Por qué las teorías de fraude electoral del Partido Republicano en California no tienen sentido

Análisis de Aaron Blake, CNN

La última semana ha traído el mayor resurgimiento del negacionismo electoral desde las secuelas de las elecciones de 2020. Muchos en la derecha han denunciado irregularidades por los cambios tardíos a favor de los demócratas en los resultados de las primarias del 2 de junio en California.

Pero, como ocurrió hace seis años, la gran mayoría de las teorías sobre por qué habría fraude electoral no resisten el escrutinio.

Y, cada vez más, algunos republicanos de alto rango parecen estar lidiando con la marcada falta de pruebas argumentando que el fraude simplemente es indetectable.

Repasemos algunas de las principales supuestas pruebas de mala conducta y por qué no son lo que podrían parecer.

Las teorías de conspiración empezaron a aflorar la semana pasada cuando dos candidatos republicanos vieron caer su porcentaje de votos después de la noche de las primarias.

El candidato a gobernador Steve Hilton iba en primer lugar la noche de las elecciones, pero parecía en riesgo de quedar fuera de los dos primeros a medida que se contabilizaban más votos. Y Spencer Pratt, el llamativo candidato republicano a la alcaldía de Los Ángeles, de repente vio cómo su importante ventaja de la noche electoral sobre la tercera clasificada, Nithya Raman, una concejala demócrata de la ciudad de Los Ángeles, se iba reduciendo gradualmente.

Una semana después, Raman venció a Pratt por el segundo puesto y se enfrentará a la alcaldesa en funciones Karen Bass en una contienda oficialmente no partidista, mientras Hilton sigue conteniendo al demócrata Tom Steyer por el segundo lugar en la carrera para gobernador.

Este es un terreno conocido.

Quizás la supuesta prueba de fraude electoral más citada en las elecciones de 2020 fue cómo las papeletas contadas tarde tendían a favorecer a los demócratas, en algunos casos volteando estados pendulares donde Donald Trump iba ganando la noche de las elecciones.

Pero había una explicación muy válida para eso: un análisis de investigadores del MIT encontró que los condados de Joe Biden —a menudo urbanos y con muchos votos— tendían a contar y reportar más lentamente que los condados de Trump.

Y eso se vio agravado por la creciente brecha partidista en las papeletas por correo, que tienden a contarse más tarde y que los demócratas usan mucho más que los republicanos (en gran parte porque Trump ha afirmado que son propensas al fraude).

El efecto combinado a menudo se llama el “espejismo rojo”.

California pone el “espejismo rojo” al máximo, debido a su amplio uso del voto por correo y a lo mucho que tarda en contarlo. De hecho, se predijo por todas partes que los demócratas avanzarían significativamente después de la noche de las primarias.

Y, de manera crucial, los resultados actuales se parecen mucho a lo que mostraban las encuestas.

Bass está en 34 %, Raman en 29 % y Pratt en 26 %. Esa ventaja de 3 puntos de Raman sobre Pratt es la misma que la de una encuesta tardía de UC Berkeley-Los Angeles Times (Raman 25 %, Pratt 22 %).

Además, el porcentaje de votos de Pratt es similar al 26,5 % que Trump obtuvo en la ciudad de Los Ángeles en 2024.

Aun así, algunos en la derecha se han preguntado qué podría explicar el tamaño del repunte de Raman. La otra demócrata, Bass, en realidad perdió terreno, en términos porcentuales, a medida que se contaban las papeletas.

Si esto solo se debiera a que las papeletas tardías se inclinan hacia los demócratas, ¿por qué Raman ganaría tanto y Bass perdería terreno, como porcentaje?

Hay un par de explicaciones válidas.

Una es que los votantes demócratas estaban siendo estratégicos con el inusual sistema de primarias de los dos primeros en California, en el que los candidatos que quedan en primero y segundo lugar avanzan independientemente del partido. Al esperar para emitir sus votos por correo, dice la idea, tenían una mejor noción de quién podía ganar o al menos avanzar a las elecciones generales.

Los Angeles Times incluso escribió una nota sobre esta tendencia dos días antes del día de las primarias, lo que indica lo concurrida que estaba la contienda para gobernador. Y Elex Michaelson, de CNN, habló con demócratas que dijeron que votaron tarde por Raman para asegurarse de que Pratt no avanzara.

Pero hay, posiblemente, una explicación que tiene aún más sentido, sobre la que escribió el lunes Mason Herron, de Ballot Book.

Básicamente, se reduce a esto: quienes emitieron boletas por correo tardías eran, en promedio, mucho más jóvenes que quienes votaron antes, y la base de Raman también tiende a ser más joven. Dado eso, tendría sentido que la socialista demócrata ganara mucho al final, mientras que Bass —con su base de mayor edad— perdería algo de terreno.

Y este es un terreno familiar para Raman. En su primaria de 2024 por su escaño en el concejo municipal, estaba en una contienda reñida con su oponente demócrata en las horas posteriores al cierre de las urnas, tanto que los medios escribían que la contienda (que ella lideraba 45 %-43 % la mañana después de la noche de la primaria) se encaminaba a una segunda vuelta.

Pero Raman no necesitó una segunda vuelta. Superó el 50 %, gracias a boletas por correo contadas tarde. Y ganó lo que había parecido una contienda reñida por 12 puntos.

Aunque dejes todo eso de lado, las teorías de fraude electoral en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles adolecen de un gran déficit: lógica básica.

Como señaló el lunes Harry Enten de CNN, Bass en realidad habría preferido que Pratt avanzara a la elección general. Eso se debe a que un republicano tiene muy pocas posibilidades de ganar en el profundamente azul Los Ángeles, y Pratt era casi tan impopular como Bass.

¿Pero Raman, una oponente socialista demócrata, en la boleta electoral? Eso es un gran problema para Bass.

De hecho, esa encuesta tardía de UC Berkeley-LA Times mostró a Bass liderando a Pratt por 18 puntos (47 %-29 %), pero detrás de Raman por cuatro (28 %-32 %).

Y aun si hubiera “recolección de boletas” por sindicatos y similares, esos grupos tendían a apoyar a Bass, por lo que los resultados no respaldarían esa teoría.

Y luego suma el hecho de que Hilton todavía parece probable que llegue a la elección general para gobernador, y la pregunta pasa a ser por qué los demócratas amañarían la carrera por la alcaldía para frenar a Pratt pero no a Hilton.

Otra teoría de conspiración que circula en redes sociales es que se añadieron grandes cantidades de votos a los conteos —decenas de miles, de hecho— con exactamente cero para Pratt.

Pero eso no es cierto. Parece ser el resultado de un desfase en la forma en que The Associated Press actualizó sus totales de votos.

Y hasta el propio Departamento de Justicia de Trump ha desmentido esta.

El primer fiscal federal adjunto Bill Essayli, un designado por Trump que dirige la oficina del fiscal federal con sede en Los Ángeles, publicó justo antes de la medianoche del viernes que esas afirmaciones eran erróneas.

“Revisamos los registros oficiales del condado. La afirmación es falsa”, dijo Essayli.

“Cada candidato recibió votos en cada actualización”.

Algunos republicanos reconocen cada vez más la falta de evidencia de fraude electoral, pero argumentan que eso no significa que no haya ocurrido.

Sugieren que el fraude simplemente es indetectable.

“Algunos de estos esfuerzos son tan diabólicos y tan anteriores en la cadena que es imposible probarlos”, le dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a Manu Raju de CNN el lunes. “Pero creo que todo el mundo sabe instintivamente que algo anda mal aquí”.

(Johnson ya había hecho comentarios similares sobre la supuesta prevalencia de inmigrantes indocumentados votando, y en 2024 dijo: “Todos sabemos intuitivamente que muchos ilegales votan en elecciones federales, pero no ha sido algo que sea fácil de probar”. No hay evidencia de un voto significativo de inmigrantes indocumentados).

Raju el martes luego presionó al número 2 de Johnson, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, sobre la falta de evidencia.

Scalise respondió: “Se pueda o no probar el fraude, sí socava la integridad del voto”.

Sin duda es cierto que alguien está socavando la integridad del voto.

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