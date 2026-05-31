En EE.UU. no podía permitirse el estilo de vida que deseaba para su hijo. Mudarse a Alemania cambió el futuro de ambos

Por Tamara Hardingham-Gill, CNN

Molly Williams vive a poca distancia de las montañas de Baviera y nunca pierde la oportunidad de ir de excursión.

Ha recorrido a pie todos los paisajes alpinos que rodean su casa en el sur de Alemania, en la bonita ciudad de Allgäu, cerca de Múnich, así como los senderos de las montañas Dolomitas, al otro lado de la frontera, en el noreste de Italia.

Hoy se siente como en casa en este rincón del mundo. Pero hace 15 años, al no haberlo visitado nunca, le era completamente desconocido. Se había criado en Michigan y vivía en Portland, Oregón.

Eso no le impidió dar el paso y mudarse aquí con su hijo, que entonces tenía ocho años.

“Cuando miro hacia atrás, pienso que debí estar loco para dar ese salto”, le dijo Williams a CNN. “Pero realmente ha demostrado ser una de las mejores decisiones de mi vida”.

Ahora siente una calma que nunca experimentó mientras vivía en Estados Unidos. Está casada con un alemán y su hijo, que ahora tiene poco más de veinte años, está prosperando. Williams trabaja para una empresa industrial global.

“Siento que en Estados Unidos hay mucho ruido”, comentó. “Y aquí, las cosas se sienten más reales y con los pies en la tierra”.

Pero su traslado no fue un éxito inmediato. Williams tuvo problemas para adaptarse durante sus primeros días, pero ahora siente que está en el lugar correcto.

“Me gusta estar aquí”, dijo. “Me gusta el ritmo y me recuerda a mi hogar”.

La decisión, aparentemente repentina, de mudarse a Europa, en realidad se gestó durante muchos años. Williams pasó sus primeros años en Alemania, donde nació cuando su padre era militar estadounidense y estaba destinado, y su madre era maestra. La familia regresó a Estados Unidos cuando ella tenía alrededor de tres años.

“En muchos sentidos, Alemania ha sido tanto el comienzo como el segundo capítulo de mi vida, primero como hija de estadounidenses en el extranjero, y luego como estadounidense reconstruyendo una vida en el extranjero con mi propio hijo”, dice Williams.

Originalmente, su plan era pasar el resto de su vida en Estados Unidos, después de ir a la universidad, forjar una carrera exitosa y formar una familia.

Más tarde, divorciada y criando sola a su hijo, Williams pronto se dio cuenta de que no podría brindarle a su hijo el tipo de vida que ella deseaba, por lo que comenzó a buscar “oportunidades” fuera de Estados Unidos.

“Yo era una profesional con ingresos medios en Estados Unidos”, relató. “Y siento que aún así no pude lograr que funcionara como yo quería”.

Agotada por la presión de tener que compaginar el trabajo, el cuidado de los hijos, la atención médica y las finanzas, se sentía desamparada como madre soltera.

“No me sentía como en casa en Estados Unidos”, dijo. “Sentía que no existía la infraestructura necesaria para ser el tipo de madre que quería ser”.

Al investigar posibles destinos para su reubicación, le gustaron las políticas de vacaciones mínimas de Alemania y le intrigó su sistema educativo, especialmente su aprecio por la naturaleza y las actividades al aire libre, así como su reputación en ingeniería y tecnología.

Ella creía que mudarse al campo podría ser una gran oportunidad para que su hijo aprendiera a hablar con fluidez varios idiomas.

Sobre todo, esperaba que Alemania pudiera ofrecerle el estilo de vida que tanto anhelaba.

Impulsada por esa idea, Williams llamó a una empresa con sede en Alemania para preguntar por posibles oportunidades laborales y le ofrecieron un puesto.

“Me dijeron: ‘Bueno, en realidad nos gustaría trasladarte a Múnich’. Y aproveché la oportunidad sin dudarlo… Y tres meses después, ya me estaba mudando aquí.”

Williams llegó a Múnich en 2012 con seis maletas, una de ellas llena con casi 18 kilos de piezas de Lego, y se mudó a un apartamento en Glockenbachviertel, un barrio vibrante de Múnich.

El costo de la mudanza ascendió a unos 15.000 euros, lo que equivale aproximadamente a US$ 17.451.

Aunque Williams se sintió inmediatamente acogida por la comunidad local, describió sus primeros seis meses en el país como “desafiantes” y, a veces, “solitarios”. Afirmó que no se imaginaba lo difícil que sería empezar de cero sola en un país extranjero.

Algunos aspectos de la vida en Alemania aumentaron la fricción. Le costó un tiempo adaptarse a la burocracia alemana y aprendió por las malas que las propiedades de alquiler en el país a menudo exigen que los inquilinos instalen sus propias lámparas, e incluso, a veces, cocinas.

Aunque Williams había dado por sentado que su hijo podría asistir a una escuela local como hablante no nativo, resultó que no fue así. Sin embargo, finalmente fue aceptado en un programa y ella se alegró mucho cuando rápidamente entabló amistad con compañeros que también eran hablantes no nativos.

Para Williams, presenciar el paso de su hijo por el sistema educativo alemán resultó ser de gran ayuda, ya que pudo desarrollar una mayor comprensión de los alemanes como resultado.

“Este tipo de modelos de comunicación y de trabajo son los que me dieron la oportunidad de comprender a mis compañeros de trabajo y a los adultos con los que interactuaba”, añadió.

El cuidado de los niños resultó ser uno de los mayores desafíos para Williams durante sus primeros años en Alemania, ya que las jornadas escolares eran más cortas que en Estados Unidos y las opciones extraescolares eran más limitadas.

“Compaginar el trabajo con la crianza como madre soltera a menudo resultaba abrumador”, comentó. “Pero al final, encontramos un ritmo y lo conseguimos”.

Finalmente se mudaron a Dachau, famosa por albergar el campo de concentración nazi, situado a las afueras de Múnich. Esta pintoresca ciudad bávara le ofrecía a Williams más recursos como madre soltera que el barrio de Glockenbachviertel, más orientado a la cultura hipster.

“Encontré gente que era un poco más abierta conmigo”, explicó, “Así que si no hablaba alemán a la perfección, la gente era tolerante con eso”.

Williams recordó que le dijeron desde el principio que si lograba sobrevivir sus primeros tres años en Alemania, podría construir una vida allí. Y, según ella, resultó ser cierto.

“Me llevó tiempo entablar amistades y sentirme conectada”, comentó. Observó que los alemanes tienden a ser más reservados, lo que la hizo añorar la facilidad con la que se hacen amigos en Estados Unidos. “Esa es la parte más difícil”.

Aunque Williams llegó inicialmente a Alemania con un visado temporal que permite a los profesionales cualificados permanecer y trabajar en el país hasta cuatro años, luego logró obtener la residencia permanente. Ahora posee doble nacionalidad.

“Después de pasar tantos años construyendo una vida aquí, quería participar plenamente en el país que ahora considero mi hogar”, dijo.

Williams agradece haber podido llevar a su hijo de vacaciones a diferentes países europeos durante su infancia. Para su gran orgullo, ahora estudia en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

“Lo ha hecho de maravilla”, dijo ella. “Creo que esta experiencia internacional realmente ha influido en su mentalidad y su perspectiva”.

Otra ventaja de vivir en Alemania era no tener que preocuparse por los costos sanitarios: Alemania funciona con un modelo de seguro obligatorio y cofinanciado.

“Creo que mucha gente piensa que la sanidad alemana es gratuita”, afirmó. “No lo es, pero proporciona una base sólida”.

Hace unos ocho años, Williams conoció a su actual esposo en una clase de spinning. La pareja se casó en 2023. Según contó, casarse en Alemania resultó ser más complicado que comprar una casa debido a la burocracia. Las leyes de herencia también son muy diferentes: según la ley alemana, los bienes de una persona fallecida pasan directamente a sus herederos.

Aunque hablaba algo de alemán al mudarse al país, Williams aún no lo domina con fluidez y admite que su marido habla mejor su lengua materna que ella la suya, por lo que suelen hablar en inglés.

La pareja se mudó a la región montañosa de Allgäu hace poco más de tres años. Williams dijo que se había cansado de la vida en la ciudad y que su nuevo entorno rural se acerca más a la versión de Alemania que imaginaba antes de mudarse.

Hoy, Williams agradece haber dado ese salto de fe hace tantos años y siente que la decisión de mudarse a Alemania fue lo mejor tanto para ella como para su hijo.

“Como madre soltera, no habría podido costearme la universidad por mi cuenta”, añadió. “Y, sinceramente, creo que él no habría tenido algunas de las oportunidades que tuvo, simplemente por las limitaciones que yo habría tenido”.

No se imagina volviendo a Estados Unidos pronto, pero regresa dos veces al año para visitar a familiares y amigos, y no lo ha descartado por completo, ya que siempre está abierta a “nuevas aventuras”.

Sin embargo, Williams adora su vida en Alemania y siente que está donde debe estar, al menos por ahora.

“En Alemania descubrí un ritmo de vida diferente”, explicó Williams. “La gente protege más su tiempo personal, las vacaciones son realmente vacaciones y hay menos presión por estar siempre ‘conectado’”.

“Me siento más presente, más centrada y más conectada con la gente que me rodea y con la vida cotidiana.

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