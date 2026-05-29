En el Capitolio, Bondi defendió la gestión del Departamento de Justicia sobre los archivos de Epstein

Por Sarah Ferris, Paula Reid y Camila DeChalus, CNN en Español

La exsecretaria de Justicia, Pam Bondi, defendió con firmeza la gestión del Departamento de Justicia en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein al llegar al Capitolio en la mañana de este viernes, para una entrevista largamente esperada con la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.

“Según mi leal saber y entender, el Departamento entregó toda la documentación requerida por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein”, declaró Bondi en un comunicado emitido justo antes de su entrevista a puerta cerrada con la comisión. Bondi argumentó que el Departamento de Justicia “demostró un compromiso sin precedentes con la transparencia” al publicar los documentos del caso en los últimos meses.

Aproximadamente dos meses después de su destitución y pocos días después de hacer público su diagnóstico de cáncer, Bondi se dirigió a los legisladores del Capitolio para hablar sobre la gestión del Departamento en la investigación de Epstein bajo su supervisión, un tema que generó gran controversia en la Casa Blanca de Donald Trump durante su mandato.

El representante James Comer, presidente de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, recalcó a los periodistas el viernes por la mañana que su comisión se está tomando esta investigación muy en serio, mientras realiza la decimotercera entrevista en su pesquisa sobre el fallecido delincuente sexual convicto.

“Queremos que el pueblo estadounidense conozca la verdad; queremos intentar hacer justicia a las víctimas”, declaró a los periodistas.

Sin embargo, antes de la entrevista con Bondi, el representante Robert Garcia, homólogo demócrata de Comer en la comisión, criticó duramente a los republicanos por no exigir que la exsecretaria de Justicia declarara ante las cámaras ni prestara juramento formal antes de comparecer ante el comité.

Si bien la entrevista de Bondi será transcrita y publicada, Garcia afirmó que “debería haber sido bajo juramento y grabada en video”.

Justo antes de la comparecencia de Bondi, un grupo de víctimas de Epstein habló con los periodistas sobre la importancia de su entrevista y la clara necesidad de obtener más información.

Marina Lacerda, una de las sobrevivientes, afirmó creer que Bondi conoce detalles de la investigación que el público desconoce. “Todos esperamos que hoy Pam Bondi sea lo más clara posible y que, con suerte, asuma la responsabilidad”, declaró.

Unos 2,5 millones de documentos de los archivos de investigación del Departamento de Justicia relacionados con el fallecido agresor sexual convicto no se han hecho públicos, y muchas de las 3,5 millones de páginas publicadas están fuertemente censuradas, lo que genera interrogantes sobre qué información está siendo ocultada al público.

Durante su gestión como máxima responsable de la aplicación de la ley en Estados Unidos, Bondi fue criticada por ambos partidos por su falta de transparencia en la investigación de Epstein.

También ha sido objeto de escrutinio por errores de censura en los documentos que, en algunos casos, expusieron información personal privada de las sobrevivientes.

Otra sobreviviente que habló con los periodistas el viernes, Liz Stein, afirmó que quiere que Bondi responda por esos errores de censura y que revele si alguien ha sido responsabilizado por revelar los nombres de las sobrevivientes “mientras protegía los nombres de los perpetradores”. “Sin duda, espero que, como abogada de carrera y exdirectora del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, haga un examen de conciencia y recuerde por qué fue nombrada para ese cargo y cuáles son sus responsabilidades para con el pueblo estadounidense, y no necesariamente para con ninguna administración en particular”, dijo Stein.

En marzo, la comisión de supervisión, con varios legisladores republicanos sumándose a los demócratas, votó a favor de citar a Bondi. Con el fin de aumentar la confianza de los miembros en la forma en que se estaba llevando a cabo la investigación, Bondi compareció voluntariamente en una reunión informal con los legisladores; sin embargo, los demócratas se retiraron de la reunión porque se negó a testificar bajo juramento.

Bondi debía comparecer para una declaración jurada en abril, pero fue destituida de su cargo como secretaria de Justicia antes de la fecha prevista, lo que llevó al departamento a oponerse a su comparecencia. Los demócratas, furiosos, amenazaron con declararla en desacato al Congreso. Ahora compareció voluntariamente ante la comisión.

Bondi ha estado en el centro de la crisis política de la administración Trump en torno a Epstein desde el principio.

Poco después de asumir el cargo, Bondi pareció alinearse con los numerosos seguidores de MAGA que exigían total transparencia en la gestión gubernamental de los archivos de Epstein. En una declaración que se hizo famosa, afirmó en Fox News que la lista de clientes de Epstein, de la que se rumoreaba desde hacía tiempo, estaba sobre su “escritorio ahora mismo”.

Sin embargo, posteriormente se retractó de sus declaraciones y su departamento no ofreció nuevos detalles sobre Epstein, lo que enfureció a la base de MAGA. Esa falta de transparencia contribuyó a alimentar una revuelta republicana en el Congreso, liderada por el congresista Thomas Massie y la excongresista Marjorie Taylor Greene, que finalmente obligó a Trump y a los líderes republicanos a acelerar la publicación por parte del Departamento de Justicia de una extensa red de archivos de Epstein.

Sin embargo, algunos republicanos y muchos demócratas han insistido en que el Departamento de Justicia ha demorado la publicación o ha ocultado otros detalles.

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Con información de Kaanita Iyer y Annie Grayer de CNN.