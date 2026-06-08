Siri, de Apple, recibe por fin una importante actualización de IA

Por Lisa Eadicicco, CNN

Este lunes, durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), Apple anunció una versión totalmente renovada de Siri; una medida que podría poner a su asistente digital —con unos 15 años de antigüedad— a la altura de rivales como ChatGPT y Gemini de Google.

El gigante tecnológico también anunció mejoras de rendimiento para el software de sus iPhone, Mac y iPad, así como nuevas funciones de seguridad infantil. Sin embargo, la nueva versión de Siri es la señal más clara hasta la fecha de cómo Apple está renovando sus productos a medida que más personas utilizan chatbots y agentes de IA para tareas cotidianas. Muchos estarán atentos para ver si la trayectoria de Apple, conocida por convertir tecnologías incipientes en productos populares, se repetirá en el ámbito de la IA.

La nueva Siri, denominada por Apple como Siri AI, estará disponible en los dispositivos de la compañía como una aplicación independiente y tendrá la capacidad de analizar el contenido de la pantalla del usuario para responder mejor a sus preguntas.

Apple se ha quedado rezagada en la carrera de la IA; la renovación de Siri ha sufrido retrasos y algunas funciones anunciadas en 2024 aún no han llegado. Además, sus actuales herramientas de IA para iPhone, iPad y Mac, denominadas Apple Intelligence, no son lo suficientemente distintivas como para destacar frente a la competencia.

Apple ha lanzado funciones para traducir voz, ayudar a los usuarios a buscar contenido en la pantalla de su iPhone y generar emojis personalizados. No obstante, empresas como Google y OpenAI están lanzando agentes de IA capaces, según afirman, de gestionar tareas completas en nombre del usuario.

“Apple no ha hecho nada que realmente deje a la gente boquiabierta”, señaló Gene Munster, cofundador y socio director de la firma de inversión tecnológica Deepwater Asset Management.

La versión mejorada de Siri podría ayudar a Apple a recuperar terreno.

Apple se ha asociado con Google para utilizar los modelos que impulsarán su nueva Siri —una colaboración anunciada en enero—, lo que podría mejorar significativamente el rendimiento del asistente digital, según Anurag Rana, analista sénior de renta variable especializado en software y servicios de TI en Bloomberg Intelligence.

“Los modelos Gemini han tenido un avance espectacular”, afirmó Rana. “Están funcionando realmente bien en este momento”.

Durante el último año, inversores y analistas han cuestionado insistentemente a Apple sobre su estrategia de IA en las conferencias telefónicas sobre resultados financieros. Aunque las ventas del iPhone han sido muy sólidas, Wall Street quiere saber qué papel desempeña la inteligencia artificial en la visión a largo plazo de la empresa.

Pronto, la responsabilidad recaerá en el próximo CEO de Apple, John Ternus, quien actualmente supervisa la ingeniería de hardware de la compañía y asumirá el cargo de máximo responsable en septiembre. Cook pasará a desempeñar un nuevo papel como presidente ejecutivo del consejo de administración.

Sin embargo, la gran cuota de mercado de Apple —con más de 2.500 millones de dispositivos de la marca en uso en todo el mundo— podría otorgarle una ventaja.

Ahí podría residir la gran oportunidad de Apple. Más de la mitad de los iPhone en uso a nivel mundial (unos 1.000 millones de unidades) no son compatibles con Apple Intelligence, ya que esta tecnología solo está disponible en el iPhone 15 Pro y modelos posteriores, según Rana.

“No van a echarlo a perder”, afirmó Munster. “Tienen demasiado en juego como para cometer un error”.

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