, Netanyahu afirmó que Israel está reforzando su control sobre Hamas. “Ahora controlamos el 60 % del territorio de Gaza. Estábamos en el 50 %, ahora estamos en el 60 %”, declaró. “Mi directiva es avanzar, paso a paso, hasta llegar primero al 70 %. Empecemos por ahí”. Mientras Netanyahu hablaba, el público le pedía que tomara el control de todo el territorio de Gaza.

Las FDI distribuyeron a finales de abril mapas a organizaciones de ayuda internacional que ya mostraban que controlaban aproximadamente el 64 % de Gaza.

La anexión de más territorio de Gaza obligaría a aproximadamente 2 millones de palestinos a vivir en una fracción cada vez menor del territorio devastado de ese enclave costero.

En virtud del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 entre Israel y Hamas, las fuerzas israelíes se retiraron hasta una línea de demarcación conocida como la “línea amarilla”, que abarcaba aproximadamente el 53 % de Gaza.

El martes, Hamas acusó a Israel de modificar la línea divisoria, y afirmó que esto “constituye un socavamiento explícito y continuo del acuerdo de alto el fuego, una violación grave de sus disposiciones y un intento manifiesto de imponer nuevos hechos sobre el terreno por la fuerza, con el objetivo de afianzar el control militar sobre Gaza y socavar cualquier posibilidad real de estabilizar la situación o de que los esfuerzos de desescalada tengan éxito”.

Se supone que tanto Israel como Hamas deben cumplir con los términos del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, que entró en vigor en octubre. Sin embargo, el avance del plan, impulsado por el presidente Donald Trump, se ha estancado, lo que aumenta el riesgo de que el territorio de Gaza quede dividido permanentemente.

Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro y funcionario encargado de la implementación del acuerdo, advirtió a principios de este mes que, sin avances, la línea amarilla podría convertirse “en una valla o muro, una separación permanente de Gaza”.

Mladenov reconoció la realidad sobre el terreno en Gaza, donde “siguen muriendo civiles” y “las familias viven con miedo” a los ataques aéreos israelíes.

Israel ha llevado a cabo repetidos ataques en Gaza desde el alto el fuego, y ha acusado a Hamas de violarlo al rearmarse y reconstruir sus fuerzas. Según el Ministerio de Salud Pública palestino, estos ataques han causado la muerte de más de 850 personas en Gaza desde que comenzó el alto el fuego. A principios de este mes, Israel mató a Izz al-Din al-Haddad, el líder del ala militar de Hamas. Once días después, Israel mató a su sucesor en un ataque posterior.

“Prometimos eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que se hará: todos están condenados a muerte en todas partes”, dijo este jueves el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en las redes sociales.

Mladenov afirmó que Hamas también se ha negado a desarmar o desmantelar su armamento, un elemento clave del plan de alto el fuego del que depende gran parte del futuro de Gaza. Se supone que las fuerzas israelíes se retirarán gradualmente del territorio ocupado en Gaza una vez que Hamas se desarme y cuando una fuerza de seguridad internacional asegure partes del enclave.

Si bien algunos países han manifestado su disposición a contribuir a la fuerza de seguridad, no existe un calendario definido para su despliegue. Ante la falta de avances en el acuerdo de alto el fuego, Israel ha ido apoderándose gradualmente de más territorio de Gaza, afianzando su control sobre la zona devastada.

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