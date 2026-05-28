Trump vuelve a demandar por US$ 10.000 millones al WSJ por reportaje sobre carta de cumpleaños a Epstein

Por Kaanita Iyer, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a presentar su demanda contra el editor de The Wall Street Journal y dos de sus reporteros por un reportaje de julio de 2025 sobre una carta de cumpleaños de contenido obsceno dirigida a Jeffrey Epstein que llevaba el nombre de Trump.

La demanda por difamación presentada el martes solicita US$ 10.000 millones en daños y perjuicios y sostiene que el reportaje tuvo “fallas flagrantes en la ética periodística y en los estándares de precisión informativa”.

“El presidente Trump ha vuelto a presentar su contundente demanda contra The Wall Street Journal y todos los demás demandados. El presidente seguirá haciendo que quienes engañan al pueblo de Estados Unidos con noticias falsas y difamaciones rindan cuentas por sus acciones”, dijo a CNN un portavoz del equipo legal de Trump.

CNN se puso en contacto con The Wall Street Journal para solicitar comentarios.

La demanda anterior del presidente fue desestimada el mes pasado, cuando un juez federal dictaminó que Trump no logró alegar de manera plausible que el periódico actuó con “malicia real” al informar sobre la historia.

Desde su regreso al cargo, Trump ha arremetido contra empresas de medios mediante presión legal y amenazas públicas. Cuando el presidente presentó por primera vez la demanda el verano pasado, expertos legales consultados por CNN dijeron que no recordaban ningún caso anterior de un presidente en funciones que demandara a un medio de comunicación por un reportaje.

Desde entonces, ha presentado demandas contra otros medios, incluida una demanda por difamación de US$ 15.000 millones contra The New York Times en septiembre, en la que acusa al medio de ser un “portavoz virtual” del Partido Demócrata.

En diciembre, Trump demandó a la BBC por US$ 10.000 millones, alegando que lo difamó al unir dos partes distintas de su discurso del 6 de enero de 2021.

El reportaje de The Wall Street Journal publicado en julio de 2025 trataba sobre una colección de cartas regaladas a Epstein por su cumpleaños número 50 en 2003. Una de las cartas, según informó The Wall Street Journal, llevaba el nombre de Trump y el contorno de una mujer desnuda.

Trump ha negado haber escrito la carta. En la presentación del martes, su equipo legal dijo que los reporteros “afirman falsamente como hecho que el presidente Trump, en 2003, escribió, dibujó y firmó esta carta”, pero que “no mostraron pruebas”.

Un portavoz de Dow Jones, la empresa matriz del Journal, dijo en un comunicado cuando se presentó la primera demanda: “Tenemos plena confianza en el rigor y la exactitud de nuestra cobertura, y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier demanda”.

Trump ya había estado bajo escrutinio por sus vínculos con Epstein, y el Gobierno ha enfrentado continuas críticas por la manera en que manejó la divulgación de los archivos del Departamento de Justicia relacionados con el fallecido delincuente sexual.

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Con información de Brian Stelter, Paula Reid, Michael Williams, Dan Berman, Adam Cancryn y Andrew Kirell, de CNN.