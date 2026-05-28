¿Se viene una catástrofe en el transporte en Nueva York por las finales de la NBA y el Mundial 2026?

Por Dana O’Neil, CNN

El Mundial de fútbol en Estados Unidos es un acontecimiento que ocurre una vez cada generación; una oportunidad para que el país reciba al mundo en sus costas para disfrutar del mayor espectáculo deportivo.

Intente venderle esa idea a un aficionado de los New York Knicks que quiera llegar a la ciudad desde Nueva Jersey el 16 de junio.

¿Una vez cada generación? ¿Qué tal los Knicks en las Finales de la NBA por primera vez desde 1999? ¿Qué tal, tal vez, la oportunidad de ganar un título por primera vez en 53 años, precisamente ese día?

¡Por favor!

¿Y quiere espectáculo? No le quite el ojo a esa fecha de junio, cuando los aficionados al baloncesto de Nueva York —desesperadamente hambrientos de gloria y con una pasión desbordada— podrían estar intentando llegar al Madison Square Garden para el sexto partido, justo al mismo tiempo que los aficionados visitantes del Mundial se ven obligados a buscar rutas alternativas para sortear el caos.

Bienvenido a Nueva York, en efecto.

La complicada situación se resume en lo siguiente:

En lo que describen como un esfuerzo por aliviar la carga excesiva de multitudes en sus vías férreas y reforzar la seguridad, los funcionarios de NJ Transit han decidido detener todos los trenes con salida desde Nueva York cuatro horas antes de que comiencen los ocho partidos de la Copa del Mundo que se disputarán en el MetLife Stadium, al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey. Volverán a retenerlos durante tres horas tras la conclusión de cada encuentro.

El 16 de junio, Francia se enfrentará a Senegal a las 3 p.m. (hora del este) en lo que será uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Desde las 11 a.m. (hora del este) hasta el inicio del partido, solo aquellos aficionados que porten entradas especiales para la Copa del Mundo tendrán acceso a las zonas de NJ Transit en la estación Penn —y, por tanto, la salida de Nueva York.

Eso no es lo ideal, pero tampoco es lo peor.

Aquí es donde la situación se complica: se aplicarán las mismas normas, pero a la inversa, aproximadamente entre las 5 p.m. y las 8 p.m. (hora del este). Concretamente, tal como explicó NJ Transit a CNN Sports por correo electrónico, el último tren con destino a la estación Penn de Nueva York procedente de la estación Penn de Newark llegará a las 5:43 p.m., mientras que el último tren procedente de Newark Broad Street lo hará a las 5:31 p.m.

En caso de que se dispute un sexto partido en las finales de la NBA, el salto inicial está programado para las 8:30 p.m. (hora del este).

Allá por 1963, la ciudad arremetió con una bola de demolición contra la Penn Station, reduciendo a escombros la hermosa estación de estilo Beaux Arts. La gente no quedó nada contenta. Un historiador de la arquitectura de la Universidad de Yale escribió: “Uno entraba a la ciudad como un dios”. En cuanto a la nueva versión, Vincent Scully añadió: “Ahora uno se escabulle hacia adentro como una rata”.

Pero la reconstrucción de la Penn Station también permitió a los promotores inmobiliarios trasladar el Madison Square Garden desde la Octava Avenida y la calle 50 hasta su ubicación actual —entre las calles 31 y 33, y las avenidas 7 y 8—, emplazándolo directamente sobre las vías del tren. Si bien la estación carecía de la grandeza de sus predecesoras, las ratas ciertamente podían escabullirse hacia su interior con gran comodidad. Los aficionados que portaban entradas para cualquier evento en el Garden ni siquiera tenían que salir al exterior.

Ahora, los seguidores de los Knicks —quienes llevan esperando un título de la NBA casi tanto tiempo como el que lleva reabierto el Garden (este reabrió en 1968; el último título de los Knicks llegó en 1973)— verán su rutina alterada, y por quiénes, si no: ¡por los franceses! Dos de las culturas más gruñonas del mundo convergiendo en una catástrofe para los viajeros pendulares.

Existe un plan en marcha.

“Para los aficionados de los Knicks que viajen durante ese periodo, el servicio PATH aceptará los billetes de tren de NJ Transit con destino a Nueva York —presentados en la Newark Penn Station o en la Hoboken Terminal— para viajar hasta la estación de la calle 33 en Nueva York, sin coste adicional alguno”, declaró NJ Transit en un correo electrónico dirigido a CNN Sports. “Aquellos seguidores de los Knicks que deseen viajar con NJ Transit directamente hasta la Penn Station de Nueva York (PSNY) deberán planificar su trayecto en consecuencia”.

Así que sí, se trata simplemente de un inconveniente, no del fin del mundo. La estación de la calle 33 se encuentra a apenas unos cinco minutos a pie del Garden. Si bien el servicio PATH cubre el trayecto de Hoboken a la calle 33 con total fluidez, no es posible llegar directamente a la calle 33 desde la Newark Penn Station. Es necesario hacer transbordo en Journal Square, y el viaje tiene una duración aproximada de 42 minutos.

Además, los trenes del PATH son de menor tamaño —imaginen vagones de metro frente a trenes regionales— y tienden a llenarse con rapidez. Y si visitan el sitio web de PATH, verán que ya han publicado la siguiente advertencia: “Durante la Copa Mundial de la FIFA de este verano, las calles y los trenes estarán mucho más concurridos. Prevea tiempo adicional los días de partido”.

Todo el asunto parece, sencillamente… innecesario. Hay que admitir que, incluso en su mejor día, Penn Station se asemeja a un derviche giratorio. Más de 1.000 trenes pasan por allí a diario, transportando a unos 600.000 pasajeros hacia Amtrak, NJ Transit, el metro o el Long Island Railroad. Quienes no estén habituados al lugar podrían dejarse engañar y creer que el ambiente es civilizado, al ver a la gente de pie, pacientemente, bajo los grandes paneles informativos, a la espera de que partan sus trenes.

Y entonces se anuncia el número de andén, lo que desencadena una carrera frenética que se sitúa en algún punto intermedio entre el encierro de toros de Pamplona y la entrada a un Wal-Mart durante el Black Friday de 1999.

Sin embargo, como alguien que ha recorrido los trenes de Europa —una vez en compañía de un guía turístico que se peleó a golpes de puño mientras luchaba por conseguir un asiento—, no me da la impresión de que la gente vaya a sentirse terriblemente abrumada.

Además, ¿qué parece peor? ¿Abrirse paso a duras penas por la estación de tren o toparse con un aficionado de los Knicks de muy mal humor?

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