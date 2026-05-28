Rescatistas confían en poder sacar pronto a cinco aldeanos de una cueva inundada en Laos

Por Kocha Olarn, Sophie Tanno, Chris Lau, Helen Regan, CNN

Buzos especializados en cuevas, que se apresuran a rescatar a un grupo de aldeanos atrapados en una cueva inundada en una zona remota de Laos, se muestran cautelosamente optimistas de que pronto podrán comenzar a sacar a los hombres atrapados.

Cinco de los siete aldeanos desaparecidos fueron localizados el miércoles en una cámara subterránea en Xaisomboun, una provincia central de este país del sudeste asiático sin salida al mar, una semana después de que quedaran atrapados cuando las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que les bloquearon la salida.

Un grupo de rescate laosiano, Rescue Volunteer for People, informó que cinco de los hombres encontrados estaban “vivos y a salvo”. Los rescatistas creen que dos hombres siguen desaparecidos en algún lugar dentro del complejo de cuevas.

Un video difundido por el grupo de rescate captó el momento en que los buzos llegaron hasta los aldeanos atrapados tras emerger del agua.

En las imágenes se puede ver a los hombres sentados en una cornisa rocosa rodeada por el agua de la inundación y con linternas frontales.

En escenas publicadas en las redes sociales, se puede ver a los equipos de rescate trabajando en la superficie saltando de alegría, abrazándose y llorando al enterarse de que cinco personas habían sido encontradas con vida.

Por ahora, permanecen atrapados en una caverna subterránea, mientras los rescatistas continúan la búsqueda de las dos personas restantes y, simultáneamente, elaboran un plan para extraer a los supervivientes.

La angustiosa misión para rescatar a los hombres atrapados recuerda el dramático rescate de jóvenes futbolistas en la vecina Tailandia en 2018. Algunos de los miembros internacionales de la misión actual son veteranos de aquella operación.

“Cinco personas han sido encontradas con vida y están a salvo. Ya han recibido atención médica básica y alimentos blandos siguiendo las recomendaciones de los médicos”, escribió el buzo de rescate tailandés Kengkad Bongkawong en Facebook a las 23:30 hora local.

“Si se logra facilitar el acceso, los rescatistas creen que los supervivientes tienen la fuerza física suficiente para salir por sí mismos con la ayuda de los equipos”, agregó.

El buzo finlandés Mikko Paasi, que forma parte de la operación de rescate, expresó su alegría por haber localizado a cinco de las personas atrapadas. “La tarea hasta ahora ha sido de todo menos fácil y todos los implicados han hecho un trabajo increíble”, escribió en Instagram.

Sin embargo, añadió que fue “solo un breve alivio”, ya que los supervivientes siguen atrapados en la caverna. “Todos están sanos y de buen ánimo, pero la extracción aún está por delante y no va a ser fácil”, afirmó.

En un video grabado por Paasi se ve a los aldeanos siendo interrogados sobre sus nombres y si padecían alguna enfermedad. Respondieron que no estaban enfermos, pero que se sentían débiles y con mucha hambre.

Es probable que la extracción resulte complicada.

Algunas zonas del túnel, completamente a oscuras y parcialmente inundado, parecen muy estrechas, con un ancho de aproximadamente 58 centímetros. Uno de los rescatistas contó que en un momento dado se vio obligado a quitarse el equipo para poder pasar a duras penas y llegar a la siguiente zona de la cueva.

Según Kengkad, los aldeanos, que al parecer son todos hombres, entraron en la cueva el miércoles pasado en busca de oro, pero las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida.

La peligrosa operación de rescate se puso en marcha en medio del deterioro de las condiciones y de retrasos imprevistos, entre los que se incluyen el hallazgo por parte de los rescatistas de gas tóxico de sulfuro de hidrógeno y problemas para desplegar una bomba en la cueva para suministrar aire fresco.

En declaraciones a CNN el jueves, Kengkad explicó que los hombres se encuentran a unos 200 metros dentro del sistema de cuevas, que cuenta con varias cámaras y salientes elevados. Para llegar hasta ellos, los rescatistas deben sortear curvas y arrastrarse por pasajes estrechos en diferentes ángulos.

“En estos momentos, cada viaje de ida y vuelta dura aproximadamente una hora debido a la limitación de los niveles de oxígeno”, explicó.

Para complicar aún más las cosas, la ruta es de un solo sentido e incluye tramos sumergidos en agua, lo que significa que los rescatistas deben mantenerse en comunicación constante para no cruzarse.

“Encontrarlos nunca fue suficiente. Inmediatamente comencé a planear cómo sacarlos”, declaró Kengkad. Añadió que su mejor opción ahora es seguir adelante con el bombeo de la mayor cantidad de agua posible para bajar el nivel y permitir que los sobrevivientes salgan por sí mismos.

Pero para completar el rescate, el equipo necesita más oxígeno y camillas especialmente diseñadas que puedan utilizarse en las cuevas estrechas y angostas.

“Si los supervivientes se debilitan, arrastrarlos solos no servirá de nada”, comentó Kengkad. “También necesitamos urgentemente más tanques de oxígeno, de 40 litros, para colocarlos a lo largo de la ruta, porque el aire en su interior es insuficiente”.

Para acelerar el rescate, los equipos están bombeando agua desde varios puntos río abajo y buscando pozos verticales que permitan a los rescatistas descender directamente hacia el grupo, añadió.

El equipo de rescate laosiano Rescue Volunteer for People ha declarado que están excavando una ruta de acceso a la remota cueva para poder acercar un generador a la entrada y bombear más agua con mayor rapidez.

Si lo consiguen, el presidente del grupo, Bounkham Luanglath, afirmó que los cinco supervivientes podrían salir de la cueva “sin necesidad de bucear ellos mismos, porque les resultaría extremadamente difícil hacerlo”.

Su trabajo se ha visto obstaculizado por la “lluvia constante” y una caminata de 4 kilómetros a través de un terreno difícil.

“Esperamos que puedan salir de forma natural por el mismo pasaje por el que entraron”, manifestó Bounkham.

También se están realizando esfuerzos para localizar a las dos personas desaparecidas restantes y obtener más información sobre su identidad.

Los cinco supervivientes no las conocen, y los rescatistas creen que entraron en la cueva antes que el grupo encontrado el miércoles.

Los rescatistas informaron previamente a CNN que más de 100 personas se habían unido a la operación, incluidos 15 buzos experimentados y expertos que ayudaron en el dramático rescate en una cueva en Tailandia en 2018, donde quedó varado un joven equipo de fútbol.

Esta noticia está en desarrollo y ha sido actualizada.

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Con información de Mitchell McCluskey y June Jeong, de CNN.