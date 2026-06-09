Una asistente de Epstein describe al fallecido agresor sexual como un manipulador, y niega haber sabido algo de sus crímenes

Por MJ Lee y Annie Grayer, CNN

Una de las asistentes que trabajó durante años con Jeffrey Epstein declaró este martes por la mañana ante miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que desconocía los crímenes del fallecido agresor sexual condenado; lo describió como un manipulador experto que tenía todos los motivos para ocultarle sus actos, según dos fuentes familiarizadas con el testimonio.

Para intentar demostrar que desconocía las actividades ilícitas de Epstein, Lesley Groff —su antigua asistente ejecutiva— afirmó que creía que las citas de masaje que concertaba para él con mujeres jóvenes y menores de edad eran con masajistas profesionales, señalaron las fuentes.

Groff es una de las figuras más destacadas del círculo íntimo del fallecido financiero que ha comparecido ante el Congreso como parte de la investigación sobre el caso Epstein; fue una asistente omnipresente que ayudaba a gestionar todos los aspectos de la vida de Epstein, desde citas con mujeres hasta reuniones con personas influyentes, tal como consta en los millones de documentos sobre Epstein que posee el Departamento de Justicia.

Según una de las fuentes, Groff dijo a los legisladores que no sufrió abusos sexuales por parte de Epstein. También afirmó que no necesitaba el empleo con él y que tanto Epstein como Ghislaine Maxwell le indicaron que no debía relacionarse con sus amigos y colegas, insistiendo en que los asuntos de negocios de ellos no le concernían.

Groff, quien se ha mantenido mayoritariamente alejada de la atención pública, también expresó a los miembros de la comisión su deseo de colaborar con ellos y comentó que, desde la detención de Epstein, ha sido rechazada por sus amistades y su familia ha sufrido acoso.

La afirmación de Groff de que desconocía las actividades ilícitas de Epstein suscitó de inmediato críticas por parte de las sobrevivientes. Sharlene Rochard expresó sus dudas sobre la posibilidad de que Groff no estuviera al tanto de los crímenes de Epstein.

“Una de las cosas más difíciles para las sobrevivientes es escuchar a las personas más cercanas a Epstein afirmar que no vieron nada”, dijo Rochard a CNN. “Eso no coincide con mi experiencia. Las sobrevivientes merecen respuestas, no alegatos de ignorancia”.

James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró antes de la entrevista que Groff posee información “muy valiosa” para el panel, el cual ha llevado a cabo 14 entrevistas como parte de su investigación.

“Esperamos con interés formularle preguntas”, dijo Comer.

Ella comenzó a trabajar para Epstein en 2001 —según un documento de nómina de 2010—, gestionando su agenda, reservando sus viajes y citas personales, y actuando como intermediaria con personas de alto perfil. Figuraba como posible coconspiradora de Epstein en el controvertido acuerdo de no procesamiento alcanzado con fiscales federales de Florida en 2008.

Varias víctimas que hablaron con el FBI señalaron a Groff como la persona a quien llamaban primero para contactar a Epstein y programarle un masaje. Afirmaron que él perpetraba sus abusos sexuales mientras recibía dichos masajes.

En una entrevista de 2021 con el FBI, Groff declaró que programar masajes era simplemente “otra cita que tenía que concertar para Epstein”, según las notas de dicha entrevista.

La correspondencia por correo electrónico contenida en los archivos de Epstein también revela que el fallecido financiero recurría a Groff para organizar viajes nacionales e internacionales tanto para él como para numerosas mujeres.

Los abogados de Groff anunciaron a finales de 2021 que las autoridades no presentarían cargos en su contra, que ella “nunca presenció nada indebido o ilegal” y que seguía sintiéndose “desolada” por todas las víctimas.

En una declaración anterior a CNN, el abogado de Groff afirmó que ella trabajó para Epstein como “parte de un equipo profesional que incluía abogados internos, contadores y otro personal de oficina”, y que sus funciones abarcaban concertar citas para Epstein, “recibir sus mensajes y organizar reuniones de alto nivel con directores ejecutivos, empresarios, científicos, políticos, celebridades, organizaciones benéficas y universidades”.

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Con información de Nicky Robertson, Em Steck, Isabelle Khurshudyan, Sylvie Kirsch y Austin Culpepper, de CNN.