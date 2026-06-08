¿Qué fue a hacer Delcy Rodríguez a India y por qué ese país es clave para Venezuela?

Por German Padinger, CNN en Español

La última vez que un presidente de Venezuela pisó el territorio de India en una visita de Estado fue en 2005, cuando el fallecido Hugo Chávez voló a Nueva Delhi en la primera visita oficial de este tipo en la historia.

Nicolás Maduro, presidente venezolano desde que sucedió a Chávez tras su muerte en 2013 hasta que fue capturado y trasladado a Nueva York por Fuerzas Especiales de EE.UU. en enero de 2026, no visitó India en carácter oficial durante su extenso gobierno (aunque sí visitó el país).

Pero ahora, y en apenas cincos meses de gobierno, Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde la caída de Maduro, decidió volar 14.000 kilómetros para reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi y otras figuras relevantes en una visita de Estado de cinco días a Nueva Delhi y Mumbai que concluyó el domingo.

¿Por qué, de repente, la relación entre Venezuela e India es tan importante como para acaparar la agenda de Rodríguez?

Rodríguez, quien desde la caída de Maduro ha dado un giro de 180 grados en la política exterior del chavismo —que ahora se muestra en sintonía casi total con Estados Unidos tras 25 años de haberse configurado como uno de sus rivales regionales más importantes—, ni siquiera fue quien anunció el viaje a India en un principio.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., reveló la visita de Rodríguez a Nueva Delhi el 22 de mayo, días antes de que los gobiernos de Venezuela e India anunciaran el encuentro.

Cuando la presidenta interina de Venezuela finalmente arribó el miércoles a Nueva Delih, dijo que “en este país valeroso, espiritual y gran potencia económica, cumpliremos una fructífera agenda de trabajo orientada a fortalecer áreas de cooperación en beneficio de nuestro pueblo; avanzando en el camino de la complementariedad y el desarrollo compartido entre nuestras naciones”.

En el centro, como suele pasar con Venezuela, donde se ubica una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, se encuentra la cuestión energética: desde que Caracas abrió el mercado petrolero, modificando incluso su Ley de Hidrocarburos y permitiendo la expansión de operaciones estadounidenses, las exportaciones no han parado de crecer e India se ha convertido en el segundo mayor comprador, solo detrás de EE.UU., según Reuters. Hasta hace muy poco, China era el principal destino del petróleo venezolano, pero los vientos están cambiando.

Precisamente, la embajada de EE.UU. en Caracas dijo este lunes en un posteo en X que la producción de petróleo de Venezuela había llegado a los 1,25 millones de barriles diarios, el nivel más alto en siete años, como “resultado del plan de tres fases del secretario Rubio y el presidente Trump”. La cifra de producción está aún lejos de los 3 millones diarios registrados en la década de 1990, pero constituye un aumento con respecto a los últimos años y las exportaciones juegan un rol clave.

India importa actualmente el 90 % del petróleo que consume, y es uno de los pocos países que cuentan con la posibilidad de refinar el crudo venezolano, el cual es extremadamente pesado (aunque también produce cantidades limitadas de petróleo liviano y mediano) y más difícil de refinar que el obtenido en otras regiones como Medio Oriente.

De hecho, el gigante indio Reliance Industries, operador de uno de los complejos de refinamiento más grandes del mundo, dijo en enero, apenas cinco días después de la captura de Maduro, que estaba considerando comprar petróleo venezolano si el mercado se abría tras la caída del gobierno.

Reliance Industries había dejado de comprar crudo venezolano en 2025 debido a las tarifas de EE.UU., y volvió a comprar en el país tras los eventos de enero y especialmente luego del bloqueo al estrecho de Hormuz por la guerra de Irán, que ha obligado a muchos países a diversificar proveedores.

“La economía india es una gran consumidora de petróleo y mantendrá un crecimiento estable de la demanda durante muchos años. Por tanto, observamos una complementariedad perfecta con Venezuela en el sector energético. De hecho, en nuestras compras al contado, Venezuela ya se ha consolidado este mes como el tercer mayor proveedor” de petróleo a India, explicó el jueves Rudrendra Tandon, secretario (Oriente) de la cancillería de India, en un comunicado sobre la visita venezolana.

Pero no todo es órdenes de compras y complementariedad.

Empresas indias también reclaman a Venezuela por dividendos congelados debido a las sanciones de EE.UU. impuestas en los últimos años.

Tal es el caso de la empresa de exploración petrolera estatal india ONGC Videsh, que ha participado en proyectos petroleros en San Cristóbal y Petrocarabobo-1, ubicados en la Faja del Orinoco venezolana, y cuyos dividendos adeudados ascenderían a entre US$ 600 y US$ 1000 millones.

“El tema de los dividendos es una parte fundamental de las discusiones que estamos teniendo con Venezuela. Naturalmente, entendemos que es nuestro dinero, es el dinero de una empresa del sector público”, dijo Tandon durante la visita de Rodríguez.

El Gobierno de Venezuela no se ha expresado sobre los dividendos presuntamente adeudados, pero Tandon también dijo que la delegación venezolana era “muy consciente de esta situación”, que la discusión estaba “sobre la mesa” y que Rodríguez lo había incluso hablado con Modi.

Empresas farmacéuticas indias también reclaman por dividendos adeudados, y al respecto Tandon aseguró que el tema fue tratado durante la visita de Rodríguez, aunque enfatizó que Venezuela era “un país en transición” y que la deuda era discutida a la par del continuidad de las operaciones. “Proveer medicamentos genéricos indios de alta calidad a bajo precio fue incluido por la delegación venezolana como una de las áreas prioritarias”, dijo Tandon.

Según datos de 2024 recopilados por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), los medicamentos son el principal producto exportado por India a Venezuela, aunque por valores muy inferiores a los envíos de petróleo desde Venezuela.

CNN ha contactado al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones exteriores de Venezuela para pedir comentarios sobre la discusión por los dividendos tanto por operaciones petroleras como farmacéuticas y espera una respuesta.

Pero más allá de cualquier controversia, la Venezuela de la presidenta interina Rodríguez sigue decidida en bombear, con el apoyo de EE.UU., cada vez más petróleo e India tiene un rol, y un interés, en la ecuación.

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