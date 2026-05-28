Quedaron atrapados buscando oro en una cueva inundada. ¿Cómo los encontraron y serán rescatados?

Por Laura Sharman, Kocha Olarn, Junio ​​Jeong y Angie Puranasamriddhi, CNN

La esperanza ha resurgido para los cinco hombres atrapados en el interior de una cueva inundada en Laos.

Durante más de una semana, permanecieron acurrucados sobre las turbias aguas, en la más absoluta oscuridad, a más de 260 metros de la entrada de la cueva, preguntándose si alguien los encontraría algún día.

El miércoles, tras días de hambre, finalmente llegó la salvación cuando los rescatadores emergieron de la oscuridad, iluminando la estrecha caverna rocosa con sus linternas frontales.

“Hay gente aquí para ayudar ahora”, manifestó Norased Palasing, un buceador tailandés especializado en cuevas y uno de los miembros del equipo de rescate multinacional que participa en lo que se ha convertido en una carrera contrarreloj de infarto.

“Lo importante es que estás vivo. No pasa nada, no pasa nada, lo has hecho muy bien. No llores”, les animó.

Uno de los hombres atrapados, que se identificó como Ing, comentó a la cámara de los rescatistas: “No te preocupes, mamá. El equipo de rescate ya llegó. Estamos a salvo. Extraño mucho a mamá y a papá. Probablemente saldremos mañana o pasado mañana”.

Las celebraciones se extendieron a la superficie, donde familiares desesperados y rescatistas se regocijaron por haber sobrevivido tras una peligrosa búsqueda.

El buceador finlandés Mikko Paasi, que forma parte de la operación, elogió el “increíble trabajo” del equipo en una publicación en Instagram.

Pero advirtió que se avecina una extracción de alto riesgo, “y no va a ser fácil”.

Funcionarios laosianos informaron que los cinco se adentraron en la cueva el miércoles pasado, atraídos por la promesa de yacimientos de oro, una actividad especulativa que ha aumentado considerablemente en los últimos años, según una investigación del centro de estudios estadounidense Stimson Center.

Un aguacero torrencial provocó inundaciones repentinas en el interior de la cueva y bloqueó la salida de los hombres. Se cree que otros dos entraron en la cueva con anterioridad, sin relación con los cinco, y siguen desaparecidos.

En la superficie, se puso en marcha rápidamente una operación de rescate liderada por Laos.

Tras difundirse la noticia de la desaparición de los hombres, un equipo de élite formado por buceadores de cuevas de renombre internacional se reunió en este país del sudeste asiático sin salida al mar, gracias a la iniciativa de la Asociación de Voluntarios del Pueblo Lao, según su presidente, Bounkham Luanglath.

Entre los participantes se encontraban Kengkad Bongkawong, de la vecina Tailandia, y Paasi, de Finlandia.

Para estos intrépidos buceadores, esto supuso una especie de reencuentro: ocho años atrás, ambos desempeñaron un papel clave en el dramático rescate en la cueva tailandesa que, en última instancia, salvó a 12 niños y a su entrenador de fútbol.

Ahora, en pleno verano laosiano, caluroso y húmedo, su equipo recorrió cuatro kilómetros a pie a través de la densa selva en busca de los hombres desaparecidos, en una zona situada a unos 55 kilómetros (35 millas) al este del exuberante y pintoresco destino para mochileros de Vang Vieng.

Una buena noticia para el equipo es que, según la agencia estatal de noticias de Laos, los hombres se encuentran en una cornisa elevada que “se beneficia de una ventilación continua”.

Otro aspecto es que, aparte del hambre severa, los hombres parecen estar en su mayoría bien.

Pero aparte de eso, un sinfín de desafíos aguardan a los rescatadores mientras intentan sacar a los hombres de la cueva, cuya entrada desciende abruptamente con una pendiente de 45 grados.

La longitud de la cuerda utilizada por los rescatistas para encontrar al grupo indica que se encuentran a unos 260 metros de profundidad, indicó Kengkad.

“Es tan estrecho que hay que inclinarse de lado, agacharse y arrastrarse boca abajo para poder pasar”, añadió.

Para acceder al interior, su equipo tuvo que sortear pasadizos fangosos y arroyos subterráneos, utilizando cables para guiarse. A veces con solo la cabeza y los hombros fuera del agua, en otros momentos quitándose el equipo para pasar a través de las grietas.

Las imágenes de video captaron al equipo escalando pozos con cuerdas y arrastrándose por túneles que en ocasiones se estrechaban hasta apenas 60 centímetros, el ancho de un frigorífico medio.

Uno de los últimos desafíos es el sulfuro de hidrógeno, un gas maloliente que emana de la descomposición de los excrementos de murciélago dentro de la cámara y que provocó que algunos miembros de la tripulación se desmayaran, declaró Kengkad a CNN.

Los rescatistas dicen que la mejor opción es vaciar la cueva para que los cinco puedan salir.

“La ruta que utilizaron para entrar tiene cámaras a lo largo del camino donde la gente puede detenerse a descansar. Las víctimas saben que cuando sube el agua, tienen que refugiarse en esos puntos más seguros”, señaló Kengkad.

A lo largo de la ruta, donde el aire escasea, necesitarán tanques de oxígeno, así como camillas especialmente adaptadas para cuevas en caso de que los aldeanos se debiliten demasiado, explicó.

“Si logramos bombear el agua por completo, tal vez podamos evacuar a todos hoy mismo”, declaró a CNN el jueves.

En los últimos días, equipos de excavación apostados a varios kilómetros de la cueva han estado trabajando para crear una ruta de acceso, declaró Bounkham, de la asociación de voluntarios que fue designada por el Gobierno para supervisar la misión.

Mientras se envía agua, comida y medicinas al grupo atrapado, el objetivo es colocar un generador grande lo más cerca posible de la entrada el jueves.

“Si lo conseguimos, podremos bombear el agua de la cueva mucho más rápido, lo que nos permitiría cancelar el plan de respaldo que requeriría que las víctimas bucearan para salir”, apuntó Bounkham a CNN.

“Les resultaría extremadamente difícil hacerlo”, sostuvo.

Es difícil exagerar la lejanía de la operación en Laos.

La cueva se encuentra en la provincia central de Xaisomboun, a muchas horas en coche de las ciudades más cercanas por caminos embarrados azotados por la temporada de lluvias.

Los rescatistas, con todo su equipo, han tenido que adentrarse en la selva para llegar a la entrada de la cueva.

Sorprendentemente, los equipos de espeleólogos se comunican mediante cables de internet LAN que lograron tender en lo profundo de la cueva, dando indicaciones claras para evitar que la gente se cruce en la ruta de sentido único.

Por ello, Kengkad afirmó haber ganado confianza gracias a sus experiencias durante el rescate en la cueva en el norte de Tailandia en 2018.

En aquella ocasión, el joven equipo de fútbol quedó atrapado durante 18 días en las profundidades del sistema de cuevas de Tham Luang Nang Nona, en la provincia de Chiang Rai, al norte de Tailandia, después de que un aguacero similar inundara los túneles.

“Observé la estructura operativa utilizada durante la Operación Tham Luang y adapté ese mismo sistema aquí”, indicó.

Una vez que los cinco aldeanos salgan de la cueva, comenzará su recuperación.

Durante toda su terrible experiencia, han comido, dormido y sobrevivido completamente dentro de la cueva, y necesitarán evaluaciones de salud física y mental una vez que salgan a la superficie.

Para las familias de los dos desaparecidos, la espera de noticias continúa.

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Con información de Ally Barnard, Sandi Sidhu y Jayden Sham, de CNN.