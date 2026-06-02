Embajador de EE.UU. pide no politizar el combate a los carteles y Sheinbaum le responde que respete los asuntos de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pidió el lunes que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no politice el combate a los carteles del narcotráfico, con el argumento de que hacerlo “es una oportunidad perdida”, mientras que la mandataria le respondió este martes con un llamado a que sea respetuoso de los asuntos internos del país.

“Hay una parte que estamos de acuerdo porque hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos, uno de ellos pues es, evidentemente, la violencia que provoca la delincuencia organizada. Ahí, como siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente”, dijo Sheinbaum esta mañana durante su conferencia de prensa diaria.

“Es muy importante también, lo digo respetuosamente, recordar que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, subrayó.

Los comentarios de Sheinbaum se producen un día después de que el embajador, a su vez, respondiera el lunes a declaraciones de la presidenta en las que criticó la política anticrimen de Estados Unidos y la calificó de “injerencista”.

Johnson dijo en su cuenta de X que el combate a las organizaciones del narcotráfico debe unir a ambos gobiernos y no debe politizarse.

“La lucha contra los carteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los carteles”, señaló el embajador.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, insistió.

La respuesta de Johnson se dio luego de que, durante un acto multitudinario el domingo en la Ciudad de México, Sheinbaum acusó a Estados Unidos de querer tener “injerencia” en México con medidas como los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa a quienes atribuye delitos de narcotráfico.

El político de más alto perfil incluido en la acusación es el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de haber formado una alianza con una facción del Cartel de Sinaloa a cambio de apoyo para ganar las elecciones locales de 2021. Rocha rechaza los señalamientos, al igual que el resto de los involucrados.

Durante su conferencia mañanera del lunes, Sheinbaum insistió en que hay intentos de “injerencia” por parte de Estados Unidos, pero consideró que no son encabezados por el presidente Donald Trump sino por grupos de ultraderecha “que no quieren que haya una buena relación” entre los dos países.

Las relaciones entre Estados Unidos y México han tenido varios momentos de tensión desde que Trump inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025, por temas como la seguridad, la migración o el comercio. Uno de los más complicados comenzó a finales de abril después de que el Departamento de Justicia dio a conocer su acusación por narcotráfico contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

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