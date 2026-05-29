La retórica inconsistente de Trump sobre la obtención de las reservas nucleares de Irán

Análisis de Aaron Blake, CNN

Mientras Estados Unidos e Irán intentan concretar un acuerdo para empezar a poner fin a la guerra, pocos detalles se perfilan tan importantes como lo que ocurra con las reservas nucleares de Irán.

No solo es un importante punto de discordia —con Irán indicando que no entregará su uranio altamente enriquecido—, sino que extraerlo podría ser muy complicado. Y el destino de estos materiales contribuirá en gran medida a determinar hasta qué punto la guerra del presidente Donald Trump ha “aniquilado” realmente la amenaza nuclear de Irán.

Sin embargo, al igual que con muchos de sus otros objetivos, el Gobierno de Trump ha sido muy inconsistente en cuanto a sus exigencias sobre este asunto.

Al aparecer en una sesión informativa en la Casa Blanca el jueves, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Irán entregara el uranio era una “línea roja” para Trump.

“Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido”, dijo Bessent.

Trump afirmó en redes sociales este viernes que el uranio “será desenterrado por Estados Unidos… en estrecha coordinación y conjuntamente con la República Islámica de Irán, además del Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el fin de semana pasado que Teherán necesita “entregar su uranio altamente enriquecido”.

“Estos son los argumentos que el presidente repite constantemente”, añadió Rubio.

Pero este no ha sido un punto consistente por parte del presidente. De hecho, a medida que Trump ha parecido ansioso por cerrar algún tipo de acuerdo para terminar la guerra, ha planteado repetida y llamativamente una resolución que se queda corta en que Irán entregue todo su uranio.

Eso no significa que ahí vaya a terminar un acuerdo; Trump hace muy poco esfuerzo por mantener la consistencia retórica. Pero se le podría perdonar pensar que este punto en particular era al menos algo negociable en su mente.

Trump primero pareció insinuar una exigencia más relajada a principios de abril, en una entrevista con Reuters.

A pesar de haber asegurado apenas tres días antes que Irán entregaría lo que él llama su “polvo nuclear”, Trump de repente sugirió que los materiales estaban enterrados tan profundamente gracias a los ataques estadounidenses del año pasado que ni siquiera importaban.

“Eso está tan profundo bajo tierra, que no me importa”, dijo.

Trump sugirió que los sitios donde el material está enterrado podrían simplemente ser vigilados —“Siempre lo estaremos vigilando por satélite”— y presentó a Irán como ya “incapaz” de obtener un arma nuclear.

No obstante, solo dos semanas después, en otra entrevista con Reuters el 17 de abril, Trump volvió a prometer que obtendría el uranio.

“Vamos a entrar con Irán, a un ritmo agradable y pausado, y bajar y empezar a excavar con maquinaria grande”, dijo Trump, y añadió: “Lo traeremos de vuelta a Estados Unidos”.

El 26 de abril, el presidente redobló la apuesta, al decir que “tenemos que tomar ese polvo nuclear. Vamos a tomarlo”.

Pero para mediados de mayo, Trump volvía a presentar el uranio enriquecido como algo no indispensable.

En una entrevista del 14 de mayo con Sean Hannity, de Fox News, aseguró que Teherán le había dicho que el uranio estaba tan enterrado que el propio Irán nunca podría acceder a él. También describió un esfuerzo de recuperación como enormemente difícil, dado que requeriría una operación prolongada en suelo iraní.

Hannity sugirió que quizá el uranio podría quedar sepultado en lugar de ser recuperado.

Trump indicó que esa era una opción, mientras describía la recuperación como importante, sobre todo por razones simbólicas.

“No, no creo que sea necesario excepto desde el punto de vista de la imagen pública”, dijo Trump. “Creo que es importante para las noticias falsas que lo obtengamos”.

Y volvió a decir que las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían simplemente vigilar las áreas: “Preferiría obtenerlo, pero lo tenemos vigilado”.

Trump luego se hizo eco de esos comentarios en una entrevista al día siguiente con Bret Baier, de Fox.

“Es suficiente” enterrar el uranio, dijo. “Pero, ¿saben qué? No es suficiente en términos de relaciones públicas. Es importante, ¿saben?, es importante. Aunque probablemente sea suficiente por otra razón”.

Pero ese mismo día, en una rueda de prensa improvisada con periodistas a bordo del Air Force One, Trump dijo que seguía insistiendo en conseguir el uranio.

“Dicho esto, lo quiero”, dijo Trump. “Y ellos aceptaron, pero luego se retractaron, pero al final aceptarán”.

(No hay pruebas de que Irán haya aceptado esto. Trump ha presentado repetidamente a Teherán como si aceptara cosas que nunca llegan a concretarse).

Así que cuando Rubio y Bessent presentaron la extracción del uranio como un objetivo claro del Gobierno, pasaron por alto muchos de los comentarios de Trump.

Puede que el presidente necesite obtener los materiales para presentar esta guerra como un éxito y para evitar avivar a los halcones anti-Irán dentro del Partido Republicano. Pero su inconsistencia sugiere que no parece estar completamente comprometido con ello como una verdadera línea roja en las negociaciones.

Y este asunto es un microcosmos del problema más amplio de Trump con la guerra. Desde el principio, los objetivos han sido poco claros y a menudo cambiantes. El Gobierno sigue enumerando cuatro objetivos, pero habitualmente han sido una lista distinta de cuatro, dependiendo de quién esté hablando.

Casi parece que Trump se metió sin saber qué quería sacar de la guerra, y ahora simplemente está improvisando.

Sin embargo, cuando se trata de ponerle fin de verdad, la resolución de este asunto es enormemente importante.

Lo que significa que el Gobierno quizá quiera decidir exactamente qué piensa al respecto, en algún momento.

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