Las claves de “Obsession”, el nuevo fenómeno de taquilla en Hollywood

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Es una de las historias del año en Hollywood: la película de terror “Obsession”, con un presupuesto de US$ 750.000, superó los US$ 100 millones en su tercer fin de semana de exhibición en Estados Unidos, convirtiéndose no solo en la película más taquillera de su estudio, Focus Features, sino en una de las cintas más rentables hechas en Hollywood.

Además, según el sitio web Global Box Office, recaudó US$ 8 millones el sábado, un incremento de 30 % con respecto del viernes. Se trata del mayor aumento de taquilla en un tercer viernes de mes para un estreno a gran escala que no sea navideño en más de 50 años, desde “Jaws” en 1975.

El “boca a boca” ha hecho de “Obsession” un fenómeno de taquilla. Usualmente, la recaudación de una película decrece porcentualmente cada fin de semana desde su estreno. Pero con “Obsession” ha ocurrido lo contrario: aumenta. Recaudó 30 % más en su segunda fin de semana y en su tercer fin de semana la taquilla aumentó 10 %, según el sitio web Box Office Mojo.

A la fecha, “Obsession” ha recaudado a nivel global US$ 114 millones y las proyecciones apuntan a que su taquilla global podría llegar a ser de US$ 280 millones a US$ 330 millones.

Parte del atractivo de la película reside en el origen de su director, Curry Baker, de 26 años, quien, junto con Cooper Tomlinson, se dedicaban a hacer videos de humor y de terror en YouTube. Baker hizo su primer largometraje en 2024, “Milk & Serial”. La cinta independiente adquirió pronto un estatus de película de culto.

Y así llegó en 2025 “Obsession”, que se exhibió originalmente en el Festival de Cine de Toronto en septiembre de 2025. Causó tal sensación que el sello Focus Features adquirió los derechos para estrenarla en mayo de este año.

Es una película independiente, escrita y dirigida por un realizador de la Generación Z para la Generación Z. Una historia original de bajo presupuesto que ha superado en la taquilla a una súper producción de Star Wars, “The Mandalorian and Grogu”.

¿Cuál es la trama de “Obsession” y por qué ha suscitado tanto interés? Ante todo, es una historia original, lo que demuestra que hay público para argumentos inéditos, que no son secuelas o remakes, como demostraron en 2025 las exitosas “Sinners” y “Weapons”, por ejemplo.

“Obsession” se centra en Bear (Michael Johnston), un empleado de una tienda de música que compra un juguete sobrenatural que le concede el deseo de que su amiga de la infancia, Nikki (Inde Navarrette), se enamore de él, lo que desemboca en consecuencias aterradoras, según indica su sinopsis oficial.

Cabe esperar que el éxito de “Obsession” y de la también taquillera “Backrooms”, estrenada este fin de semana y también dirigida por un exyoutuber, conduzcan a Hollywood a buscar a los nuevos “maestros del horror” entre los creadores de contenidos de Internet.

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