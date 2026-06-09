Las acciones caen mientras se reanuda la venta masiva de valores vinculados a la IA

Por John Towfighi, CNN

Las acciones cayeron este martes mientras los inversionistas vendían títulos relacionados con la inteligencia artificial, reflejando cautela y tomando ganancias tras el fuerte repunte registrado en los últimos meses.

El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia tecnológica, cayó un 2,2 %, mientras que el S&P 500 retrocedió un 1,3 %. El Dow Jones, con menor exposición al sector tecnológico, perdió 250 puntos, o un 0,5 %.

El Nasdaq y el S&P 500 registraron el viernes su peor jornada en lo que va de año antes de recuperarse el lunes. Sin embargo, las ventas se reanudaron este martes.

El VIX, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, se disparó un 15 %. Tras un extraordinario avance este año, los fabricantes de semiconductores fueron los más afectados por la ola de ventas.

Un popular índice que sigue el desempeño de las empresas de semiconductores cayó casi un 6 %. Broadcom (AVGO) perdió más de un 4 %. La acción viene de registrar su peor semana en un año y medio después de que sus previsiones de ingresos por chips quedaran ligeramente por debajo de las expectativas.

Marvell Technology (MRVL), otro fabricante de chips, se desplomó un 12 %. Nvidia (NVDA), la empresa con mayor valor de mercado dentro del S&P 500, cayó cerca de un 3 %.

Mientras tanto, los precios del petróleo recortaron pérdidas después de que el presidente Donald Trump publicara en redes sociales que Irán derribó un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos. Trump dijo que los dos pilotos involucrados están a salvo y resultaron heridos.

“Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, afirmó.

El crudo Brent bajó un 2,8 %, hasta los US$ 91,64 por barril. El petróleo estadounidense cayó un 3,5 %, hasta los US$ 88,11 por barril. Antes de la publicación de Trump, el crudo estadounidense había llegado a cotizar cerca de los US$ 86 por barril.

La caída de los precios del petróleo ayudó a aliviar las preocupaciones sobre la inflación y redujo los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, el rendimiento de referencia a 10 años se mantiene por encima del 4,5 %, lo que podría alejar a algunos inversionistas del mercado accionario.

Desde los máximos históricos alcanzados el 2 de junio, el S&P 500 y el Nasdaq acumulan caídas superiores al 4 % y al 6,5 %, respectivamente. Aun así, el S&P 500 mantiene una ganancia de más del 6 % en lo que va de año, mientras que el Nasdaq avanza más de un 8 %.

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