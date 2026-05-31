Los sitios subterráneos de misiles reabiertos de Irán muestran los límites del plan de bombardeo de EE.UU.

Por Thomas Bordeaux y Tamara Qiblawi, CNN

Irán está en condiciones de disparar muchos más misiles de largo alcance contra Israel y otras naciones de Medio Oriente después de desenterrar rápidamente sus arsenales enterrados, un esfuerzo que pone de relieve los límites de la estrategia de bombardeo de EE.UU., dijeron expertos.

Durante semanas, los ataques de Estados Unidos e Israel restringieron el acceso de Irán a sus sitios subterráneos de misiles al destruir carreteras y sepultar las entradas de los túneles.

Pero imágenes satelitales revisadas por CNN muestran cómo Irán ha utilizado equipos sencillos como excavadoras y camiones volquete para contrarrestar esas costosas campañas, lo que sugiere que las capacidades de misiles de Teherán no pueden destruirse únicamente atacando las entradas de los túneles, dijeron expertos.

Mientras Irán y EE.UU. han alcanzado un acuerdo provisional para reabrir el estrecho de Ormuz, quedan meses de trabajo para concretar los detalles.

Si se reanudan las hostilidades, Irán está en posición de “seguir lanzando misiles mientras tengan lanzadores y equipo, incluso si la producción se ha detenido”, dijo Sam Lair, investigador asociado del James Martin Center for Nonproliferation Studies que analiza las capacidades de misiles de Irán. “No hay nada que impida que los lanzadores se armen con el amplio arsenal de misiles que los iraníes aún tienen”.

Durante los combates, Irán trabajó para excavar las entradas de los túneles con gran riesgo, ya que EE.UU. e Israel a menudo atacaban el equipo utilizado para excavar. Ese trabajo permitió a Teherán seguir disparando misiles durante toda la guerra, aunque a ritmos muy reducidos. Desde el alto el fuego de hace más de siete semanas, los esfuerzos iraníes por excavar las bases se han acelerado significativamente.

CNN encontró que Irán ya ha despejado 50 de las 69 entradas de túneles atacadas por EE.UU. e Israel en 18 instalaciones subterráneas de misiles.

Irán también ha reparado otras partes de las bases, incluidas carreteras que EE.UU. e Israel bombardearon para impedir que los lanzadores de misiles las utilizaran. Las imágenes satelitales muestran que casi todos esos cráteres ya han sido rellenados y, en dos sitios, incluso repavimentados.

“Las Fuerzas Armadas de EE.UU. son buenas para lograr éxitos tácticos, y sepultar y suprimir a la fuerza de misiles iraní es un gran ejemplo de ello”, dijo Lair. “Sin embargo, si eso no va acompañado de un conjunto de objetivos estratégicos de guerra razonables y una teoría de la victoria alcanzable, puede terminar siendo un fracaso estratégico”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, no respondió a preguntas específicas sobre los hallazgos de CNN, repitiendo una declaración anterior de que “las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son las más poderosas del mundo y tiene todo lo que necesita para actuar en el momento y lugar que el presidente elija”.

El presidente Donald Trump ha señalado repetidamente el arsenal de misiles de Irán como una razón para la guerra, siendo su destrucción uno de los objetivos clave. En una publicación de marzo en Truth Social, Trump enumeró “degradar completamente la capacidad de misiles iraní, los lanzadores y todo lo demás relacionado con ellos” como uno de cinco “objetivos” de la guerra.

La red de bases subterráneas de misiles de Irán, que comenzó a construir hace más de 20 años, ofrece una protección considerable a sus misiles y lanzadores. La profundidad de las instalaciones, algunas de las cuales están bajo cientos de metros de roca, limita las opciones que tienen las fuerzas militares de EE.UU. e Israel para atacar las bases.

Por ello, en las primeras semanas del conflicto, las fuerzas militares recurrieron a atacar sus entradas, lo que, combinado con los esfuerzos por localizar y destruir lanzadores, resultó en limitar significativamente el fuego de misiles iraní.

Esos ataques dañaron gravemente las bases, sepultando la mayoría de las entradas de los túneles bajo montañas de escombros y destrozando las carreteras que conducen a los sitios.

Imágenes satelitales revisadas por CNN en ese momento mostraron instalaciones como la base de misiles del norte de Isfahán, una ubicación subterránea clave de misiles, devastada por múltiples ataques, con escombros cubriendo los túneles y lanzadores destruidos en el exterior.

Estados Unidos e Israel también emprendieron un amplio esfuerzo para destruir la cadena de suministro de misiles de Irán, desde las fábricas donde se producen pequeños componentes electrónicos hasta los sitios donde se fabrican los propelentes para cohetes y los cuerpos de los misiles.

Después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego, el 8 de abril, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, citó esos esfuerzos, diciendo que Irán estaría “desenterrando los lanzadores y misiles que le queden, sin capacidad de reemplazarlos. No tienen industria de defensa”.

Los expertos creen que Irán aún tiene alrededor de 1.000 misiles almacenados en los sitios subterráneos.

Según los expertos, es poco probable que ese arsenal, muy por debajo de la superficie, haya sufrido muchos daños por ataques a nivel del suelo, especialmente teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas de Israel atacaron entradas de túneles de la misma manera durante la guerra de los doce días del año pasado.

“Se estuvieron preparando para este tipo de guerra durante 20 años”, dijo Timur Kadyshev, investigador sénior del Instituto de Investigación para la Paz y la Política de Seguridad de la Universidad de Hamburgo, que estudia los misiles de Irán. “Están muy preparados”.

Para reabrir las bases, Irán ha utilizado una variedad de equipos de construcción y movimiento de tierras. En las imágenes satelitales, se ven cargadoras frontales recogiendo escombros mientras camiones volquete rellenan cráteres con tierra.

En una base, a las afueras de Isfahán, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo numerosos ataques para bloquear cuatro entradas de túneles durante la guerra. Se pudieron ver al menos 18 cráteres en un par de las entradas, lo que indica cuántas municiones se emplearon para bloquear los túneles.

A principios de mayo, una imagen satelital mostró un camión volquete siendo utilizado para rellenar los cráteres. Las otras dos entradas, también bloqueadas por cráteres y escombros, ya habían sido abiertas, y las carreteras hacia ellas, previamente destruidas por los bombardeos, habían sido repavimentadas.

En una base a las afueras de Jomein, a mediados de abril, una imagen mostró al menos 10 vehículos de construcción participando en los esfuerzos para reabrir una entrada.

A medida que Irán recupera sus misiles y restaura la funcionalidad de sus bases de misiles, los analistas temen que se esté subestimando la amenaza continua que plantea este arsenal, especialmente dada la menguante oferta de interceptores de misiles estadounidenses.

Los ataques contra las fábricas de misiles de Irán también podrían no impedir que Teherán reconstituya sus capacidades de producción de misiles durante tanto tiempo como quisieran Estados Unidos e Israel. Durante la guerra de los doce días, algunas de estas mismas fábricas también fueron atacadas. Aunque los ataques recientes han sido mucho más amplios, las imágenes satelitales mostraron que Irán ya había reconstruido algunas de las instalaciones atacadas el pasado junio.

Las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos indican que Irán ya ha estado reconstruyendo capacidades militares clave, incluida la reanudación de la producción de drones y el reemplazo de lanzadores de misiles y de la capacidad de producción.

“Los iraníes han superado todos los plazos que la [comunidad de inteligencia] tenía para la reconstitución”, dijo a CNN un funcionario estadounidense.

Para Kadyshev, esa diferencia en tecnologías pone de manifiesto la dificultad de perseguir opciones militares contra Irán.

“Hay que usar armas muy sofisticadas, muy caras, para causar este tipo de daño, y la recuperación es de muy baja tecnología: son solo excavadoras”.

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