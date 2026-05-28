Scaloni presentó la lista de Argentina para el Mundial 2026: los nueve campeones ausentes, los nuevos y las sorpresas

Por Federico Leiva, CNN en Español

Argentina ya conoce a los 26 jugadores que llegarán a Norteamérica con una única misión: defender el título en la Copa Mundial de la FIFA. La vigente campeona repite entre sus 26 a varios de los héroes de Qatar, incluso muchos de los titulares en aquella infartante final ante Francia.

Al igual que lo sucedido en la previa al pasado Mundial, la Asociación Argentina de Fútbol dio a conocer la convocatoria con un video en sus redes sociales, donde hay un pequeña actuación antes de finalmente remarcar los nombres de los futbolistas elegidos.

Los 26 argentinos elegidos por Lionel Scaloni:

Emiliano Martínez

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Leonardo Balerdi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Julián Álvarez

Lionel Messi

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

José López

Lautaro Martinez

Entre los 26 destaca la ausencia de varios futbolistas que, tras ganar la copa en Qatar 2022, no figuran entre los convocados para defender el cetro en el Mundial 2026. Los motivos son varios.

Franco Armani (retirado de la selección)

Juan Foyth (lesión – rotura del tendón de Aquiles)

Germán Pezzella (decisión técnica)

Marcos Acuña (decisión técnica)

Alejandro Gómez (decisión técnica)

Guido Rodríguez (decisión técnica)

Ángel Di María (retirado de la selección)

Ángel Correa (decisión técnica)

Paulo Dybala (decisión técnica)

Por supuesto, la ausencia de nueve campeones trajo consigo la aparición de casi una decena de nombres que están a las puertas de su primer Mundial.

Juan Musso será uno de los porteros suplentes tras una buena temporada con el Atlético de Madrid, donde tuvo que reemplazar varias veces a Jan Oblak.

En la defensa aparecen las primeras señales de fuerte recambio, con la aparición del marcador central Leonardo Balerdi y del zurdo Facundo Medina, quien puede ocupar un puesto en la zaga central o en lateral izquierdo. Ambos tuvieron un buen año en la Ligue 1 de Francia con el Olympique de Marsella.

En el mediocampo no hay tantas novedades. Solo la revancha para Giovani Lo Celso, que se perdió Qatar 2022 por lesión, y la convocatoria de Valentín Barco, quien brilló con el Racing de Estrasburgo y jugará en el Chelsea la próxima temporada. El llamado al exjugador de Boca Juniors es uno de los tantos síntomas del recambio generacional.

Sabiendo que el trío de intocables compuesto por Leo Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sigue rompiendo redes, la cuestión era quién los iba a acompañar, y allí aparecen varios nombres nuevos. Nicolas González, del Atlético de Madrid, también se ganó la revancha después de una lesión que lo sacó del pasado Mundial. El llamado a Giuliano Simeone, también del Atleti, y Nicolás Paz, líder del sorprendente Como de Italia, estaba cantado por la gran temporada que han tenido, uno haciendo el corredor derecho y el otro liderando el frente de ataque.

La duda pasaba por el último delantero, estando también Thiago Almada entre los repetidos. ¿Un extremo o un centrodelantero? Finalmente Scaloni se decantó por esto último, un “9” más auténtico. Eso representa el “Flaco” José Manuel López, artillero del Palmeiras de Brasil.

Hubo lugar para las sorpresas finalmente. Scaloni cumplió con la lógica bajo los tres palos, pero ya en la última línea llamó la atención la ausencia de Marcos Acuña, uno de los relevos confiables que tuvo la selección en Qatar 2022. El “Huevo” viene arrastrando una molestia física que lo obligó a ser reemplazado en la final del torneo argentino el pasado domingo, por lo que su no convocatoria quizás tenga que ver con ello.

La presencia de Medina es también en cierto sentido una sorpresa, porque la ausencia de Acuña parecía abrir la puerta a Gabriel Rojas, de Racing Club. Sin embargo, su capacidad para jugar como central o como lateral, sumado a su perfil natural zurdo, le dieron más posibilidades.

Un gran temporada coronada con un gran final y un golazo en la Europa League parecían presagiar la convocatoria de Emiliano Buendía, compañero de “Dibu” Martínez en el Aston Villa. Sin embargo, el DT eligió a Lo Celso en esa zona del campo.

Otros jugadores de los que se habló bastante en la última temporada pero finalmente no pasaron el filtro final fueron Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni. El del Chelsea cerró el año con su club de mala manera, similar a lo que sucedió con el del Real Madrid, quien no jugó mucho tras la salida de Xabi Alonso. El del Benfica venía teniendo una gran temporada a las órdenes de Mourinho, ganándose la titularidad, pero desde aquella exposición por supuestos insultos racistas a Vinícius no fue el mismo, y su protagonismo se apagó.

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