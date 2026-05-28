Todo lo que creías saber sobre la infame foto de la “era fiestera” de Kate Moss es incorrecto

Por Oscar Holland, CNN

Cuando el fotógrafo Greg Brennan vio a Kate Moss con un abrigo de piel al pie de una salida de emergencia, cigarrillo en mano, supo que había encontrado algo especial. Era el año 2007, y lo que no se imaginaba era que una de las fotos resultantes —ni siquiera su favorita de la noche— se convertiría en un emblema de la “era fiestera” de la supermodelo y en la imagen más conocida de su carrera de casi cuatro décadas.

El atractivo duradero de la foto de mediados de los 2000 radica, en parte, en su cotidianidad. En ese momento tranquilo y desprevenido, Moss era como cualquier otra treintañera durante una noche de fiesta en la ciudad. Y, sin embargo, quizá sea la única persona que podría lucir tan impecable al ser sorprendida en una escalera. “Es una especie de mezcla entre una bailarina y Janis Joplin”, dijo Brennan durante una videollamada desde su casa en Londres. “Es muy rock ‘n’ roll”.

Moss había desarrollado una reputación por disfrutar de la vida nocturna durante la era de las chicas fiesteras del “heroin chic” en los años 90, mientras la prensa hacía todo lo posible (¿o tal vez lo peor?) por documentar cada uno de sus movimientos.

No todo era como parecía, sin embargo. Por un lado, Brennan cree que Moss estaba completamente sobria cuando se tomó la foto. “He leído todo tipo de tonterías”, añadió el fotógrafo, que ahora tiene 53 años, diciendo que su imagen más famosa es también una de las más incomprendidas. “He leído que tropezó con su vestido, que se cayó por las escaleras, que eran las 4 de la mañana; nada de eso es cierto. Nada.”

El nuevo libro de Brennan, “The Big Shot”, pretende aclarar la verdad. También detalla la combinación de experiencia y suerte ciega que llevó al fotógrafo británico a la puerta trasera de un teatro de Londres en el cumpleaños número 33 de la modelo. (Por su parte, los representantes de Moss no respondieron a la solicitud de CNN para obtener su propia versión de los hechos).

En 2007, Moss estaba en la cima de su carrera. Ese año, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes y Forbes la incluyó como la segunda modelo mejor pagada del mundo (solo detrás de Gisele Bündchen). Rumores de boda circulaban en torno a su relación con el líder de la banda Babyshambles, Pete Doherty. En medio de una intensa atención de los tabloides, Brennan fue asignado al hotel The Dorchester en Londres para fotografiar la fiesta de cumpleaños de la modelo, que se había convertido en “una especie de evento mediático anual”, según él.

Poco después de la llegada de Brennan, corrió la voz entre la prensa que esperaba que Moss y Doherty aún estaban a más de una milla de distancia, en el Donmar Warehouse, un teatro en el West End de Londres. Cruzó la ciudad apresuradamente solo para encontrar una multitud de fotógrafos y curiosos bloqueando la entrada.

Entonces, un golpe de suerte; o de mala suerte, como parecía en ese momento: las baterías del flash de Brennan estaban casi agotadas. Al regresar a su coche, a unas calles de distancia, recordó que el teatro tenía una salida de emergencia que también servía como puerta trasera. (Aquí, la experiencia dio frutos: a finales de los años 90, había fotografiado a Nicole Kidman saliendo del edificio por esa misma salida).

El fotógrafo hizo un desvío rápido, “solo para comprobar”, recordó. “Ella estaba sentada en las escaleras, fumando. Pasé por la puerta, eché un vistazo y supe que tenía unos segundos, si acaso, para actuar”.

Asomando su cámara por la puerta entreabierta, Brennan disparó una serie de 10 imágenes. Mientras el obturador hacía clic, escuchó que un vehículo se detenía afuera. Solo entonces se dio cuenta de lo que estaba sucediendo: la pareja había enviado otro automóvil a la entrada principal como señuelo mientras ellos salían por la parte trasera. Moss y Doherty (que está justo fuera de la toma) se marcharon y, en un gesto que Brennan admite fue en parte cortesía y en parte astucia profesional, incluso ayudó a la supermodelo a abrir la puerta del automóvil, acelerando su salida. Después de todo, los fotógrafos rivales se acercaban rápidamente y él quería quedarse con el momento.

Brennan no se molestó en regresar al Dorchester. Envió una selección de fotos a sus editores y se fue a casa confiado de que tenía las mejores imágenes de la noche. Sin embargo, no esperaba encontrar una de ellas en casi todos los tabloides británicos al día siguiente.

Resultó que Brennan tenía un monopolio efectivo: Moss había logrado esquivar las cámaras durante gran parte de la noche, así que los periódicos publicaron en su lugar la imagen de la escalera junto a relatos de las celebraciones que ella disfrutó después. El Daily Mail imprimió la foto junto a informes de una fiesta de 24 horas “de todo beber, todo bailar”. Un pie de foto sugería que mostraba a Moss tomando una “pausa fiestera” en lugar de simplemente esperar un coche. Otros medios publicaron la foto junto a reportes de que Moss había festejado en un baño (The Daily Mirror) y que tuvo una “pelea de cumpleaños” con Doherty (The Daily Star).

La imagen de Brennan se había vuelto libertina por asociación. Pero eso no era ninguna sorpresa en un periodo notoriamente tóxico para los tabloides británicos, que sometían a las estrellas femeninas (tanto locales como estadounidenses, como Lindsay Lohan y Britney Spears) a invasiones de privacidad y acoso público.

La narrativa mediática en torno a Moss era, en ese momento, una de exceso. Un escándalo de drogas en 2005 le había costado varios contratos de modelaje de alto perfil en medio de investigaciones de la Policía británica. (El Daily Mail había declarado en su portada que la carrera de “Cocaine Kate” estaba “en ruinas”, aunque nunca fue acusada y fue nombrada modelo del año en los British Fashion Awards al año siguiente.)

“Entiendo por qué lo hacen”, dijo Brennan sobre cómo se presentó su foto. “Kate fumando un cigarrillo, sentada en las escaleras, realmente no vende periódicos”.

Pero Brennan, quien ha fotografiado a Moss en numerosas ocasiones durante los años 2000, refutó la reputación de “party Kate” que la rodeaba. “Realmente nunca la he visto de esa manera”, dijo, y añadió sobre su famosa foto: “Solo veo a una de mis modelos favoritas luciendo lo mejor posible en el apogeo de su carrera”.

Sin embargo, su foto favorita de ese encuentro no es la que conoce el mundo: prefiere una tomada un instante después, en la que Moss está de pie, dirigiéndose hacia la puerta. “Es más de pasarela”, dijo Brennan. La incluyó en su libro, aunque acepta que los fotógrafos no controlan qué imágenes capturan la imaginación del público.

“Dicen que todo buen fotógrafo, en algún momento de su carrera, debería tener una imagen que trascienda a todas las demás”, dijo. “Y siento que lo he logrado con esta, pero no fue intencional”.

“The Big Shot: Photographs by Greg Brennan”, publicado por ACC Art Books, está ya disponible en librerías.

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