¿Por qué Xi Jinping, presidente de China, desea un futuro “más brillante” con Corea del Norte?

Análisis por Simone McCarthy y Yoonjung Seo, CNN

La primera visita del líder de China, Xi Jinping, a Corea del Norte en siete años no solo estuvo cargada de retórica que ensalzaba los lazos históricos entre China y su aliado de larga data, y único, con quien mantiene un tratado.

En cambio, la visita de Estado de dos días fue una oportunidad para que Xi expusiera su visión sobre la alineación de China con su vecino con armas nucleares en el futuro, y en un momento de cambios globales.

“Ante los profundos cambios sin precedentes en un siglo”, ambas partes deberían “abrir un panorama más prometedor para la causa socialista de los dos países, así como para la paz y el desarrollo regionales”, declaró Xi al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante las conversaciones del lunes en Pyongyang.

Para ello, China estaba dispuesta a ampliar la cooperación en comercio, agricultura, construcción, ciencia y tecnología, y atención médica, así como reforzar la “coordinación estratégica” y fortalecer los intercambios militares, diplomáticos y policiales, afirmó Xi.

Según una comparación de las declaraciones oficiales de Beijing sobre ambas reuniones, se trata de una visión más concreta que la que Xi expuso la última vez que los dos líderes se reunieron en la ornamentada Casa de Huéspedes Kumsusan en Pyongyang en 2019.

Además, en esta ocasión, las declaraciones de Xi carecían de una frase clave. A diferencia de hace siete años, el líder de China no hizo referencia al apoyo de Beijing a la “desnuclearización de la península coreana”, en comparación con las declaraciones publicadas hasta el momento.

Eso podría suponer una victoria para Kim.

Bajo su mandato, Corea del Norte ha continuado intensificando su programa nuclear, violando las sanciones de las Naciones Unidas. En 2023, modificó su constitución para consagrar su política de desarrollo de armas nucleares.

También podría ser una señal de cómo Beijing está adaptando su diplomacia a lo que considera un mundo muy diferente al de hace siete años: un mundo en el que está inmerso en una competencia estratégica con Estados Unidos y en el que Pyongyang ha estrechado lazos con Moscú.

La visita del líder chino a Pyongyang en esta ocasión se produce en un momento en que la influencia de China en la escena internacional mundial está en aumento.

Este año, numerosos líderes de todo el mundo han visitado a Xi en Beijing, incluyendo un extraordinario periodo de una semana en el que Xi recibió a los presidentes de Estados Unidos y Rusia en visitas de Estado, una agenda que pocos otros líderes mundiales serían capaces de llevar a cabo.

Mientras tanto, las recientes hazañas militares de la administración Trump en Venezuela y su guerra contra Irán, que ha tenido un impacto económico devastador, están dando a Beijing mayor confianza para proyectar su mensaje: que China es la potencia mundial responsable con la visión correcta sobre cómo debe gobernarse el mundo.

La visita a Corea del Norte le brinda a Xi otra oportunidad para demostrar su habilidad como mediador ágil, capaz de interactuar con un elenco diverso de líderes, desde el jefe de la democracia más poderosa del mundo hasta un autócrata con un régimen de armas que desafía las sanciones.

Según Lim Eul-chul, profesor de la Universidad de Kyungnam en Corea del Sur, el llamamiento de China a reforzar los intercambios diplomáticos, policiales y militares con Corea del Norte es probablemente una señal de que desea que Pyongyang participe más activamente en el bloque económico y de seguridad que Beijing busca construir y liderar.

También permite a Beijing demostrar a Estados Unidos y a sus aliados que todavía tiene influencia sobre Pyongyang.

Trump ha manifestado repetidamente su interés en reanudar las relaciones diplomáticas con Kim, tras el fracaso de su sonado intento de desmantelar el programa nuclear norcoreano durante su primer mandato.

La península coreana fue uno de los temas tratados entre Xi y Trump durante la visita de tres días del presidente de EE.UU. a Beijing a mediados de mayo.

Es poco probable que China considere que este sea el momento oportuno para presionar a Kim para que renuncie a su programa nuclear.

“Actualmente, Kim ve más riesgo en la diplomacia con Trump que en seguir un manual de la Guerra Fría 2.0, y Xi ve más riesgo en presionar a Corea del Norte que en permitirle hacerla crecer”, dijo Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha en Seúl.

Pero la imagen que proyecta estar cerca de Pyongyang sigue dándole a Xi más margen de maniobra a la hora de tratar con Estados Unidos.

El viaje de Xi es el primero que realiza al extranjero este año, un detalle que Kim no pasó por alto y que, según el medio estatal norcoreano Rodong Sinmun, calificó el gesto como “la máxima demostración de la importancia que China otorga a la amistad entre Corea del Norte y China”.

China ha sido durante mucho tiempo el principal sustento económico de Corea del Norte y su socio diplomático más importante. Ambos países describen su lealtad como “forjada en sangre” tras luchar juntos en la Guerra de Corea.

Kim afirmó que Corea del Norte seguiría defendiendo la amistad bilateral como “la labor estratégica de máxima prioridad” y que no escatimaría esfuerzos para fortalecerla y desarrollarla hasta convertirla en una relación estratégica sólida e inquebrantable.

Pero más allá de la grandilocuente retórica, la visita de Xi también busca garantizar que esa relación, y la influencia que durante mucho tiempo ha pretendido ejercer sobre su impredecible vecino, permanezca intacta.

En los últimos años, las relaciones entre ambas partes se han enfriado, mientras que Pyongyang se ha acercado cada vez más a Moscú.

Kim Jong-un y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmaron un tratado de defensa mutua en 2024, y Corea del Norte ha proporcionado miles de soldados y municiones para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, un hecho que ha alarmado a Occidente, receloso de una creciente alianza entre Pyongyang, Moscú y Beijing.

La imagen que proyectó la visita altamente ceremonial de Xi a Pyongyang esta semana contrasta con la de Putin en 2024, cuando el líder ruso y Kim se turnaron para conducirse mutuamente en una limusina de fabricación rusa, y las imágenes sonrientes de ambos proyectaban intimidad y confianza.

Aun así, la visita de Xi en estos momentos, y su discurso sobre la necesidad de estrechar los lazos en materia de comercio, ciencia y tecnología, es una señal de que Beijing quiere reafirmar su posición como socio principal de Pyongyang.

Según los observadores, esto también refleja los cálculos más amplios de Xi sobre el equilibrio de poder en la región, donde los aliados de Estados Unidos están reforzando su posición defensiva frente al creciente poderío militar de China.

Según Lim, la referencia de Xi al fortalecimiento de los intercambios militares con Corea del Norte podría indicar un cambio significativo con respecto a su anterior apoyo a la desnuclearización en la península coreana.

“Esto podría significar una alianza de seguridad entre China y Corea del Norte destinada a contrarrestar a Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, al tiempo que se acepta tácitamente la condición de Corea del Norte como Estado con armas nucleares”, afirmó.

Al ser preguntado esta semana en ruedas de prensa sobre si China sigue apoyando la desnuclearización en la península coreana, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, afirmó que China mantiene “continuidad y coherencia” en su postura sobre la cuestión de la península coreana.

Kim pareció poner a prueba esa posible tolerancia en los días previos a la llegada de Xi, inspeccionando una fábrica de misiles durante el fin de semana y una nueva planta que fabrica material nuclear apto para armas nucleares días antes.

Si bien los comunicados de ambas partes hasta el martes por la tarde no hacían referencia a las armas nucleares, las reuniones también pueden ser una oportunidad para que cada una comprenda la estrategia y la postura de la otra, y para que exprese la suya propia.

“Beijing espera que Pyongyang respete sus intereses y evite políticas desestabilizadoras”, declaró Easley en Seúl. “La visita de Xi es un acercamiento estratégico a Kim, pero no un cheque en blanco para Corea del Norte”.

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Con información de Shuai Zhang.